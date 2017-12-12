Бумаги компаний РФ завершили торги в Лондоне в основном в плюсе

МОСКВА, 11 янв /ПРАЙМ/. Бумаги российских компаний закрыли торги четверга на Лондонской фондовой бирже (LSE) преимущественно положительной динамикой, свидетельствуют данные биржи.

По итогам торгов стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" ROSN выросла на 1,72% - до 5,68 доллара, "Лукойла" LKOH - на 1,63%, до 64,8 доллара, "Новатэка" NVTK - уменьшилась на 1,04%, до 123,7 доллара. Бумаги "Газпрома" GAZP подорожали на 1,26% - до 5,05 доллара, "Газпром нефти" - на 1,34%, до 22,65 доллара.

Стоимость бумаг "Норникеля" выросла на 0,05% - до 20,51 доллара, НЛМК - на 1,03%, до 26,52 доллара, "Северстали" CHMF - на 0,6%, до 16,8 доллара.

Бумаги ВТБ подешевели на 0,81% - до 1,96 доллара, Сбербанка SBER - подорожали на 0,5%, до 18,25 доллара. Стоимость расписок TCS Group Holding Plc, в которую входит "Тинькофф банк", уменьшилась на 0,21% - до 18,88 доллара.

Стоимость бумаг "Магнита" MGNT увеличилась на 0,24% - до 29,32 доллара, "Ленты" - на 0,64%, до 6,33 доллара. Цена расписок АФК "Система" AFKS опустилась на 0,45% - до 4,38 доллара.