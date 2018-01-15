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Украина за сутки снизила запасы газа в ПХГ на 0,58% - "Укртрансгаз"


Энергосети

МОСКВА, 15 янв /ПРАЙМ/. Объем газа в подземных хранилищах (ПХГ) Украины по состоянию на 14 января составил 13,947 миллиарда кубометров, снизившись за сутки на 0,58%, свидетельствуют данные на сайте "Укртрансгаза".

Уровень заполнения хранилищ за сутки уменьшился до 45,06% с 45,33% в предыдущий день.

Коммерческий директор "Нафтогаза" Юрий Витренко в конце сентября заявлял РИА Новости, что газа в ПХГ Украины более чем достаточно для прохождения отопительного сезона.

Кроме того, он отмечал, что "Нафтогаз" ожидает сокращения потребления газа на Украине в новом зимнем сезоне примерно на 5% по сравнению с предыдущим аналогичным периодом. По данным "Укртрансгаза", Украина отобрала за отопительный сезон 2016-2017 годов 6,7 миллиарда кубометров газа из ПХГ, что на 21% меньше, чем в предыдущем периоде.

Украина прекратила закупку газа у России в ноябре 2015 года и в 2016-2017 годах не использовала российский газ при подготовке к отопительному сезону, закачивая в хранилища газ, закупленный по реверсу в Европе.

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