Канада продолжит выступать против пошлин на сталь и алюминий

МОСКВА, 9 мар - ПРАЙМ. Министр иностранных дел Канады Христя Фриланд заявила, что власти страны продолжат прилагать усилия, направленные на отказ США от импортных пошлин на сталь и алюминий, сообщает телеканал CBC.

Министр отметила, что канадские компании и власти активно работали, чтобы "достичь позитивного результата" - отказа от пошлин. По ее словам, "взвешенные и действенные" усилия в этом направлении продолжатся.

Говоря о переговорах по актуализации Североамериканской зоны свободной торговли (НАФТА), глава канадского МИД заявила, что считает "абсолютно возможной ситуацию, при которой все страны будут в выигрышном положении". По ее словам, вопросы о пошлинах и переговоры о НАФТА не связаны между собой.

В четверг президент США Дональд Трамп объявил о введении пошлин на импорт стали и алюминия - 25% и 10% соответственно. В отношении Мексики и Канады пошлины не будут действовать, пока с ними ведутся переговоры по НАФТА, а в случае успеха переговоров пошлины на сталь и алюминий для этих двух стран будут отменены вообще. По данным американского минторга, на Канаду приходится около 9% импорта алюминия в США, еще 12,5% - на Россию.