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Источник: Шефчович и Новак обсудили ситуацию с активами "Газпрома"


Энергосети

БРЮССЕЛЬ, 8 мар - ПРАЙМ. Вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович и министр энергетики России Александр Новак обсудили ситуацию с активами "Газпрома" GAZP, ЕК находится в тесном контакте как с РФ, так и с Украиной, сообщил РИА Новости источник, знакомый с вопросом.

Ранее премьер Украины Владимир Гройсман поручил министерству юстиции активизировать усилия по взысканию с "Газпрома" штрафа по решению арбитража и антимонопольного штрафа, а также скоординировать действия с руководством НАК "Нафтогаз" о возможном аресте активов "Газпрома" по всему миру в случае невыполнения решений Стокгольмского арбитража.

"Министр Новак связался с вице-президентом Шефчовичем. Еврокомиссия предпринимает шаги для установления фактов в контакте с украинскими властями. Мы остается в тесном контакте с обеими сторонами", - ответил собеседник агентства на вопрос относительно контактов Новака и Шефчовича по теме возможной заморозки активов "Газпрома".

Стокгольмский арбитраж в декабре и феврале вынес решения по спорам "Газпрома" и "Нафтогаза" в отношении контрактов на поставку и транзит газа соответственно, обязав в итоге российскую компанию выплатить украинской 2,56 миллиарда долларов. "Газпром" заявил, что данные решения создали дисбаланс в пользу Киева, в связи с чем он с одной стороны обжалует их, с другой стороны — намерен расторгнуть сами контракты через этот же суд. В понедельник "Газпром" направил "Нафтогазу" официальное уведомление о начале процедуры расторжения контрактов.

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Газовые отношения РФ, Украины и ЕС

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