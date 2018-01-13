"Роснано" в отборе проектов ВИЭ в 2018 г подаст заявки по энергии Солнца и ветра - Чубайс

АБУ-ДАБИ, 13 янв /ПРАЙМ/, Юлия Троицкая. Российская корпорация "Роснано" в конкурсном отборе проектов в области возобновляемых источников энергии (ВИЭ) в России в 2018 году подаст заявки по солнечной и ветроэнергетике, сообщил в субботу в интервью РИА Новости глава "Роснано" Анатолий Чубайс.

Он принял участие в 8-й сессии ассамблеи Международного агентства возобновляемой энергетики, проходящей в столице ОАЭ.

"Будет следующий тендер, на котором мы выйдем точно и на солнце, и на ветер", - ответил Чубайс на соответствующий вопрос.

В России действует механизм стимулирования инвестиций в зеленую энергетику, в рамках которого на конкурсной основе отбираются проекты электростанций. Им гарантируется окупаемость инвестиций. При этом для отобранных проектов должен быть обеспечен определенный уровень локализации производства оборудования в РФ.

Чубайс напомнил, что из 6 ГВт мощностей зеленой энергетики на конкурсах в ближайшие два года осталось разыграть среди инвесторов 1,5 ГВт. Структуры "Роснано" активно участвуют в этих конкурсах.

"Мы уже на сегодня по Солнцу выиграли примерно 1,1 тысячу МВт, а по ветру - примерно 1050 МВт", - рассказал Чубайс.