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Потребители энергии ожидают избытка энергомощностей в РФ в 2023 г в 26,2 ГВт


Энергосети / Рынки

МОСКВА, 15 янв /ПРАЙМ/. Ассоциация "Сообщество потребителей энергии" считает надуманной необходимость модернизации электростанций за счёт нерыночных доплат, считая, что чистый избыток мощности в 2023 году составит 26,2 ГВт, или более 10% всей мощности энергосистемы России.

"Необходимость обновления активов поставщиков за счёт нерыночных доплат такая же надуманная, как и заявляемый Минэнерго дефицит мощности. Поставщики модернизируют мощность без всяких доплат с темпами около 3 ГВт в год, и выводить её по истечении паркового ресурса, как полагает ведомство, не собираются – результаты КОМ (конкурентного отбора мощности - ред.) на 2021 год демонстрируют сохранение в энергосистеме примерно на 14 ГВт больше, чем прогнозировалось в расчётах генсхемы", - заявил РИА Новости директор ассоциации Василий Киселёв.

"В итоге чистый избыток мощности, с учётом разнообразных ограничений по её выдаче, по данным схемы и программы развития Единой энергосистемы на 2017–2023 годы, составляет в 2023 году 26,2 ГВт, или более 10% всей мощности энергосистемы", - добавил Киселёв.

Ранее в январе Минэнерго РФ опубликовало базовые принципы программы модернизации электростанций, в частности, отбор проектов для модернизации на конкурсной основе и то, что в программе могут участвовать только тепловые станции (ТЭС).

В связи с завершением масштабного строительства ТЭС по договорам предоставления мощности (ДПМ, гарантируют окупаемость инвестиций) в 2020–2030 годах в электроэнергетике высвобождается около 1,5 триллиона рублей, говорил на ноябрьском совещании у президента РФ Владимира Путина глава Минэнерго Александр Новак. Эти средства планируется реинвестировать в модернизацию тепловой генерации. В общей сложности до 2030 года может быть обновлено 40 ГВт тепловой генерации, отмечал министр.

По итогам совещания в декабре были опубликованы поручения президента, согласно которым правительство должно к 1 марта разработать механизм привлечения инвестиций в модернизацию. При этом особое внимание нужно обратить на ограничение роста тарифов на электроэнергию уровнем инфляции, строительство удаленных энергообъектов, развитие электросетей, возобновляемых источников энергии (ВИЭ), модернизацию атомной энергетики.

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