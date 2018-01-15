Госнефтекомпания Азербайджана изучит вопросы газификации в Болгарии - Алиев

БАКУ, 15 янв /ПРАЙМ/. Госнефтекомпания Азербайджана (ГНКАР, SOCAR) в скором времени изучит вопросы газификации в Болгарии и проинформирует о возможностях, сообщил президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая с совместным с премьер-министром Болгарии Бойко Борисовым заявлением для прессы.

"Учитывая, что через несколько лет один миллиард кубометров азербайджанского газа будет транспортироваться на территорию Болгарии, мы сегодня с господином премьер-министром дали поручения руководителям соответствующих структур, чтобы азербайджанская госкомпания SOCAR в скором времени изучила вопрос газификации в Болгарии и проинформировала о возможностях", - приводит слова Алиева его пресс-служба.

Алиев подчеркнул, что Азербайджан успешно осуществляет газификацию внутри страны. "В настоящее время 93% страны газифицировано, и до конца этого года эта цифра достигнет 95%", - сказал глава государства.

По словам Алиева, параллельно с этим SOCAR ведет инвестиционную деятельность в связи с газификацией и в других странах.

"В Албании подписан соответствующий меморандум в связи с газификацией. Считаю, что в Болгарии инвестиционная деятельность SOCAR в связи с газификацией может быть важным событием как для SOCAR, так и для болгарских потребителей. Соответствующие поручения даны. Уверен, что переговоры в скором времени начнутся", - сказал президент Азербайджана.