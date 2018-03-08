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Минэкономики ФРГ: Вводя импортные пошлины, США нарушают нормы ВТО


Мировая экономика
  • # Посетители в здании рейхстага в Берлине, Германия
    © AFP, Christof Stache

БЕРЛИН, 8 мар - ПРАЙМ. США нарушают нормы Всемирной торговой организации, вводя импортные пошлины на сталь и алюминий, говорится в письме действующего министра экономики и энергетики ФРГ Бригитте Циприс, которое она направила своему американскому коллеге Уилбуру Россу от имени правительства Германии.

Выдержки из документа в четверг опубликовала медиа-группа Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND).

"Администрация США, с точки зрения ЕС, в данном случае нарушает действующие законы ВТО", - говорится в выдержках из письма министра.

"Призывая аргумент о необходимости обеспечивать "национальную безопасность", может быть создан прецедент: следует опасаться, что ряд других стран в будущем сошлется на национальную безопасность для закрытия своих рынков", — написала Циприс.

Все это может иметь "серьезные негативные последствия" для глобальной торговли, считает министр. В этой связи в ЕС готовится "соразмерный, но решительный" ответ на возможные действия со стороны США.

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Ввозные пошлины США на сталь и алюминий

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