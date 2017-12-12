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Третья партия СПГ "Ямала СПГ" направлена из Франции в Южную Корею, придет 6 февраля - СМИ


Энергосети / Рынки

МОСКВА, 11 янв /ПРАЙМ/. Третья партия сжиженного природного газа (СПГ) с завода "Ямал СПГ" перегружена во французском порте Монтуар (Montoir) на СПГ-танкер Jurojin компании Vitol, который направился в порт Пхёнтхэк в Южной Корее, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на компанию, занимающуюся отслеживанием местонахождения грузов, Kpler.

"Ожидается, что танкер Jurojin прибудет в южнокорейский порт 6 февраля", - уточняет агентство.

Кроме того, в воскресенье вторая партия СПГ с "Ямала СПГ" прибыла в Испанию. А во вторник СМИ сообщили, что первая партия газа с завода "Ямал СПГ" будет поставлена в США. СПГ-танкер Gaselys компании Engie встал на загрузку в британском порту Isle of Grain сразу после того, как там разгрузился танкер "Кристоф де Маржери" с первой партией СПГ с "Ямала СПГ".

"Ямал СПГ" реализует проект строительства завода СПГ на ресурсной базе Южно-Тамбеи?ского месторождения. Акционеры - "Новатэк" NVTK(50,1%), Total (20%), CNPC (20%) и Фонд Шелкового пути (9,9%). В рамках проекта запланированы три технологические линии мощностью 5,5 миллиона тонн каждая и одна дополнительная на 1 миллион. Производство СПГ на первой технологической линии началось в декабре.

Первоначально "Новатэк" заявлял, что первая партия СПГ пойдет на азиатский рынок, возможным покупателем называлась китайская CNPC. Однако после запуска "Ямала СПГ" глава "Новатэка" Леонид Михельсон заявил, что первая партия поступит в адрес Novatek Gas & Power. Позднее "Новатэк" сообщил, что партия будет отгружена трейдинговой дочке малайзийской Petronas (Petronas LNG UK Limited).

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