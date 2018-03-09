Сенатор США Флейк хочет законодательно нивелировать новые пошлины по стали и алюминию

ВАШИНГТОН, 9 мар - ПРАЙМ. Сенатор США Джефф Флейк заявил, что попытается законодательно нивелировать новые пошлины по стали и алюминию, введенные администрацией Дональда Трампа.

"Я немедленно составлю и внесу законопроект, который должен обнулить эти пошлины, и я призываю моих коллег принять его, пока подобные упражнения в протекционизме не принесли еще больше вреда нашей экономике", - говорится в заявлении Флейка.

Флейк - республиканец от штата Аризона, он часто враждует со своим однопартийцем Дональдом Трампом. Флейк не будет переизбираться на промежуточных выборах 2018 года.

Президент США Дональд Трамп ввел ранее ввозные пошлины на импортную сталь и алюминий.