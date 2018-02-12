Большинство акций электроэнергетических компаний РФ выросло вместе с рынком

МОСКВА, 9 мар - ПРАЙМ. Большинство акций электроэнергетических компаний РФ выросло в пятницу вместе с рынком, следует из данных Московской биржи.

Акции "Интер РАО" IRAO поднялись на 1,29%, "Мосэнерго" MSNG снизились на 2,23%, ОГК-2 - на 1,95%, "Юнипро" выросли на 2,57%, акции "Русгидро" - на 1,13% и префы "Квадры" - на 1,87%.

Бумаги ТГК-2 также выросли (префы - на 0,82%, обыкновенные акции - на 1,14%).

При этом акции ТГК-1 снизились на 0,13%, "Энел Россия" - на 0,67%, ТГК-14 - на 1,13%, акции "Квадры" - на 0,12%

Акции "Иркутскэнерго" IRGZ остались на уровне предыдущего закрытия торгов - 16,1 рубля.

Индекс Мосбиржи к закрытию вырос на 0,89% - до 2311,69 пункта, также следует из данных Московской биржи.