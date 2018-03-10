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Белоруссия планирует довести уровень цен на автомобильное топливо в стране до российского


Энергосети

МИНСК, 10 мар - ПРАЙМ. Белоруссия планирует постепенно повысить уровень цен на автомобильное топливо на внутреннем рынке страны до сопоставимого с ценами в России, сообщается на сайте государственного концерна "Белнефтехим".

В сообщении говорится, что выработан механизм изменения цен на автомобильное топливо на внутреннем рынке Белоруссии, которым "в зависимости от изменения ситуации на нефтяном рынке предусматривается возможность корректировки цен на нефтепродукты как в сторону их увеличения, так и снижения".

При этом отмечается, что средняя цена за январь – февраль 2018 года на нефть марки Urals увеличилась на 23,8 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 65,99 доллара за баррель.

Вместе с тем подчеркивается, что в настоящее время розничные цены на моторное топливо в сопредельных регионах России выше белорусских по бензинам на 7-10%, по дизельному топливу – на 6-8%. Цены на украинском рынке в 1,5 раза выше, чем в Белоруссии, на рынке стран Балтии и Польши – в 2 раза выше белорусских.

"Предусматривается постепенный выход на уровень цен, сопоставимый с действующим на российском рынке. В дальнейшем цены будут корректироваться в соответствии с изменениями мировых цен на нефть, курса национальной валюты и налоговой нагрузки на нефтеперерабатывающие заводы", - говорится в сообщении.

В этой связи с 10 марта в Белоруссии вводятся новые розничные цены на топливо: бензин дорожает на 1 белорусскую копейку, дизельное топливо - на 2 белорусские копейки.

Литр АИ-92-К5 теперь стоит 1,22 белорусского рубля, АИ-95-К5 - 1,3 белорусского рубля, АИ-98-К5 - 1,51 белорусского рубля, ДТ - 1,33 белорусского рубля, ДТ класс 2 - 1,48 белорусского рубля (согласно курсу Нацбанка Белоруссии, один доллар равен около 1,96 белорусского рубля). В зависимости от вида подорожание топлива составляет от 0,6% до 1,5%.

Это второе в текущем году повышение розничных цен на автомобильное топливо в стране. Так, цены на бензин и дизельное топливо с 8 февраля 2018 года на АЗС республики выросли на 2 белорусские копейки, или в среднем на 1,6%.

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