Новые пошлины на сталь не приведут к торговой войне, считают в Вашингтоне

ВАШИНГТОН, 9 мар - ПРАЙМ. Пошлины, которые США ввели на сталь и алюминий, не приведут к торговой войне, считает министр торговли США Уилбур Росс.

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что страна вводит ввозные пошлины на сталь в 25% и на алюминий в 10%. Пошлины, по его словам, будут действовать в течение длительного периода. Трамп отметил, что эти меры вводятся "в защиту национальной безопасности Америки".

"Приведет ли это к торговой войне? Не должно. США не единственная страна, которая выражает опасения по поводу способов нечестной торговли, которые превалируют в сталелитейной и алюминиевой индустриях. Такие страны, как Китай, предоставляли значительные субсидии своим компаниям, а это негативно влияет на рынки по всему миру", - говорится в заявлении Росса, распространенном в пятницу министерством торговли.

По мнению министра, США старались сотрудничать с другими игроками, чтобы решить эту проблему, однако такие механизмы, как Глобальный форум по стали (Глобальный форум по избыточным мощностям в металлургическом секторе – ред.), не достигли своих целей, так как некоторые страны не смогли придерживаться даже базовых договоренностей.

Ранее отмечалось, что в отношении Мексики и Канады пошлины не будут действовать, пока с ними ведутся переговоры по НАФТА, а в случае успеха переговоров пошлины на сталь и алюминий для этих двух стран будут отменены вообще.