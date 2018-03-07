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Глава "Нафтогаза" обвинил в проблемах компании политиков прошлого и потребителей


Энергосети / Мировая экономика

ХЬЮСТОН, 7 мар - ПРАЙМ. Глава "Нафтогаза Украины" Андрей Коболев заявил на нефтегазовой конференции CERAWeek, что в тяжелой экономической ситуации его компании виноваты политики прошлого, которые предпочитали покупать газ только у России, и население, которое потребляло слишком много газа.

"Украина была жертвой так называемого замкнутого круга, связанного с потреблением газа из России", - начал Кобелев свое выступление.

По его словам, это произошло из-за политиков "с очень популистский натурой, кто наслаждался сильной поддержкой из России".

"Они использовали два простых подхода. Первое, что Украина производит супердешевый газ, но она, как вы знаете, перестала производить газ с 1970 года, и, что Украина должна покупать газ только в России", - отметил Кобелев.

"И в результате этой политической позиции у нас было гигантское неэффективное потребление. Украина потребляла в шесть раз больше газа в сравнении с какой-либо сопоставимой европейской страной на домохозяйство в расчете на один квадратный метр", - продолжил он.

По его словам, "стоимость газа для домохозяйств была со скидкой 95% от рыночной стоимости, что и стало одной из причин, что так много газа потреблялось".

"Мы все еще очень далеки от европейских стандартов и нам все еще необходимо сократить потребление", - заключил он.

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Газовые отношения РФ, Украины и ЕС

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