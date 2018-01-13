"Роснано" рассчитывает на программу модернизации электростанций для развития ВИЭ - Чубайс

АБУ-ДАБИ, 13 янв /ПРАЙМ/, Юлия Троицкая. "Роснано" рассчитывает на программу модернизации электростанций для развития энергетики на основе возобновляемых источников (ВИЭ), сообщил в субботу РИА Новости генеральный директор корпорации "Роснано" Анатолий Чубайс, который принял участие в проходящей в ОАЭ 8-ой сессии ассамблеи Международного агентства по возобновляемой энергетике.

"Мы не только будет участвовать в развитии зеленой энергетики применительно к электростанциям, мы являемся инициаторами этого поручения президента. Речь идет о том, что в России существует схема договоров на поставку мощности ДПМ, по которым финансируются новые инвестиции. При этом договоры, которые были придуманы нами же в ходе реформы энергетики, десятилетние, они сейчас заканчиваются, и вопрос в том, повторять ли их еще раз на следующие десять лет, и если повторять, то на какие задачи их нацеливать. Итоговое решение президентского совещания - их нужно повторить, второй этап этих договоров, могут быть модифицированные. Их нужно направить на несколько целей... И одна из целей - специально обозначенная текстом поручения, это возобновляемая энергетика", - прокомментировал Чубайс.

"Мы сейчас разворачиваем производство оборудования для ветростанций, но поскольку речь идет о большом производственном комплексе - это десятки предприятий в разных концах страны - то для того, чтобы вся эта индустрия окупилась, ей потребуется еще один этап поддержки через те самые модифицированные договоры на поставки мощности. Поэтому считаем это решение президента абсолютно правильным, мы вместе с Минэнерго участвуем в его разработке, реализации и рассчитываем, что в 2018 году оно будет доведено уже до конкретных цифр и параметров", - отметил Чубайс.

В связи с завершением масштабного строительства тепловых электростанций (ТЭС) по договорам предоставления мощности (ДПМ, гарантируют окупаемость инвестиций) в 2020–2030 годах в электроэнергетике высвобождается около 1,5 триллиона рублей, говорил на ноябрьском совещании у президента РФ Владимира Путина глава Минэнерго Александр Новак. Эти средства планируется реинвестировать в модернизацию тепловой генерации. В общей сложности до 2030 года может быть обновлено 40 ГВт тепловой генерации, отмечал министр.

По итогам совещания в декабре были опубликованы поручения президента, согласно которым правительство должно к 1 марта разработать механизм привлечения инвестиций в модернизацию. При этом особое внимание нужно обратить на ограничение роста тарифов на электроэнергию уровнем инфляции, строительство удаленных энергообъектов, развитие электросетей, возобновляемых источников энергии (ВИЭ), модернизацию атомной энергетики.

При этом еще до ноябрьского совещания Чубайс говорил журналистам, что если весь объем высвобождающихся средств от ДПМ направить только на развитие тепловой генерации, то зеленая энергетика в России рискует не состояться как отрасль. Он отмечал, что нужны новые формы поддержки, помимо существующей программы, которая завершится в 2024 году.