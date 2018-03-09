ВАШИНГТОН, 9 мар - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп официально объявил о введении пошлин на импорт стали и алюминия.

"Сегодня я в защиту национальной безопасности Америки ввожу ввозные пошлины на импорт иностранной стали и алюминия. У нас будет пошлина в 25% на сталь и 10% на алюминий", - сказал Трамп. Он обвинил иностранных производителей в демпинге и заявил, что из-за этого американская промышленность в этих отраслях была подорвана, и один лишь Китай производит за месяц столько стали, сколько США за год.

"Не хотите платить налог - переносите свою фабрику в США, и налога не будет", - заявил Трамп.