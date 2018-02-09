Порошенко: Транзит "Газпромом" газа через Украину — это не благотворительность

МОСКВА, 8 мар - ПРАЙМ. Президент Украины Петр Порошенко заявил, что "Газпром" GAZP должен вести транзит газа через Украину, и это не благотворительность, а контрактное обязательство.

Стокгольмский арбитраж в декабре и феврале вынес решения по спорам "Газпрома" и "Нафтогаза" о контрактах на поставку и транзит газа соответственно, обязав российскую компанию выплатить украинской 2,56 миллиарда долларов. "Газпром" заявил, что намерен расторгнуть контракты и направил "Нафтогазу" официальное уведомление о начале процедуры. "Газпром" указал, что арбитры приняли довод "Нафтогаза" о недоборе контрактных объемов из-за резкого ухудшения состояния украинской экономики, но российская компания не намерена за свой счет "решать экономические проблемы Украины".

"Газпром", в соответствии с решением Стокгольмского арбитража имеет транзит газа через Украину. Это не его благотворительность, это не его жест поддержки Украины. Это - прямые обязательства. Обязательства и решение суда надо выполнять. Точка!" - написал Порошенко в Twitter.