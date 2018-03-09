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Убытки Египта из-за ввода пошлин США на сталь могут составить около 180 млн долларов


Мировая экономика

КАИР, 9 мар - ПРАЙМ. Египет оценивает свои потенциальные убытки в связи с вводом США новых пошлин на ввоз стали в 178 миллионов долларов, сообщило в пятницу египетское издание "Эль-Ватан".

По словам источника издания, только две египетские компании экспортируют сталь в США - это Ezz Steel и Kandil steel . "Общий объем египетского экспорта продукции из стали на американский рынок составляет 173 тысячи тонн. Тогда как всего импорт стали в США оценивается в 34 миллиона тонн", - сообщает газета со ссылкой на египетские источники.

Ранее Дональд Трамп сообщил, что страна вводит ввозные пошлины на сталь в 25% и на алюминий в 10%. Пошлины, по его словам, будут действовать в течение длительного периода времени. Трамп отметил, что пошлины вводятся "в защиту национальной безопасности Америки". При этом для ряда стран, в частности для Канады и Мексики, будут сделаны исключения.

Источник в Минпромторге Египта заявил изданию, что Египет рассматривает возможность обращения к США с просьбой исключить страну из списка тех, кому предстоит платить новые пошлины.

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Ввозные пошлины США на сталь и алюминий

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