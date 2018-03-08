FacebookTwitterVkontakteRSS
Продукты прайм
  • ПРАЙМ-Бизнес
    Главная новостная лента агентства ПРАЙМ. Все значимые экономические новости в режиме реального времени.
    Авторизация
  • Отраслевые ленты
    Специализированные ленты новостей по золотодобывающей отрасли, металлургии, транспорту и сельскому хозяйству.
    Авторизация
  • Бюллетени
    Периодические издания о страховом рынке, металлах, платежных картах и не только.
  • Издания Банка России
    Агентство ПРАЙМ является издателем и распространителем «Вестника Банка России» и «Статистического бюллетеня Банка России».
  • Ленты DowJones
    Круглосуточные переводные ленты новостей по международному валютному, фондовому и товарно-сырьевому рынкам.
    Авторизация
  • PRIME IN ENGLISH
    Новостные ленты, периодические издания и бюллетени для англоязычных пользователей.
    Авторизация
  • Подписка
    Подписка на информационные продукты и услуги агентства ПРАЙМ.
  • ПРАЙМ Золото
    Информационно-аналитический интернет-ресурс для профессионалов золотодобывающей отрасли.
    Авторизация
  • Размещение рекламы
    Широкие возможности по размещению рекламы на ресурсах агентства ПРАЙМ.
  • Доступ к PR Newswire
    Публикация пресс-релизов через крупнейшую международную сеть PR Newswire.
  • Интернет-магазин
    В интернет-магазине ПРАЙМ можно подписаться на новостные потоки и получить доступ к котировальной информации.
  • Справки Creditreform
    Проверка надежности зарубежных бизнес-партнеров.

Поиск по уникальному архиву агентства ПРАЙМ

ГлавноеВсе новости

Все главные новости

Мнения аналитиков

Все мнения

Власти Бразилии не будут брать в расчет санкции США при рассмотрении новых проектов с РФ


Энергосети / Мировая экономика

ХЬЮСТОН, 8 мар - ПРАЙМ. Бразилия не будет брать в расчет санкции США при рассмотрении возможных проектов с РФ, заявил РИА Новости секретарь по нефти, природному газу и возобновляемым источникам энергии министерства горнодобывающей промышленности и энергетики Бразилии Марсио Феликс Карвальо в ходе конференции CERAWeek.

Но вопрос корреспондента о том, повлияют ли санкции США на решение бразильских властей по сотрудничеству с Россией, Карвальо ответил: "Нет". "Сложность для российских компаний, скорее, связана с получением финансирования для инвестиций в Бразилии", - добавил он.

"Никаких потерь в чем бы то ни было, что касается (отношений - ред.) Бразилии и России из-за санкций США, нет", - отметил он.

Кроме того, он отметил заинтересованность Бразилии в сотрудничестве с РФ. "Мы ожидаем, что (РФ - ред.) примет участие в следующих этапах разведки и добычи в конце этого месяца", - сказал Карвальо.

Версия для печати
ПРАВИЛА ЦИТИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ