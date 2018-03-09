Росэнергоатом: Новый энергоблок Ленинградской АЭС-2 выдал первый ток в энергосистему РФ

МОСКВА, 9 мар - ПРАЙМ. Одно из наиболее важных событий в российской атомной энергетике последних лет состоялось в пятницу - новый энергоблок номер 1 Ленинградской АЭС-2 начал работу и выдал первый ток в энергосистему России.

"Девятого марта 2018 года в 09.19 мск на инновационном энергоблоке №1 поколения "3+" с реактором ВВЭР-1200 Ленинградской АЭС-2 (филиал концерна "Росэнергоатом", входит в электроэнергетический дивизион "Росатома") произведена важнейшая операция - генератор синхронизирован с сетью, и энергоблок начал выдавать первые киловатт-часы электрической энергии в единую энергосистему страны", - говорится в сообщении управления информации и общественных связей Ленинградской АЭС.