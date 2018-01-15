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ДВЭУК в 2018 г увеличит на 37% вложения в энергетику ДФО - до 1,77 млрд руб


Энергосети

ВЛАДИВОСТОК, 15 янв /ПРАЙМ/. АО "Дальневосточная энергетическая управляющая компания" (ДВЭУК) в 2018 году инвестирует в строительство и реконструкцию объектов электросетевой инфраструктуры Дальнего Востока 1,77 миллиарда рублей, что на 37% больше, чем в 2017 году, сообщает компания.

"В текущем году инвестиции будут направлены на выполнение строительно-монтажных работ в рамках технологического присоединения объектов газотранспортной системы "Сила Сибири" (Якутский центр газодобычи), а также II очереди энергомоста Якутия - Иркутская область (вторая цепь ВЛ 220 кВ "Пеледуй - Чертово Корыто - Сухой Лог")", - говорится в сообщении.

В 2017 году основная часть средств программы ДВЭУК была направлена на расширение электросетевой инфраструктуры Западного энергорайона Якутии: компания обеспечила покрытие перспективных нагрузок ВСТО на территории республики и Иркутской области.

С 2009 года ДВЭУК инвестировала в проекты развития энергоинфраструктуры Дальнего Востока 71 миллиард рублей.

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