FacebookTwitterVkontakteRSS
Продукты прайм
  • ПРАЙМ-Бизнес
    Главная новостная лента агентства ПРАЙМ. Все значимые экономические новости в режиме реального времени.
    Авторизация
  • Отраслевые ленты
    Специализированные ленты новостей по золотодобывающей отрасли, металлургии, транспорту и сельскому хозяйству.
    Авторизация
  • Бюллетени
    Периодические издания о страховом рынке, металлах, платежных картах и не только.
  • Издания Банка России
    Агентство ПРАЙМ является издателем и распространителем «Вестника Банка России» и «Статистического бюллетеня Банка России».
  • Ленты DowJones
    Круглосуточные переводные ленты новостей по международному валютному, фондовому и товарно-сырьевому рынкам.
    Авторизация
  • PRIME IN ENGLISH
    Новостные ленты, периодические издания и бюллетени для англоязычных пользователей.
    Авторизация
  • Подписка
    Подписка на информационные продукты и услуги агентства ПРАЙМ.
  • ПРАЙМ Золото
    Информационно-аналитический интернет-ресурс для профессионалов золотодобывающей отрасли.
    Авторизация
  • Размещение рекламы
    Широкие возможности по размещению рекламы на ресурсах агентства ПРАЙМ.
  • Доступ к PR Newswire
    Публикация пресс-релизов через крупнейшую международную сеть PR Newswire.
  • Интернет-магазин
    В интернет-магазине ПРАЙМ можно подписаться на новостные потоки и получить доступ к котировальной информации.
  • Справки Creditreform
    Проверка надежности зарубежных бизнес-партнеров.

Поиск по уникальному архиву агентства ПРАЙМ

ГлавноеВсе новости

Все главные новости

Мнения аналитиков

Все мнения

Госнефтекомпания Азербайджана изучит вопросы газификации в Болгарии - Алиев


Энергосети

БАКУ, 15 янв /ПРАЙМ/. Госнефтекомпания Азербайджана (ГНКАР, SOCAR) в скором времени изучит вопросы газификации в Болгарии и проинформирует о возможностях, сообщил президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая с совместным с премьер-министром Болгарии Бойко Борисовым заявлением для прессы.

"Учитывая, что через несколько лет один миллиард кубометров азербайджанского газа будет транспортироваться на территорию Болгарии, мы сегодня с господином премьер-министром дали поручения руководителям соответствующих структур, чтобы азербайджанская госкомпания SOCAR в скором времени изучила вопрос газификации в Болгарии и проинформировала о возможностях", - приводит слова Алиева его пресс-служба.

Алиев подчеркнул, что Азербайджан успешно осуществляет газификацию внутри страны. "В настоящее время 93% страны газифицировано, и до конца этого года эта цифра достигнет 95%", - сказал глава государства.

По словам Алиева, параллельно с этим SOCAR ведет инвестиционную деятельность в связи с газификацией и в других странах.

"В Албании подписан соответствующий меморандум в связи с газификацией. Считаю, что в Болгарии инвестиционная деятельность SOCAR в связи с газификацией может быть важным событием как для SOCAR, так и для болгарских потребителей. Соответствующие поручения даны. Уверен, что переговоры в скором времени начнутся", - сказал президент Азербайджана.

Версия для печати
ПРАВИЛА ЦИТИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ