Работы по ликвидации открытого фонтана начались на скважине в ЯНАО

МОСКВА, 10 мар - ПРАЙМ. Минэнерго РФ сообщило о начале подготовительных работ по устранению открытого фонтана на разведочной скважине в Ямало-Ненецком автономном округе, справка опубликована на сайте ведомства.

Накануне стало известно о выбросе воды и газа с открытым фонтанированием из разведочной газовой скважины №221 в ЯНАО, пострадавших не было. Скважина была обесточена, а весь персонал эвакуирован.

"Десятого марта в 04.50 на скважине №221 начаты подготовительные работы по ликвидации открытого фонтана", - говорится в сообщении.

Отмечается, что проводится расследование причин и обстоятельств произошедшего.