Завод по производству газомоторного топлива планируется построить в Приморье в 2018 г

ВЛАДИВОСТОК, 12 янв /ПРАЙМ/. Завод по производству газомоторного топлива построят в течение 8 месяцев под Уссурийском в Приморье, чтобы обеспечить перевод автомобилей на этот вид топлива, сообщил журналистам врио губернатора края Андрей Тарасенко.

"Чтобы была альтернатива, переходим на газомоторное топливо. Подписал соглашение с газовщиками о строительстве завода. Построят в течение 8 месяцев в районе Уссурийска. Проект уже в разработке. Он позволит сжиженный газ использовать в машинах. Попробуем перевести на автобусное сообщение, чтобы удешевить затраты. Появится альтернатива для автомобилистов", - сказал Тарасенко.

Он отметил, что в ходе визита на завод Mazda Sollers во Владивостоке уточнял, возможна ли там сборка двигателей для перехода на газ.

"Получил положительный ответ – есть такая программа и готовность есть", - заявил Тарасенко.

Он уточнил планы по созданию нефтеперерабатывающего завода в крае.

"Мы будем у себя создавать НПЗ. НПЗ будем делать в районе Яковлевки Яковлевского района. Там есть труба, близости подхода, есть договоренность. Мы будем проводить доразведку здесь... Нам как раз миллион тонн будет достаточно, чтобы контролировать цену и держать стабильно, и выходить на посевную и уборочную со стабильной ценой", - добавил врио губернатора.