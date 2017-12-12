Дайджест российских СМИ – 12 января

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КОММЕРСАНТ

www.kommersant.ru

- США поставили вопрос Кремлем - Конгрессмены собрали компромат на Россию - Администрация США готовится представить Конгрессу так называемый кремлевский доклад - список высокопоставленных российских чиновников и бизнесменов, приближенных к высшему руководству. Этого требует прошлогодний закон "О противодействии противникам США посредством санкций". Детали доклада пока не разглашаются, но, по словам источников "Ъ" в Вашингтоне, его фигурантами могут стать более 50 человек, а с членами семей - до 300. При этом в Демократической партии опасаются, что Белый дом не станет применять к россиянам чувствительных рестриктивных мер. В связи с этим конгрессмены, желающие подтолкнуть президента Дональда Трампа к более жестким действиям, опубликовали 200-страничный доклад об "асимметричных атаках" Кремля на демократию и их последствиях для США. Его главная идея - создание нового глобального фронта против Москвы с подключением европейских союзников.

- ТЭС разменяют на биткойны - В РФ впервые куплены электростанции для майнинга криптовалют - Как выяснил "Ъ", впервые в России частные инвесторы приобрели электростанцию для майнинга криптовалют. Бизнесмен Алексей Колесник купил у "Т Плюс" Виктора Вексельберга две небольшие ТЭС в Пермском крае и Удмуртии, на основе которых может создать дата-центр и майнинговую ферму. Требования законодательства и сравнительно низкие цены на электроэнергию создают перспективы для развития дата-центров в РФ, отмечают аналитики, но в данном конкретном случае может помешать низкая эффективность старых ТЭС.

- Жилья оказалось выше крыши - В Москве возник дисбаланс предложения и спроса - Первичный рынок жилья Москвы близок к затовариванию, предупреждают риэлторы. По их прогнозам, темпы нового строительства в 2018 году могут оказаться на уровне 2017-го: это приведет к превышению предложения над спросом в 2,8 раза. Девелоперы будут торопиться выводить на рынок новые проекты, чтобы успеть собрать средства дольщиков до вступления в силу летом новых правил, ужесточающих привлечение в стройку соинвесторов. В результате по итогам года нераспроданными могут оказаться более трех миллионов квадратных метров.

- ОСАГО уедет из автосервисов - ЦБ подготовил вывод страховщиков из ремонтной реформы - Банк России подготовил проект указания о лишении страховщиков права осуществлять возмещение по ОСАГО ремонтом. Регулятор предлагает отстранять компании от натуральных выплат на срок до года, если доля нарушений при восстановительном ремонте превысит 1%. По данным ЦБ, ремонт вместо выплат и так применяется лишь в 10% страховых случаев в ОСАГО. Защитники автомобилистов уже называют ремонтную реформу провалившейся - а определенный ЦБ невысокий порог для отстранения страховщиков может и вовсе свернуть такую практику.

- Малому бизнесу пересдали карты - Минэкономики определило, как будет помогать предпринимателям в 2018–2019 годах - Как стало известно "Ъ", Минэкономики направило в ведомства и бизнес-объединения проект "дорожной карты" по выполнению в 2018–2019 годах "Стратегии развития малого и среднего предпринимательства (МСП) до 2030 года". В отличие от первого этапа 2016–2017 годов, когда "карта" в основном была посвящена созданию механизма закупок госкомпаний у малого бизнеса, проект нового документа обещает МСП целый ряд налоговых послаблений.

- Продовольствие дорожает как по маслу - Индекс цен на еду за год подрос на 8,2% - Цены на продовольствие в 2017 году достигли трехлетнего максимума, несмотря на снижение в декабре, констатирует Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО). Продуктовая корзина за год подорожала на 8,2% благодаря резкому росту цен на молочную и мясную продукцию (особенно сливочное масло), зерновые и масла продемонстрировали умеренный рост, а сахар, напротив, сильно упал в цене. Впрочем, в более долгосрочной перспективе в ФАО ждут замедления роста цен на продовольствие: спрос в Китае, ранее толкавший цены вверх, достиг максимума, а новых драйверов пока не появилось.

- Граждане отступили от плана по расходам - Мониторинг трат населения - В 2017 году часть россиян совершила крупные покупки, которые не планировала, свидетельствуют результаты всероссийского опроса исследовательского холдинга "Ромир" - в его рамках 1,5 тысяч человек отвечали на вопросы о крупных расходах в их семьях за полгода и планах на них на следующее полугодие. Так, вместо пятой части россиян, планировавших траты на одежду и обувь, реально их совершил 31%. На медицину тратились 15% вместо планировавших такие расходы 11%. Часть респондентов заявили, что "перевыполнили" планы по расходам на развлечения (6% против 4%), образование (8% против 5%), покупку смартфонов (9% против 5%), ремонт авто (6% против 4%). Совпали заявленные планы и реальные покупки по таким статьям, как приобретение автомобиля (4%), бытовой техники и электроники (11%) и ювелирных изделий (1%). Меньше же доля россиян, предпринимавших расходы, в сравнении с планировавшими их оказалась при сопоставлении трат на отдых (11% в реальности против 14% планировавших), ремонт квартир и домов (9% против 10%), покупку мебели (7% против 9%), покупку квартир (2% против 4%).

- На стройках футуризма - Как Владимир Путин встретился с победителями конкурса "Россия, устремленная в будущее" - В четверг Владимир Путин встретился в московском парке "Зарядье" со школьниками, победившими в конкурсе сочинений "Россия, устремленная в будущее". О том, как старшеклассники задавали президенту вопросы, что он им отвечал, а также о роли министра образования и науки Ольги Васильевой в мероприятии — специальный корреспондент "Ъ" .

- Кремль может сменить главного кадровика накануне президентских выборов - Как стало известно "Ъ", главу управления по вопросам госслужбы и кадров администрации президента (АП) Антона Федорова может сменить на этом посту его заместитель Алексей Серегин. На протяжении последних десяти лет господин Серегин трудился в аппаратах правительства и Госдумы под руководством занимавших в разное время одни и те же посты Вячеслава Володина и Сергея Нарышкина. Пост главного кремлевского кадровика получит особое значение после президентских выборов, говорят источники "Ъ".

- Академики помогут Минобрнауки - Правительство требует от ведомства менять школьную программу в соответствии с научно-техническим прогрессом - Правительство обязало Минобрнауки совместно с академиками проверять научное обоснование всех предлагаемых изменений в федеральные государственные образовательные стандарты (ФГОС) общего образования. Ранее в Минобрнауки неоднократно называли действующие стандарты "пустыми" и осенью 2017 году попытались перейти на новую версию ФГОС с "детализацией требований" к результатам обучения. Тогда часть экспертного сообщества резко раскритиковала это решение, новая версия ФГОС не утверждена до сих пор. Опубликованное в четверг постановление позволит привести школьную программу в соответствие с "научно-техническим прогрессом" и "не наломать дров в системе образования", считают эксперты.

- В Гватемале дали так дали - В Латинской Америке сурово осуждена семья, похитившая кредиты в России - Как стало известно "Ъ", экс-владелец ООО "Неманский целлюлозно-бумажный комбинат" (НЦБК) Игорь Битков, сбежавший от российской полиции за океан, благодаря своим кредиторам из ВТБ был осужден в Гватемале на 19 лет заключения. Вместе с бизнесменом, утверждавшим, что его преследуют власти РФ, а заодно и "русская мафия", участниками организованной преступной группы, совершавшей махинации, были признаны его жена и дочь, также получившие большие сроки. На родине столь жесткое наказание семье Битковых не грозило бы даже за убийство.

- Цыгане ищут счастья в Страсбурге - Община жалуется в ЕСПЧ на принудительное выселение - Цыгане из Татарстана пожаловались в Страсбург на дискриминацию и принудительное выселение. Заявители указывают, что власти, потребовав снести их дома, не помогли с выбором нового места жительства. Эксперты полагают, что проблема дискриминации цыган характерна для России. В этом году нашей стране предстоит выполнять рекомендации Комитета по ликвидации расовой дискриминации ООН по интеграции цыган в общество.

- С судейского перевели на уголовный - В столичном регионе за махинации под следствие попадут 100 переводчиков - Как стало известно "Ъ", СКР закончил расследование части резонансного уголовного дела о хищениях в судебной системе. Бывшим руководителям судебных управлений по Москве и Подмосковью судебного департамента при Верховном суде инкриминируется хищение более 500 миллионов рублей., выделенных на оплату услуг переводчиков. При этом в рамках ведущегося сейчас разбирательства о хищениях еще около 1,7 миллиардов рублей. помимо этих и других чиновников к уголовной ответственности могут быть привлечены еще около 100 лингвистов, являвшихся соучастниками преступлений. Со всех лиц, задействованных в махинациях, судебная система, представители которой и выявили хищения, рассчитывает взыскать весь ущерб по уголовному делу.

- Македония дождалась новости - Переименование поможет ей найти компромисс с Грецией - Македония и Греция вплотную подошли к разрешению 25-летнего спора об имени македонского государства: бывшая югославская республика будет, скорее всего, называться Новая Македония. Окончательная договоренность может быть достигнута уже на будущей неделе. Это приведет к серьезным геополитическим изменениям на Балканах. В июле Скопье наверняка получит приглашение в НАТО, а в 2019 году станет 30-м членом альянса. С подробностями - корреспондент "Ъ" на Балканах Геннадий Сысоев.

- Милоша Земана ждут победа и поражение - "Пророссийский" кандидат может выиграть первый тур президентских выборов в Чехии и проиграть второй - 12–13 января жители Чехии выберут нового президента — или переизберут старого. Основная борьба развернется между кандидатами с противоположными взглядами. Лидирующий в предвыборной гонке действующий глава государства Милош Земан отказывается принимать беженцев в своей стране и считает Россию стратегическим партнером. Его основной конкурент Иржи Драгош, в свою очередь, допускает принятие части мигрантов и обвиняет Россию во вмешательстве в чешские выборы. Опрошенные "Ъ" чешские и российские эксперты уверены, что эти выборы не обойдутся без второго тура.

- США поставили вопрос Кремлем - Конгрессмены собрали компромат на Россию - Администрация США готовится представить Конгрессу так называемый кремлевский доклад - список высокопоставленных российских чиновников и бизнесменов, приближенных к высшему руководству. Этого требует прошлогодний закон "О противодействии противникам США посредством санкций". Детали доклада пока не разглашаются, но, по словам источников "Ъ" в Вашингтоне, его фигурантами могут стать более 50 человек, а с членами семей - до 300. При этом в Демократической партии опасаются, что Белый дом не станет применять к россиянам чувствительных рестриктивных мер. В связи с этим конгрессмены, желающие подтолкнуть президента Дональда Трампа к более жестким действиям, опубликовали 200-страничный доклад об "асимметричных атаках" Кремля на демократию и их последствиях для США. Его главная идея - создание нового глобального фронта против Москвы с подключением европейских союзников.

- Долги с рекордными процентами - Комиссии инвестбанков в России выходят на досанкционный уровень - Минувший год стал для инвестиционных банков, работающих на российском рынке, лучшим за последние четыре года. По данным агентства Thomson Reuters, их комиссионные доходы превысили $400 миллионов, из них операции на долговом рынке принесли $150 миллионов, а на рынке акционерного капитала годовой доход превзошел результат трех предшествующих санкционных лет.

- Аптекари не хотят делиться - Продажа лекарств в магазинах может вынудить их свернуть бизнес - Законопроект Минпромторга, позволяющий продавать безрецептурные лекарства в продовольственных магазинах, приведет к массовому закрытию аптечных сетей, считают их владельцы. Через ассоциацию "Союзфарма" они пытаются пролоббировать изменение документа. В противном случае фармритейлеры рискуют лишиться значительной части высокомаржинальной продукции.

- Авторынок недобрал компонентов - России придется компенсировать импортерам $2,4 млрд в пошлинах - Как стало известно "Ъ", Россия может снизить таможенные пошлины на автокомпоненты на год для стран - членов ВТО. По итогам 2016 года страна нарушила условие сохранения объемов экспорта компонентов из Европы, которое подписала при вступлении в ВТО для сохранения внутреннего режима промсборки. Объем компенсации, по расчетам Минпромторга, составит порядка $2,6 миллиардов. Но активация механизма может затянуться из-за нечеткости формулировок в соглашениях и споров сторон.

- Совкомбанк выехал в пятерку - Банк попал в число лидеров на рынке автокредитования - В пятерке лидеров на рынке автокредитования произошли неожиданные перестановки. По итогам одиннадцати месяцев 2017 года в топ-5 банков по объему портфелей кредитов на приобретение автомобилей впервые вошел Совкомбанк, вытеснив из нее банк альянса Renault-Nissan - РН-банк. Менее чем за год Совкомбанку удалось увеличить портфель кредитов практически с нуля до 48,7 миллиардов рублей, и существенную роль в этом сыграло кредитование приобретения подержанных автомобилей. Этот сегмент мало охвачен банками, поскольку риски в нем слишком высоки, указывают участники рынка.

- ЦБ уполномочен помирить - Сняты основные противоречия по проекту о финомбудсмене - У законопроекта "О финансовом уполномоченном по правам потребителей услуг финансовых организаций" появился шанс на скорое принятие. Банкиры, до сих пор выступавшие с критикой проекта, заручились поддержкой регулятора в принципиальном вопросе - решения омбудсмена будут сугубо индивидуальными. Довольны и правозащитники, которым ЦБ пообещал не допустить конфликта интересов при работе нового органа. В такой ситуации эксперты рассчитывают, что проект, обсуждавшийся с 2014 года, может быть принят этой весной.

- Биржа теряет темп - Фьючерсы не поддержали рынок репо - Московская биржа MOEX подвела итоги 2017 года. Несмотря на то что общий объем торгов вырос по сравнению с 2016 годом, темпы роста оказались рекордно низкими за последние семь лет - всего 4%. Причиной стало резкое падение оборотов на срочном рынке (почти на треть) - трейдерам не хватало волатильности валютного рынка, тогда как биржевые комиссии по срочным контрактам заметно выросли.

- Банковским клиентам приостановят хищения - Операции по картам обезопасят законом - В этом году будет принят законопроект, направленный на минимизацию хищений с банковских карт и электронных средств платежа. Он дает банкам право блокировать подозрительные операции и вводит обязанность незамедлительно обращаться к клиенту за согласием на проведение операции. Если же ответ получить не удастся, через два дня операция будет проведена автоматически. По мнению экспертов, такой подход вносит ясность, но чреват рисками для путешественников, которые вполне могут в течение двух дней быть вне зоны доступа для банка.

- Авиабилеты придержат для болельщиков - Минтранс предлагает установить предел цен на время ЧМ-2018 - На время проведения чемпионата мира по футболу-2018 правительство может ограничить стоимость авиабилетов. При открытии продаж они стоили в четыре-шесть раз больше средних рыночных цен, но, отмечают эксперты, цены уже понизились на 30%. По предварительным оценкам, около 40% болельщиков должен перевезти "Аэрофлот" AFLT, а если авиакомпании РФ не справятся, к процессу могут привлечь иностранных перевозчиков - им разрешат выполнять чартеры внутри страны.

- Операторы предложили поторговаться - Компании выступили против повышения ставок за пользование частотами - Планируемый рост ставок за пользование радиочастотным спектром вызвал возражения у крупнейших сотовых операторов. Как стало известно "Ъ", МТС MTSS, "МегаФон" MFON и "Вымпелком" в совместном письме премьер-министру РФ Дмитрию Медведеву предложили сосредоточиться на пополнении госбюджета не за счет повышения ставок, а путем продажи лицензий на частоты с аукционов. Хотя в некоторых регионах еще проводятся торги на уже используемую технологию 4G, основные средства могли принести частоты для 5G, но с их распределением государство пока не спешит.

- Газ GAZA падает по шкале Рихтера - Новое землетрясение может привести к сокращению добычи в Европе - Добыча на крупнейшем в Европе газовом месторождении Гронинген, которая и так была директивно сокращена с 2013 года вчетверо из-за угрозы землетрясений, может быть урезана еще больше. Такую рекомендацию дал оператор NAM (СП Shell и Exxon) после землетрясения 8 января магнитудой 3,4 балла — самого мощного с 2012 года. Падение добычи на Гронингене позволит "Газпрому" GAZP увеличить поставки в северо-западную Европу.

- "Газпром нефть" не добудет на Бадре лишнего - Компания не хочет увеличивать добычу в Ираке - "Газпром нефть" просит власти Ирака снизить проектный уровень добычи на месторождении Бадра - своем ключевом ближневосточном проекте. Ожидания компании по запасам месторождения не оправдались, и теперь она хочет избежать роста инвестиций, чтобы улучшить экономику проекта. Российские компании заключали контракты в Ираке при более высоких ценах на нефть, и теперь отдача от этих инвестиций под вопросом.

- ТЭС разменяют на биткойны - В РФ впервые куплены электростанции для майнинга криптовалют - Как выяснил "Ъ", впервые в России частные инвесторы приобрели электростанцию для майнинга криптовалют. Бизнесмен Алексей Колесник купил у "Т Плюс" Виктора Вексельберга две небольшие ТЭС в Пермском крае и Удмуртии, на основе которых может создать дата-центр и майнинговую ферму. Требования законодательства и сравнительно низкие цены на электроэнергию создают перспективы для развития дата-центров в РФ, отмечают аналитики, но в данном конкретном случае может помешать низкая эффективность старых ТЭС.

- Отечественному кино расширят границы - Эффективность господдержки начнут оценивать и по зарубежным сборам - Фонд кино с 2018 года введет новый показатель для оценки эффективности господдержки - посещаемость российских фильмов за рубежом. Продюсеры, которым теперь разрешат вкладывать государственные деньги в продвижение за границей, считают инициативу логичной: внутреннего рынка недостаточно, чтобы окупалось сразу много картин. В 2017 году самым успешным отечественным фильмом за рубежом стали "Защитники" Сарика Андреасяна, собравшие в 28 странах $7,5 миллионов.

- Хайнань избегает российских туристов - Для чартерных перевозчиков появились новые требования - Проблемы российских авиаперевозчиков с организацией чартерных рейсов на китайский остров Хайнань стали причиной введения для них новых требований со стороны Росавиации. Теперь заручиться разрешением регулятора можно лишь после получения слотов в аэропортах КНР. Требования чиновников уже стали причиной сокращения региональной полетной программы туроператора "Жемчужная река". Из-за возникшей ситуации компании придется найти на непредвиденные расходы $3 миллионов.

- "Fashion-рынок, особенно обувной, сильно зависит от валюты" - Глава "Обуви России" Антон Титов о проблемах конкурентов и жизни после IPO - Новосибирская ГК "Обувь России" осенью 2017 года привлекла около 6 млрд руб. в ходе IPO на Московской бирже. В своем первом после размещения интервью гендиректор и основной акционер компании Антон Титов рассказал о новых инвесторах, планах по расширению розничной сети и причинах банкротств крупных конкурентов.

- Телемедицине дали приказ - Власти разрешили дистанционную медпомощь - Минюст зарегистрировал приказ Минздрава, подтвердивший статус телемедицины как услуги. Документ, утверждение которого планировалось еще осенью, легализует разработку онлайн-сервисов для медпомощи. Теперь участники рынка ждут решения оставшихся вопросов - в частности, описания условий интернет-консультаций с врачами и разрешения применять эти технологии фельдшерам.

ВЕДОМОСТИ

www.vedomosti.ru

- Россия заплатит хакерам за поиск IT-уязвимостей - Находки могли бы пригодиться и спецслужбам - Государство пригласит исследователей поискать уязвимости в IT-системах. Это следует из плана мероприятий по информационной безопасности Программы цифровой экономики, план 18 декабря утвердило правительство России. Есть и бюджет: до конца 2020 года на денежные премии и призы за найденные уязвимости по плану отводится 500 миллионов рублей из бюджета и 300 миллионов рублей внебюджетных средств, а начаться охота должна в апреле 2018 г., следует из документа. Ответственными названы Минкомсвязи, ФСБ и ФСТЭК, исполнителем – Центр компетенций по импортозамещению в сфере ИКТ (создан по поручению президента России Владимира Путина).

- Регистрация партии Навального может дать старт перезапуску партсистемы - Но захочет ли этого власть – пока вопрос, считают эксперты - Политик Алексей Навальный объявил в четверг, что будет снова добиваться регистрации своей Партии прогресса. За последний год было создано "самое большое в новой истории России реальное политическое движение с разветвленной сетью в регионах", написал он на своем сайте: "Движение это, понятное дело, гораздо шире партийных рамок. Мы отдаем себе отчет, что партийный формат политической борьбы далеко не всем кажется комфортным и эффективным. Тем не менее огромному количеству людей партия нужна. Нужен механизм участия в выборах. В региональных в первую очередь". Третьего марта пройдет новый учредительный съезд, а к июню планируется зарегистрировать региональные отделения.

- Следователи вправе арестовывать имущество предпринимателей без суда - Но арест должен быть хорошо обоснован, указал Конституционный суд - Конституционный суд в среду опубликовал решение по жалобе подмосковного ООО "Синклит". Оно оспаривало нормы Уголовно-процессуального кодекса (УПК), на основании которых в начале 2017 г. было арестовано оборудование для производства сигарет, принадлежащее белгородскому филиалу "Синклита". Это произошло в связи с уголовным делом, возбужденным в феврале 2016 года по статье 171.1 (производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки).

- Спецслужбы попросили Думу разобраться с дронами - Правила пользования ими могут быть ужесточены, считают эксперты - Комитет Госдумы по безопасности получил просьбу ФСО проработать вопросы эксплуатации беспилотников и, возможно, сделает это во время весенней сессии, заявил в четверг его председатель Василий Пискарёв во время обсуждения плана работы комитета. "Они сейчас используются во многих случаях, в том числе и в неправых целях", – цитирует Пискарёва "Интерфакс". В свою очередь, его первый заместитель Эрнест Валеев отметил, что вопросы регистрации и эксплуатации дронов относятся к ведению комитета Госдумы по транспорту и не исключено совместное рассмотрение проблемы двумя комитетами.

- Евросоюз хочет увеличить сборы с туристов и налоги из-за Brexit - Его бюджет потеряет до 15 млрд евро из-за выхода Великобритании из блока - Европейский союз ищет способы компенсировать потерю 12-15 млрд евро в год в своем бюджете из-за выхода Великобритании из блока. Еврокомиссия хочет сделать это с помощью сборов с иностранных туристов, а также налогов на пластиковую упаковку и сборов за выбросы парниковых газов.

- Валюта останется свободной - Доклад о модернизации валютного контроля Минфин направил премьеру Дмитрию Медведеву осенью. В нем предлагалось либерализовать контроль, например отменить обязательный возврат экспортной выручки. Но вместе с пряниками бизнес ожидал и кнут: у Центробанка и правительства появилось бы право вводить в кризис жесткие валютные ограничения. Например, требовать от экспортеров продавать валюту и получать разрешение на ее ­покупку.

- Россиянам не разрешили отдыхать на курортах Египта - Туроператорам нельзя организовывать трансферы из Каира и бронировать отели - Туроператорам разрешено формировать турпродукт только на базе регулярного авиасообщения с Каиром, сообщил Ростуризм в ответе на запрос "Ведомостей". "Продажа турпродукта, включающего перевозку туристов из России воздушным транспортом в другие города Египта, в том числе с пересадкой в Каире, недопустима, поскольку не соответствует указу президента, – отмечается там. – Туроператорам разрешено формировать туристический продукт на базе регулярного авиасообщения с Каиром".

- В России установлен рекорд по продажам смартфонов - В 2017 г. продано более 28 млн аппаратов – это лучший результат в истории - В прошлом году продажи смартфонов в России выросли на 5% до 28 миллионов штук, следует из материалов "М.видео". Представители "Евросети" Александра Перцева и МТС Дмитрий Солодовников говорят, что продажи были чуть выше – около 28,5 миллионов. Несмотря на расхождения в цифрах, представители всех трех компаний единодушны: это исторический рекорд.

- Фонд кино переходит границы - Государство профинансирует часть затрат продюсеров на иностранный прокат - Чиновники решили, что русские фильмы должны влиять на умы жителей не только России, но и других стран: государственный Фонд кино теперь будет следить, чтобы у отечественного кино росла зарубежная аудитория. До сих пор эффективность работы фонда оценивалась по доле зрителей, которую получало отечественное кино в российских кинотеатрах, где традиционно доминирует Голливуд.

- Центробанк забыл о предложении на 77 миллиардов рублей - Перед объявлением о переходе "ФК Открытие" в Фонд консолидации банковского сектора банк "Траст" заплатил за его акции 40 миллиардов рублей: он скупил на бирже 13% банка. Последняя сделка была заключена 28 августа 2017 г., накануне введения временной администрации. Финансовым оздоровлением "Траста" занимался "Открытие холдинг", на тот момент основной владелец "ФК Открытие". В результате более 75% акций "ФК Открытие" оказались во владении группы аффилированных компаний, но обязательной в таких случаях оферты на выкуп бумаг у остальных акционеров сделано не было – негосударственный пенсионный фонд (НПФ) "Будущее", владеющий около 4% акций банка, судится по этому поводу с "Трастом".

- У "Аэрофлота" снова подешевели билеты в города ЧМ-2018 - В январе компания начала продажу дополнительных дешевых билетов - "Сервис по продаже билетов OneTwoTrip зафиксировал существенное снижение средней стоимости авиабилетов, покупаемых футбольными болельщиками на период чемпионата мира по футболу. Если в 2017 году билет эконом-класса в одну сторону в города проведения матчей стоил в среднем 7305 рублей, туда-обратно – 14 308 рублей, то средняя стоимость купленных за 10 дней 2018 года билетов оказалась на 40% меньше (4420 рублей в одну сторону и 8616 рублей туда-обратно)", – рассказал директор по развитию компании Аркадий Гинес.

- ТГК-2 подала в суд на руководителя ТЭЦ в Ярославле - Она требует более пяти миллиардов рублей причиненных убытков по договору подряда - Одна из крупнейших энергокомпаний Северо-Запада и центральной части России – ТГК-2 обратилась в суд с требованием взыскать с гендиректора Хуадянь-Тенинской ТЭЦ Ли Хуафэна убытки в размере 2,4 мллиардов рублей, $88,9 миллионов и 290 575,4 евро. Общая сумма взыскания составляет 5,1 миллиардов рублей (по курсу ЦБ на 11 января). ТЭЦ привлечена как третье лицо, не заявляющее самостоятельных требований. Иск подан 21 декабря 2017 года, следующее заседание – 20 февраля.

- На чем можно заработать в 2018 году - Лучшими инвестиционными идеями с "Ведомостями" делятся инвестбанкиры и управляющие - Минувший год не принес розничным инвесторам баснословных прибылей. Доходы от вложений в российские ликвидные активы не превысили и 50%. Убытки, впрочем, тоже.

РОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА

www.rg.ru

- Зима придет последней - Владимир Пучков: Наступивший год, по прогнозу МЧС России, будет стабильным - На "Деловом завтраке" в "Российской газете" министр РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Владимир Пучков рассказал о прогнозе на 2018 год. МЧС России традиционно в начале каждого года готовит прогноз, чего ждать от природы и техники.

- Несговорчивых просят остаться - ФАС назвала отрасли, где чаще всего выявляет картели - Строительный, фармацевтический и продовольственный рынки стали лидерами по числу дел о картелях в 2017 году, сообщил заместитель руководителя Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Андрей Цариковский. По его словам, масштабы дел серьезно выросли и теперь служба нацелена на искоренение сговоров не столько мелких, сколько крупных игроков. Особо Цариковский отметил, что опечален фактом появления картелей на рынке поставок детского питания.

- Маузер промолчит - Вступили в силу поправки в Закон об оружии - Поправки в Закон "Об оружии", вступившие в силу с 1 января этого года, порадуют многих коллекционеров оружия. Казалось бы, такие поправки мелочи, но для большинства заинтересованных людей очень важны. Это как раз тот случай, когда любая запятая решает судьбу единицы оружия. Помните? Нельзя казнить помиловать.

- Туризм с душком - Почему Госдепартамент рекомендовал американцам не ездить в Россию - Куда податься путешественникам, чтобы не попасть в передрягу и остаться в живых? Госдепартамент США опубликовал свою версию рекомендаций на этот счет, где разделил все страны на четыре группы - по степени рисков для американцев. Впрочем, в ряде случаев оценки внешнеполитического ведомства выглядят политически мотивированными и отражают "индекс симпатий" к США в мире, каким его видят чиновники в Вашингтоне.

- Полеты в Каир и наяву - Рейсы из Москвы в Египет начнут выполняться в середине февраля - Регулярные полеты в Каир планируется начать в середине февраля, сообщил глава минтранса Максим Соколов на встрече с журналистами.

- Так жить нельзя - Регионы вернут деньги за не сданные взамен аварийных дома - Трещины и плесень на стенах, затопленные подвалы и другие дефекты обнаружили контролеры при проверке домов, построенных для переселения людей из аварийного жилья. Некоторые дома вообще оказались сданы только "на бумаге". От регионов, допустивших нарушения при реализации программы, потребовали заплатить штрафы и вернуть деньги.

- Станок как вещдок - КС РФ призвал изымать оборудование лишь в исключительных случаях - Конституционный суд РФ признал изъятие производственного оборудования, которое может служить вещественным доказательством по уголовным делам, исключительной мерой.

- Пройдемся по списку - Магазины, кафе и школы проверят по чек-листам - Роспотребнадзор утвердил перечень вопросов, которые смогут задавать его сотрудники при плановых и внеплановых проверках (чек-лист). Поэтому к приходу проверяющих руководство предприятий и фирм сможет подготовиться заранее.

- Мертвый сезон - В Вильнюсе обнародовали документы о якобы агентурном прошлом Донатаса Баниониса (1924 - 2014). Центр изучения геноцида и резистенции жителей Литвы заявил, что советский артист был завербован Комитетом государственной безопасности (КГБ) СССР и поставлял информацию этой спецслужбе.

- Прямо по курсу - Минфин купит рекордный объем валюты в январе по новому бюджетному правилу - Минфин объявил, что планирует с 15 января по 6 февраля приобрести иностранной валюты на более чем 257 миллиардов рублей. Этот объем станет рекордным за последний год. Причина - переход на новое бюджетное правило. Оно, как ожидается, позволит ослабить зависимость курса рубля от нефтяных котировок и решит проблему процикличности потоков капиталов.

- Работники не затаят дыхание - Отказ от медосвидетельствования на опьянение будет грозить потерей работы - Работодатели могут получить право увольнять работников, если они откажутся проходить медицинское освидетельствование на опьянение во время нахождения на рабочем месте или просто "на работе". Законопроект об этом внесен в Госдуму группой сенаторов и депутатом нижней палаты.

- Живее всех жилых - Хостелы могут "прописаться" в домах - В России могут стать законными хостелы в жилых домах. Об этом сообщила председатель Комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Галина Хованская. Легализовать хостелы в многоквартирных домах позволят депутатские поправки в закон о туризме, которые были внесены ко второму чтению. Документ поступит на рассмотрение Госдумы уже в пятницу, 12 января.

- Прощай, маргарин - В России установлена предельная норма содержания трансжиров в ряде продуктов питания - Теперь в маргаринах и всевозможных заменителях молочного жира должно содержаться не более 2 процентов транс-изомеров жирных кислот или, как их чаще называют, трансжиров. На территории Таможенного союза, включающего Россию, Беларусь, Армению, Киргизию и Казахстан, вступили в силу изменения к техническому регламенту на масложировую продукцию.

- Томат в награду - Работников одной из волгоградских фирм будут отучать от курения штрафами и премиями - Бороться за здоровый образ жизни на одном из волгоградских предприятий пищевой промышленности решили методом рубля и томатного сока.

- Набили цену - Регионы-лидеры по госзакупкам удивили - Ульяновская, Кемеровская области и Хабаровский край стали лидерами рейтинга регионов с самыми эффективными госзакупками. Его подготовил Аналитический центр при правительстве РФ по итогам первого полугодия 2017 года. Расчеты проводились на базе данных компании "Закупки360".

- Приедут не все - Россия снижает квоты на мигрантов для работы в винных магазинах и такси - В России станет меньше водителей-мигрантов и гастарбайтеров из дальнего зарубежья. Это предусматривают два постановления правительства, которые вступили в силу в январе.

- Пути отходов - Полигоны отправят на свалку - В каждом регионе появятся экологические карты, на которых люди смогут указывать проблемные места, а власти обязаны будут наводить там порядок, сообщил "Российской газете" министр природных ресурсов и экологии Сергей Донской.

- Имеем право знать - Латвия пытается оставить русскую диаспору без родного языка - Похоже, что новый 2018 год станет не лучшим в истории русскоязычных граждан Латвии. Власти Латвии торопятся принять решение о переводе обучения в школах нацменьшинств - а это в основном школы с русским языком - на латышский до февраля текущего года, чтобы на этой теме не спекулировали перед выборами в парламент. Министр образования и науки обещает начать реформу с сентября. По замыслу ее авторов к 2021 году школьное образование на русском окажется полностью под запретом. Как смотрит многоязычная Европа на подобную реформу? Сколько русских школ будет закрыто? Об этом наш разговор с директором Балтийского центра исторических и социально-политических исследований и координатором Совета общественных организаций Латвии Виктором Гущиным.

- Ракеты в патруле - Ядерные комплексы вышли на дежурство - Сразу несколько полков, оснащенных мобильными ядерными комплексами "Тополь-М" и "Ярс", вышли на маршруты боевого патрулирования.

- Не так сели... - Из-за скандала с ВИП-камерами уволен заместитель начальника "Матросской Тишины" - В четверг в Федеральной службе исполнения наказаний сообщили, что по итогам проверки в знаменитом столичном СИЗО "Матросская Тишина" уволен заместитель начальника изолятора по оперативной работе. Впрочем, это, скорее всего, далеко не последняя новость о результатах большого разбирательства в изоляторе.

- Омар в законе - В Швейцарии ввели необычные поправки к законам о животных - В Швейцарии, где существует свод законов о защите братьев наших меньших, ввели необычные юридические поправки. Документы регулируют содержание, разведение, продажу и даже лишение жизни различных животных.

- Здоровая тюрьма - Минюст утвердил новые правила медпомощи заключенным - Тюремные врачи будут осматривать заключенных перед отправлением по этапу или направлением в штрафной изолятор. Такие положения прописаны в новом приказе министерства юстиции, утвердившем правила организации медицинской помощи лицам, заключенным под стражу или отбывающим наказание в виде лишения свободы.

- Я покажу, как надо ездить - Нижегородский автохам отделался лишь штрафом - Суд в Нижнем Новгороде поставил точку в резонансном уголовном деле, обвиняемым по которому проходил 32-летний Артем Квасников. Молодой человек решил проучить водителя автобуса, с которым они не поделили дорогу, и в результате устроил настоящий кошмар для 40 школьников. Вынесенный приговор - штраф в 150 тысяч рублей - многие посчитали слишком мягким наказанием, ведь речь идет не о банальной дорожной разборке, а о безопасности целого класса.

- "Бог Кузя" ушел в отказ - Обвиняемый в мошенничестве вину отрицает - Пресненский районный суд столицы вчера приступил к рассмотрению по существу уголовного дела в отношении Андрея Попова за создание секты и мошенничество. Он называет себя "богом Кузей".

- Деловая мачеха - Экс-главе Марий Эл предъявлено новое обвинение - в незаконном хранении патронов - В Басманном районном суде Москвы в четверг, где рассматривается вопрос о продлении срока ареста бывшему главе Марий Эл Леониду Маркелову, стало известно о новых обвинениях экс-руководителю республики. Дословно следователь заявил, что новое обвинение в совершении преступления, предусмотренного части первой статьи 222 УК РФ "незаконное хранение и приобретение оружия" предъявлено Маркелову 26 декабря 2017 года. Следователь добавил, что в настоящее время новое дело в отношении экс-главы Марий Эл направлено в прокуратуру для определения подсудности.

- Кто выпадет из гнезда? - Чехия заинтригована двумя крупными коллизиями: выборами президента и судьбой премьера - Чехия, известная умеренным климатом, сдержанностью своих граждан и отсутствием экстремистских настроений в политической тусовке, сейчас явно встряхнулась. На небосклоне видны признаки если не бури, то грозовых туч. Это связано с предстоящими президентскими выборами, которые пройдут в пятницу и субботу, а также с тем ненастьем, которое сгустилось над головой Андрея Бабиша, чье движение ANO в ноябре стало победителем парламентских выборов, а сам олигарх спустя месяц возглавил сформированное им правительство, получив благословение главы государства.

- Оштрафуют по закону - Итальянские родители поплатятся за выложенные в Интернете снимки детей - Римский трибунал вступился за права детей, обязав их родителей умерить пыл и прекратить беспорядочно делиться подробностями частной жизни своих подросших чад на просторах Интернета без их предварительного на то согласия.

- Возвращение в секту - Уволенному министру обороны Польши нашли старое применение - Главный мистификатор польской политики - уволенный во вторник с поста министра обороны Польши Антони Мачеревич - возглавил специальную комиссию по расследованию катастрофы президентского Ту-154 под Смоленском. Причины этой катастрофы, произошедшей 10 апреля 2010 года, были установлены уже в 2011 году, но избиратели правящей партии хотят все новых сенсаций. Последняя, приуроченная к назначению Мачеревича, появилась во вторник: "Левое крыло самолета президента Леха Качиньского было разрушено в результате серии внутренних взрывов".

- Лондон заскучал - Британской нации в правительстве дали серьезное обещание - Как же порой чудно выглядят политики, которые с умным видом рассуждают об угрозах, делятся планами по их нейтрализации. А затем с не менее серьезным выражением лица честно признаются в том, что на самом деле никакой угрозы нет. В среду в Лондоне свою исключительную противоречивость продемонстрировала замруководителя аппарата кабинета министров Хлои Смит.

- Жизнь на разрыв аорты - Академик Юрий Белов о новой эре в медицине, когда не надо резать по-живому - Российский научный центр хирургии имени Петровского - учреждение по-своему уникальное. В нем нет какой-то одной направленности хирургической помощи. Здесь она вся - от удаления примитивного аппендикса до сложнейших операций на сердце, трансплантации органов. Так когда-то было задумано великим Борисом Петровским, так продолжается по сей день. Об этом обозреватель "РГ" беседует с директором Центра лауреатом Государственной премии РФ академиком Юрием Беловым.

- Доктор в прямом эфире - В России спасают 90 процентов детей с тяжелейшим видом рака - Современная медицина все глубже погружается в стандарты и технологии. Это хорошо или плохо? На вопросы "РГ" отвечает заместитель директора Института управления и трансляционной медицины Национального медицинского исследовательского центра детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Димы Рогачева Кирилл Киргизов.

- Кривляйтесь на здоровье! - Мимический "фитнес" замедлит старение - Американские дерматологи протестировали методику омолаживающей мимической "йоги". Она не требует дорогой косметики: достаточно полчаса в день делать специальные упражнения для лица.

- Деликатес с подвохом - Какой продукт в меню назван опасным - Ученые выяснили, как употребление переработанного мяса связано с раком груди. Они проанализировали медицинские данные, образ жизни и пищевые привычки более 260 тысяч женщин возрастом от 40 до 69 лет, участвовавших в многолетнем проекте "Британский биобанк".

- Между чиновником и человеком - Красноярские журналисты получили премию правительства РФ - Распоряжением правительства РФ премия в области СМИ за 2017 год присуждена и нашим региональным коллегам - сотрудникам красноярской телекомпании "ТВК-6 канал".

- Бросился в полынью - В Уфе солдат-контрактник спас тонущего местного жителя - Командование Центрального военного округа наградило рядового Владимира Смальченко, спасшего в Уфе провалившегося под лед человека. Солдат сумел вытащить тонущего мужчину из воды и оказать ему первую помощь.

- Все - своим - Орловские чиновники разделили дороги на участки, чтобы не проводить торги - Управление ФАС России по Орловской области признало факт нарушения закона о защите конкуренции чиновниками Мценской райадминистрации. Сотрудников дорожного отдела уличили в искусственном дроблении заказов, что позволило отдать их одним и тем же подрядчикам.

- Довезут с комфортом - В Ростове-на-Дону появилось социальное такси - В донской столице заработал проект "Социальное такси". Пилотный рейс состоялся 30 декабря. Тогда семья Семибратовых повезла на школьную елку младшего сына Артема, страдающего ДЦП. По лестнице подъезда инвалидную коляску спустили с помощью шагохода, который также входит в комплектацию нового такси, а затем ребенок сел в такси с помощью подъемника.

- Милость выше справедливости - Евгений Водолазкин - о святых, не святых и о том, почему Дмитрий Лихачев не любил Максима Горького - Лауреаты премии "Большая Книга" 2013 и 2010 годов Евгений Водолазкин и Павел Басинский начали 2018 год с размышлений о чудесной природе вечных бестселлеров, феномене святости, странных финалах романов "Лавр" и "Авиатор" и грядущем конце "царствия Донцовой". Мнения писателей разошлись, однако эпоха больших перемен в культуре анонсирована.

- Собрали по частям - Российские ученые открыли неизвестного ранее динозавра - Палеонтологи из Петербурга и Томска описали ранее неизвестный науке род и вид древних ящеров, живших на Земле 120 миллионов лет назад. Различные части скелета этих гигантских динозавров были найдены в разные годы у села Шестаково в Кемеровской области, однако только сейчас их удалось собрать воедино.

ИЗВЕСТИЯ

www.izvestia.ru

- В СМИ появится реклама вина из Армении и Казахстана - В правительстве готовы смягчить закон о рекламе в пользу производителей из ЕАЭС - Российским телеканалам и печатной прессе разрешат размещать рекламу вина и шампанского, изготовленных в Киргизии, Белоруссии, Армении и Казахстане из местного сырья. Соответствующие поправки в закон о рекламе поддержала правительственная комиссия по законопроектной деятельности. Такой подход позволит России выполнить обязательства перед партнерами по Евразийскому экономическому союзу. Эксперты полагают, что в случае принятия закона не стоит ожидать появления массовой рекламы: денег на нее у виноделов нет.

- Инфляционные ожидания упали до исторического минимума - Рекордно низкий уровень ощущаемого гражданами удорожания товаров и услуг зарегистрирован в конце декабря - Россияне чувствуют снижение инфляции на своем кармане — к концу декабря оценка ощущаемого гражданами удорожания товаров и услуг за год достигла 10%, говорится в исследовании Центробанка. Это рекордно низкий показатель за всю историю проведения таких измерений. На самом деле цены выросли за прошлый год на 2,5%, это тоже рекордно низкий показатель. Эксперты считают нормальным расхождение субъективной оценки и реальных данных: в любом случае тенденцию россияне видят правильно, считая, что в этом году инфляция замедлится до 8,7%.

- Две Кореи - один флаг - Сеул готов спонсировать участие северокорейцев в Олимпиаде, Пхеньян - к выходу команды на церемонии открытия Игр под знаменем Корейского полуострова - Сеул полностью возьмет на себя финансовые издержки по приезду и пребыванию северокорейских спортсменов и членов делегации КНДР на Олимпийских играх в Пхенчхане, рассказали "Известиям" в южнокорейском министерстве по делам объединения. Сколько именно человек из КНДР поедет на Игры в РК и каких расходов это потребует, должно решиться 20 января по итогам закрытой встречи в Лозанне между представителями Международного олимпийского комитета (МОК), оргкомитета Игр и национальных олимпийских комитетов обеих Корей. Но уже сейчас в южнокорейском олимпийском комитете "Известиям" заявили, что почти наверняка спортсмены Юга и Севера пройдут в Пхёнчане под общим флагом Корейского полуострова, как уже бывало на Олимпиадах в начале 2000-х.

- ГЛОНАСС получит ассистента - Технология "быстрого старта" в российской навигационной системе появится в 2019 году - Российская навигационная система ГЛОНАСС получит опцию "быстрого старта". Специальная технология поможет поддерживающим ее устройствам за считаные секунды после включения находить спутники и определять свои координаты. Это, в частности, позволит более быстро определять места ДТП для оказания помощи. Такая функция заработает в 2019 году. Определение местоположения ускорится за счет загрузки данных о спутниках в клиентские устройства через сотовую связь или Wi-Fi. Сейчас аналогичная функция реализована лишь в американской GPS.

- "Слегка ядерная" ракета для России - Стали известны подробности новой ядерной стратегии Вашингтона - В США намерены разработать маломощный ядерный боевой блок для морских ракет Trident, который нужен, чтобы сдерживать Россию. Об этом британской газете The Guardian рассказал Джон Вольфстал, бывший помощник предыдущего президента США Барака Обамы. Что не так с этой идеей и какие еще проблемы кроются в проекте новой ядерной стратегии Вашингтона - в материале iz.ru.

- Минимальная цена на коньяк может вырасти более чем на треть - В Минсельхозе готовы инициировать подобное повышение МРЦ на коньяк уже в 2018 году - Минимальная розничная цена (МРЦ) на коньяк может вырасти в этом году более чем на треть (34,8%) - до 500 рублей за бутылку объемом 0,5 л. Такое повышение намерены предложить в Минсельхозе, рассказали "Известиям" в ведомстве. Сейчас МРЦ равна 371 рублю за 0,5 л. На новой минимальной цене настаивают сами производители - нынешняя позволяет легко изготавливать фальсификат. Уже сейчас на него приходится 60% рынка.

- Наш современник Игорь Курчатов - Научное сообщество отмечает 115-летие со дня рождения великого физика - 12 января 1903 года в уральском городке Сим родился будущий великий физик Игорь Васильевич Курчатов. Этот гениальный ученый и выдающийся организатор науки считается отцом как советской атомной бомбы, так и нашего "мирного атома". Сегодня крупнейший в России Национальный исследовательский центр - НИЦ "Курчатовский институт" - носит имя своего основателя.

- Правосудие на холостом ходу - Почему развалилось скандальное дело об откатах при госзакупках автомобилей в ФСО и МВД - Черемушкинский райсуд в начале текущего года приступил к рассмотрении по существу резонансного уголовного дела об откатах при закупках автомобилей в МВД и ФСО. В самом начале расследования на скамье подсудимых были четыре человека, в том числе топ-менеджер дочернего предприятия Daimler AG, а в прошлом высокопоставленный офицер Федеральной службы охраны (ФСО). Однако в итоге перед судом предстал лишь 66-летний пенсионер МВД, выступавший, как считает следствие, в роли посредника при хищении средств. Подробности многолетнего расследования — в материале портала iz.ru.

- Долина исламской смерти - Откуда в Афганистане взялось "Исламское государство" и в чем секрет его живучести - Газета армии США "Звезды ZVEZ и полосы" назвала самое опасное место в мире для американских солдат. Это афганская провинция Нангархар — там уже второй год идут тяжелые бои с местным отделением "Исламского государства" (ИГ, организация запрещена в РФ), "вилаятом Хорасан". Боевиков всего несколько сотен, но они умудрились за год убить в трех районах Нангархара столько же американских военнослужащих, сколько многотысячные отряды талибов во всем остальном Афганистане. Откуда в Нангархаре взялось "Исламское государство" и в чем секрет его живучести, разбирался iz.ru.

- Москва оценит дорожную карту для Афганистана - В России изучают документ, инициирующий старт переговорного процесса официального Кабула с умеренным крылом движения "Талибан" - "Дорожная карта" по запуску переговорного процесса афганских властей с движением "Талибан" (организация запрещена в РФ) уже подготовлена афганским правительством и передана Москве для изучения. Россия огласит свое позицию по документу 1 февраля в Кабуле. Об этом заявил "Известиям" спецпредставитель президента России по Афганистану Замир Кабулов, добавив, что для переговоров предлагается московская площадка. Ранее в ходе заседаний Международной контактной группы по Афганистану в Осло замглавы МИД республики Хекмат Карзай сообщил о планах Кабула начать разрабатывать документ, инициирующий диалог с талибами.

- Устранены помехи на пути к квантовому компьютеру - Созданный отечественными физиками усилитель значительно ускорит работу вычислительной машины будущего - Российские ученые сделали большой шаг на пути к созданию квантового компьютера. Одно из серьезных препятствий при его конструировании заключается в том, что генерируемые им сигналы очень слабы. Их нелегко считать на фоне помех. Над решением этой проблемы бьются специалисты многих стран. Сотрудникам лаборатории "Сверхпроводящие метаматериалы" НИТУ "МИСиС" удалось создать усилитель с предельно малым уровнем шума — на уровне теоретически возможного минимума.

- Банкирам грозят миллионные штрафы - Кредитные организации не успевают подготовиться к обмену налоговыми данными с 44 странами - Российские банки не успевают в срок подготовиться к началу обмена информацией об иностранных налогоплательщиках. Федеральная налоговая служба официально предупредила кредитные организации, что обмен данными должен начаться весной этого года, в противном случае банкам грозят миллионные штрафы и даже запрет на работу в Европе. Санкции могут последовать со стороны 44 государств и четырех территорий, с которыми РФ с весны запускает обмен информацией об иностранных налогоплательщиках. Однако для начала международного взаимодействия налоговики до сих пор не разработали форму передачи сведений, что, как утверждают банкиры, и тормозит весь процесс.

- "Мединский доказал свое право быть доктором наук" - Председатель Высшей аттестационной комиссии Владимир Филиппов - об ужесточении требований к диссертационным советам, кратном сокращении количества защищаемых работ и успехах в борьбе с плагиатом - В 2018 году диссертационные советы должны быть приведены в соответствие с новыми требованиями Министерства образования и науки. Так, 100% членов диссоветов по техническим и физико-математическим специальностям должны будут иметь публикации в авторитетных научных изданиях, в остальных областях знания этот показатель составит 90%. Об этом, а также о том, почему количество диссертаций по экономическим наукам сократилось вчетверо за пять лет, рассказал "Известиям" председатель Высшей аттестационной комиссии (ВАК), ректор Российского университета дружбы народов Владимир Филиппов.

- "Главное, чтобы мы следовали букве закона" - На встрече с руководителями печатных СМИ и информагентств Владимир Путин рассказал о ходе предвыборной кампании, ситуации в Сирии и отношениях с Западом - Впреддверии Дня российской печати, который отмечается 13 января, президент России Владимир Путин встретился с руководителями печатных СМИ и информационных агентств. В ходе беседы глава государства ответил на вопросы о предстоящих выборах, взаимоотношениях с США и Украиной и сделал ряд других важных заявлений.

- Террористический хайтек - При изготовлении дронов для атаки на российские базы в Сирии использовались промышленные технологии - При создании дронов, применявшихся для атаки на базу Хмеймим в Сирии, террористы получали помощь из-за рубежа. Об этом заявил представитель Генштаба Вооруженных сил России генерал-майор Александр Новиков. В частности, взрывчатка, использованная для изготовления бомб, могла быть произведена на Украине. По оценке экспертов, ставшие известными детали налета свидетельствуют о появлении у боевиков высоких технологий и знаний о тактике применения боевых беспилотников.

РБК RBCM daily

www.rbcdaily.ru

- Рекорд по сходной цене - В январе Минфин закупит валюты на 257,1 миллиарда рублей - Минфин раскрыл январский объем закупок валюты в рамках бюджетного правила. Закупки впервые будут проводиться по новой формуле, их объем превысит рекордный показатель декабря. В январе Минфин планирует направить на покупку иностранной валюты 257,1 миллиарда рублей нефтегазовых сверхдоходов (доходы от цены нефти выше $40 за баррель). Это будет новый рекорд валютных закупок (в декабре на эти цели было направлено 204 миллиарда рублей).

- Лицензия растворилась в реестре - Американские тематические каналы лишились права на эфирное вещание в России - Трем телеканалам американской Viacom не удалось начать зарабатывать в России на рекламе. Выданная в ноябре Роскомнадзором лицензия на эфирное вещание этим каналам в декабре исчезла из реестра.

- Вышло не супер - Новый канал "Газпром-Медиа" заинтересовал 0,01% зрителей - Новый канал "Газпром-Медиа" "Супер" в первую неделю вещания смотрели в среднем по 3,5 тыс. зрителей 14–44 лет в сутки. Рейтинг канала на старте оказался в десять раз меньше, чем показал два года назад другой канал холдинга - ТНТ4.

- Постепенная зачистка - Минобрнауки проверит на плагиат диссертации руководителей ведомства - Ольга Васильева поручила проверить на плагиат диссертации своих заместителей и директоров департаментов Минобрнауки. К такому решению министр пришла после появления заявления о плагиате в работе замминистра Григория Трубникова.

- Якобашвили вмешался в африканский конфликт - Основатель "Вимм-Билль-Данна" займется торговлей металлами в Конго, Руанде и Уганде - Один из основателей "Вимм-Билль-Данна" Давид Якобашвили купил доли в двух компаниях в Африке для организации торговли металлами, которые называют "конфликтными минералами". Это выгодный, но рискованный бизнес, замечает эксперт.

- Без урн как без рук - ЦИК заново распределит электронные комплексы учета бюллетеней в регионах - Администрация президента осталась недовольна предложенным ЦИК планом распределения КОИБов в регионах. Электронные урны распределят заново, более равномерно, чтобы избежать расхождения результатов явки и голосования.

- Переговоры последней надежды - Почему затянулось формирование правительства Германии - Блок партий Ангелы Меркель и социал-демократы завершают переговоры о создании нового правительства. Промедление уже стоило популярности нынешнему канцлеру ФРГ, однако не отразилось на состоянии национальной экономики.

- Футбол под градусом - Владимир Путин допустил возвращение рекламы водки - Президент заявил, что власти подумают над тем, чтобы разрешить рекламу крепких алкогольных напитков в российских СМИ во время чемпионата мира по футболу.

- Rosneft Trading прибегла к аргументам апелляционного суда - "Дочка" "Роснефти" ROSN попросила отклонить иски Crystallex и ConocoPhillips - Rosneft Trading считает, что суд Делавэра должен освободить ее от претензий компаний Crystallex и ConocoPhillips. Те обвиняют "дочку" "Роснефти" в "мошенническом" получении в залог 49,9% акций американской CITGO.