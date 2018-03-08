Марио Драги: Торговые споры должны обсуждаться в рамках многосторонних переговоров

МОСКВА, 8 мар - ПРАЙМ. Торговые диспуты должны решаться в рамках многосторонних переговоров, заявил в четверг глава Европейского центробанка Марио Драги, выступая на пресс-конференции, транслировавшейся ЕЦБ, по итогам мартовского заседания регулятора, посвященного монетарной политике.

"Торговые диспуты должны решаться в рамках многосторонних переговоров", - заявил Драги, отметив, что немедленный эффект введения пошлин на сталь и алюминий со стороны США, вероятно, будет небольшим. Но он может быть больше, если эти меры вызовут волну ответных мер от других стран.

Он выразил обеспокоенность состоянием международных отношений, в частности между США и Европой.

Президент США Дональд Трамп на прошлой неделе сообщил, что США вводят ввозные пошлины на сталь в 25% и на алюминий в 10%. Белый дом подтвердил, что пошлины планируется ввести до пятницы, 9 марта. Пошлины, по словам американского президента, будут действовать в течение длительного времени. В четверг Трамп намекнул в своем микроблоге в Twitter, что может ввести ввозные пошлины на сталь и алюминий уже позднее в четверг. Агентство Рейтер ранее сообщало, что Трамп намеревается поставить подпись под распоряжением о ввозных пошлинах в 15.30 по местному времени (23.30 мск).