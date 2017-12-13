МОСКВА, 13 янв /ПРАЙМ/. Энергетики полностью восстановили электроснабжение в четырех районах Дагестана, нарушенное из-за обрыва линии электропередачи, сообщил начальник информационно-аналитического отдела департамента по взаимодействию со СМИ "МРСК Северного Кавказа" MRKK(входит в группу компаний "Россети") Олег Губченко.

Обрыв линии электропередач произошел на линии Хунзах-Шамильское днем. В результате была отключена подача электричества в Шамильском, Тляратинском, Цунтинском районах и на Бежтинском участке. Мощность отключения составила 40 мегаватт.

"Благодаря слаженным, оперативным и высокопрофессиональным действиям энергетиков ПУ Гергебильских электрических сетей и специалистов Хунзахских РЭС в кратчайшие сроки полностью восстановлено ранее нарушенное электроснабжение Тляратинского, Цунтинского и Шамильского районов Республики Дагестан. Все потребители запитаны", - сказал он.

Как отметил Губченко, аварийно-восстановительные работы проходили в сложных погодных условиях, сохраняющейся опасности схода лавин в горах и труднодоступности Тляратинского и Цунтинского районов. По его словам, линии электропередачи (ЛЭП) этих районов являются самыми высокогорными в Дагестане, инспектирование пролетов между их опорами затруднено даже в летнее время.