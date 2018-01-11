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Золото торгуется возле четырехмесячных максимумов на фоне ослабления доллара


Рынки / Мировая экономика

МОСКВА, 11 янв /ПРАЙМ/. Золото растет в четверг вечером, торгуясь вблизи максимумов с середины сентября на фоне "ястребиных" заявлений представителей Европейского центробанка (ЕЦБ), стимулировавших рост евро по отношению к доллару, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 22.26 мск цена февральского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 4,5 доллара, или на 0,34%, до 1323,8 доллара за тройскую унцию. В среду показатель достиг максимальной отметки с середины сентября в 1328,6 доллара за унцию. Стоимость мартовского фьючерса на серебро опускается на 0,15%, до 17,02 доллара за унцию.

Ранее в четверг ЕЦБ опубликовал протокол своего декабрьского заседания. Из документа регулятора следует, что он может изменить свою риторику в отношении монетарной политики в начале 2018 года. Инвесторы истолковали это как план свернуть программу скупки облигаций на сумму 2,55 триллиона евро, которая на протяжении трех лет была ключевым аспектом монетарной политики, раньше чем ожидалось.

На этом фоне доллар торгуется в минусе к евро и иене. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) опускался на 0,5%.

Давление на доллар также оказала статистика рынку труда в США и индекс цен производителей. Число первичных заявок на пособие по безработице в США за прошлую неделю неожиданно выросло, а цены производителей в декабре впервые за долгий период продемонстрировали снижение.

Ослабление доллара положительно отражается на цене золота, делая его дешевле для инвесторов, владеющих другой валютой.

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