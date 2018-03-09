Еврокомиссар: США не следует вводить пошлины на импорт стали и алюминия из ЕС

МОСКВА, 9 мар - ПРАЙМ. Еврокомиссар по торговле Сесилия Мальстрём призвала США отказаться от введения пошлин на импорт стали и алюминия из Евросоюза.

В четверг президент США Дональд Трамп официально объявил о введении импортных пошлин на сталь (25%) и алюминий (10%). По его словам, они начнут действовать через 15 дней, до тех пор США будут следить за реакцией торговых партнеров.

"ЕС – близкий союзник США, и мы продолжаем придерживаться мнения, что ЕС следует оградить от этих мер. Я попытаюсь добиться большей ясности по этому вопросу в ближайшие дни", - написала Мальстрём в Twitter.