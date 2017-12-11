Дайджест российских СМИ – 11 января

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КОММЕРСАНТ

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- Штаб навстречу - Кто поможет Владимиру Путину в избирательной кампании - В среду президент Владимир Путин посетил свой предвыборный штаб в Гостином дворе. За тем, как главному кандидату рассказали о его "самой верной избирательнице", а только что назначенные сопредседатели штаба отвечали на вопросы, в том числе об Алексее Навальном, наблюдала корреспондент "Ъ" Софья Самохина.

- "Вопросы климата принимают политическую окраску" - Глава Росгидромета Максим Яковенко рассказал "Ъ" о рисках, связанных с погодой и наблюдением за ней - В интервью корреспондентам "Ъ" Галине Дудиной и Ольге Никитиной руководитель ведомства рассказал о глобальном изменении климата, о технологических возможностях российских метеорологов и о сложностях, с которыми они сталкиваются из-за недостатка финансирования.

- "Коулстар" Эдуарда Худайнатова может резко вырасти в Хакасии - Владелец "Нефтегазхолдинга" и экс-президент "Роснефти" ROSN Эдуард Худайнатов всерьез заинтересовался угольным бизнесом. Как стало известно "Ъ", с подачи подконтрольной ему компании "Коулстар" власти Хакасии инициировали проведение торгов по трем участкам крупного Бейского месторождения энергоуглей. В регионе уже работают серьезные игроки, такие как СУЭК и En+, но, по словам источников "Ъ", условлено, что с недавно созданной "Коулстар" их интересы не пересекутся.

- Бензин не уложился в инфляцию - Рост цен сдерживают только выборы - Стремительный рост биржевых цен на бензин осенью 2017 года отразился на рознице в декабре. По данным Росстата, розничные цены на бензин в РФ поднялись сразу на 1,4%, а в целом за год рост стоимости топлива превысил инфляцию втрое. В предвыборный период участники топливного рынка не ожидают нового скачка цен, однако убеждены, что в целом в 2018 году можно ожидать такого же роста, как и в прошлом году, чему будет способствовать и повышение акцизов.

- Упрощенное банкротство усложнят защитой - Гражданам-должникам предлагают исключительно адвокатскую помощь - Концепция "адвокатской монополии" еще обсуждается, но адвокатура не оставляет попыток расширить свое исключительное право на представительство за пределы уголовных дел. Федеральная палата адвокатов РФ (ФПА) предложила ограничить круг лиц, представляющих граждан-должников по делам о банкротстве, только членами адвокатского сообщества. Эксперты же говорят, что большинство адвокатов — не специалисты в банкротном праве, а у должника должна быть свобода выбора.

- Мировому росту отвели два года - Всемирный банк добавил в свои прогнозы краткосрочного оптимизма - В 2018 году впервые со времени финансового кризиса 2008–2009 годов мировая экономика будет расти темпами, близкими к потенциально возможным, однако эта благоприятная ситуация вряд ли продлится долго, говорится в новом прогнозе Всемирного банка. В развитых странах темпы роста начнут замедляться уже в этом году, несмотря на масштабную налоговую реформу в США.

- Минфин простился с Резервным фондом - Средства фонда полностью израсходованы - Резервный фонд, как и планировалось, по состоянию на 1 января 2018 года был полностью исчерпан, сообщил в среду Минфин. С 1 февраля в соответствии с поправками к Бюджетному кодексу этот фонд прекратит свое существование. Месяцем ранее, на 1 декабря 2017 года, в нем было $17 млрд. В декабре эти деньги были обменяны Минфином на рубли: полученный 1 трлн руб. был использован на покрытие дефицита федерального бюджета.

- Кандидаты настраиваются на избирателей - Кандидаты в президенты начинают агитацию и предвыборные поездки. Турне выдвинутого КПРФ Павла Грудинина начнется с Санкт-Петербурга и Орла. "Яблочник" Григорий Явлинский поедет в Великий Новгород. Планы лидера ЛДПР Владимира Жириновского обширнее. В партиях, поддержавших выдвижение Владимира Путина, пока не до конца скоординировали агитацию за президента. У депутатов Госдумы между тем будет полторы недели перед днем голосования 18 марта для работы в регионах. Часть депутатов, считают собеседники "Ъ", будет разъяснять, что "позитивного сделано за последние годы".

- "Оборонпром" исполнил свою миссию быстрее ожидаемого - Его упразднят в самое ближайшее время - Как стало известно "Ъ", объединенная промышленная корпорация "Оборонпром" (входит в госкорпорацию "Ростех") в ближайшее время прекратит свое существование. Компания, занимавшаяся консолидацией вертолето- и двигателестроительных активов, выполнила свою задачу, ее дальнейшее существование признано нецелесообразным. Ее дочерние структуры — холдинг "Вертолеты России" и Объединенная двигателестроительная корпорация (ОДК) — перейдут в прямое управление "Ростеха" уже в 2018 году.

- Лидера Демпартии Молдавии обвинили в сговоре с Руссу - За что Следственный комитет России ищет Владимира Плахотнюка - "Ъ" стали известны подробности уголовного преследования в России лидера правящей в Молдавии Демократической партии Владимира Плахотнюка. СКР заочно обвиняет господина Плахотнюка в создании преступной группы для подготовки покушения на своего политического оппонента Ренато Усатого. Впрочем, Интерпол уже отказал России в международном розыске господина Плахотнюка, посчитав его уголовное преследование политически мотивированным.

- Ингушский оппозиционер выйдет из-под госзащиты в Грозном - Как стало известно "Ъ", около трех лет находящийся в федеральном розыске по обвинению в незаконном хранении оружия ингушский оппозиционер и правозащитник Магомед Хазбиев сегодня намерен добровольно явиться в отделение полиции в Ингушетии. Все это время господин Хазбиев находился в Грозном, где сначала по запросу ингушских правоохранителей был задержан, а затем взят под госзащиту. После возвращения в родную Ингушетию господин Хазбиев, скорее всего, окажется в СИЗО, так как он уже заочно арестован судом.

- В профсоюзе выявили иностранного агента - Городской суд Петербурга постановил ликвидировать МПРА - Городской суд Санкт-Петербурга постановил ликвидировать Межрегиональный профсоюз "Рабочая ассоциация" (МПРА), одну из крупнейших профсоюзных организаций Северо-Запада, в которую входят, в частности, рабочие автозаводов. Основанием послужила проверка городской прокуратуры, которая выявила, что МПРА ведет деятельность, не отраженную в уставе, и получает иностранное финансирование. Представители профсоюзного движения считают решение неправомерным и выражают уверенность, что в Верховном суде оно не устоит.

- Тетрадный листок вошел в обвинительное заключение - Курсант ВКА не верит, что его могут посадить за терроризм - В Санкт-Петербурге началось рассмотрение по существу уголовного дела курсанта Военно-космической академии имени Можайского (ВКА) Вадима Осипова, которого обвиняют в приготовлениях к теракту и содействии террористической деятельности. По версии следствия, военнослужащий планировал совершить теракт на одной из площадей города, а также захватить свою казарму и оружейную комнату. Сам курсант настаивает на своей невиновности.

- Пакистан не пойдет в разведку с США - Дональд Трамп подталкивает Исламабад к альянсу с Пекином и Москвой - Пакистан отказывается от военно-технического сотрудничества с главным союзником — Вашингтоном. Беспрецедентный демарш Исламабада, после терактов 11 сентября оказавшего ключевую поддержу операции США и НАТО в Афганистане, стал ответом на решение президента Дональда Трампа заморозить программы помощи Пакистану, обвиняемому в невыполнении союзнических обязательств и пособничестве терроризму.

- Ангела Меркель взялась за старое - Канцлер ФРГ еще рассчитывает сформировать "большую коалицию" - Уже сегодня в Берлине могут завершиться промежуточные переговоры о формировании правительственной коалиции между лидером Христианско-демократического союза и канцлером ФРГ Ангелой Меркель, ее баварским партнером Хорстом Зеехофером из баварского Христианско-социального союза и социал-демократом Мартином Шульцем. Несмотря на сохраняющиеся разногласия, политики по-прежнему надеются, что им удастся сохранить лицо и договориться о формировании нового правительства — хотя бы к апрелю.

- Аукцион как сгазили - ФАС может заставить АЛРОСА ALRS поменять условия продажи непрофильных активов - Как и предполагал "Ъ", демарш "Роснефти" поставил аукцион по продаже газовых активов АЛРОСА на 30 млрд руб. под угрозу срыва. ФАС приняла к рассмотрению жалобу нефтекомпании и, по словам источников "Ъ", с высокой вероятностью вынудит АЛРОСА изменить условия торгов. "Роснефть", объявившая, что участвовать в аукционе не намерена, по мнению собеседников "Ъ", при изменении условий может скорректировать позицию.

- Недалеко за $70 - Дальнейшему росту цен помешает добыча сланцевой нефти - В среду стоимость европейских сортов на спот-рынке впервые с 2014 года поднялась выше уровня $70 за баррель. На сырьевой рынок положительно влияют прогнозы роста мировой экономики, а также снижающиеся запасы нефти в США. Впрочем, из-за избыточного объема длинных позиций на нефть рост цен на нефть может быстро смениться снижением, тем более что добыча сланцевой нефти в США набирает обороты.

- "Жить здорово" ставят на полку - Название телепередачи хотят использовать для продуктов питания - Бренд "Жить здорово", под которым выходит программа Елены Малышевой на "Первом канале", может быть использован для производства продуктов в сегменте здорового питания. Популярность подобных товаров в России растет, а годовой объем этого рынка уже превышает 870 млрд руб.

- "ФК Открытие" продешевило с "Будущим" - Структуры санируемого банка потеряли на акциях финансовой группы - Миноритарными акционерами финансовой группы (ФГ) "Будущее" оказались структуры банка "ФК Открытие". Их доля составляет не менее 2%. Однако из-за падения курса акций финансовой группы в конце прошлого года эти вложения существенно обесценились. Впрочем, эти убытки вряд ли перекроют ФГ "Будущее" от списания акций "ФК Открытие".

- Пайщикам ограничат выход - ЦБ совместно с участниками рынка кредитно-потребительских кооперативов (КПК) обсудил планы развития отрасли. Одной из важных новаций станет изменение порядка изъятия членами кооперативов своих накоплений при ухудшении финансового положения КПК. Предполагается, что пайщик сможет получить назад свой пай только после утверждения годовой отчетности и еще в течение года будет солидарно нести субсидиарную ответственность. Впрочем, при внедрении подхода есть риск, что деньги пайщиков зависнут в КПК слишком надолго.

- Планы на чужую перспективу - Минфин расписал регулирование аудиторов, которое переходит к ЦБ - В то время как Госдума отбирает экспертный совет для работы над законопроектом по реформе отрасли аудита, Минфин продолжает строить планы по регулированию отрасли. Его рабочий орган Совета по аудиторской деятельности подготовил список мероприятий вплоть до 2019 года и далее, не смутившись, что скоро регулятором рынка станет ЦБ. В Банке России таким подходом не слишком озабочены, поскольку уверены, что в определенный момент Минфину все же придется расстаться с аудиторами, участники рынка же не слишком комфортно себя чувствуют меж двух регуляторов.

- "Росатом" сливает доходы - Трейдинг природного урана передают "Техснабэкспорту" - Как выяснил "Ъ", ключевой урановый холдинг "Росатома" Uranium One (U1) превратится в исключительно майнинговую компанию. U1 передаст свои функции по трейдингу природного урана за рубежом "Техснабэкспорту", который до этого занимался только продажей обогащенного урана. В последнее время на фоне низких цен на уран обе компании снижали доходность, новая схема трейдинга может создать общий центр прибыли в экспорте урана.

- Государство возьмет софт в разработку - Госдума рассмотрела новую схему создания ПО - Госдума приняла в первом чтении законопроект о применении государственно-частного партнерства при разработке программного обеспечения. Возможность соинвестирования IT-проектов появится только у российских компаний. В обмен они получат возможность самим использовать разработанное для государства ПО.

- "РусГидро" хочет долю от 1,5 трлн рублей - Дальний Восток могут вписать в программу модернизации ТЭС - "РусГидро" попросило Владимира Путина включить 1,3 ГВт своих ТЭС на Дальнем Востоке в программу модернизации старой генерации, на которую с энергорынка предполагается собрать около 1,5 трлн руб. По оценкам аналитиков, заявленная инвестпрограмма "РусГидро" на Дальнем Востоке может достичь 85 млрд руб. Но эти регионы не включены в энергорынок, который традиционно оплачивает затраты инвесторов, и источник средств пока не очевиден.

- "Просвещение" достигло небывалых масштабов - Издательство подало рекордный иск к конкуренту - Крупнейшее издательство учебной литературы "Просвещение" подало рекордный иск к входящему в холдинг "Эксмо-АСТ" издательству "Вентана-Граф". По мнению "Просвещения", конкурент незаконно изображал на своих учебных пособиях знак федерального государственного образовательного стандарта и должен выплатить компенсацию в 3,7 млрд руб., а также уничтожить больше 5 млн спорных тиражей. В "Эксмо-АСТ" считают иск на сумму, сопоставимую с годовым оборотом, элементом конкурентной борьбы.

- В Подмосковье обнаружился "Адамант" - Его совладелец приобрел часть будущего торгового кластера - Совладелец петербургского холдинга "Адамант" Игорь Лейтис выходит на рынок коммерческой недвижимости Подмосковья: он покупает почти половину в проекте строительства торгового кластера в Ленинском районе. За пределами МКАД сейчас проще приобрести участок, чем в Москве: там построить запланированный объект удастся за 2,5 млрд руб.

- "Столетник" дорос до поглощения - Аптечная сеть вольется в "Мелодию здоровья" - Принадлежащий фармдистрибутору "Катрен" аптечный ритейлер "Мелодия здоровья" завершает сделку по покупке сети "Столетник", которой принадлежат 57 аптек в Московской области. "Мелодия здоровья" один из немногих федеральных игроков, кто активно использует M&A для развития, совершая до шести сделок по покупке региональных сетей в год.

- China Mobile укрепит связи - Крупнейший оператор Китая создал компанию в России - Крупнейший китайский телеком-оператор China Mobile зарегистрировал компанию для работы в России. Здесь она, наряду с конкурентами, будет предоставлять услуги корпоративным клиентам из Китая, а также продавать операторам связи канальную емкость для передачи данных по маршруту Европа—Азия. Но в перспективе оператор может выступить с продуктами и на массовом рынке — для китайскоязычной диаспоры в России.

ВЕДОМОСТИ

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- Железная дорога до Пекина начнется не от Москвы - Скоростными поездами хотят сначала связать Екатеринбург и Челябинск - Первую в России высокоскоростную железнодорожную магистраль (ВСМ) от Москвы до Казани анонсировал президент Путин на Петербургском экономическом форуме в 2013 г. Прошлой осенью РЖД не удалось договориться с правительством о бюджетных инвестициях в строительство ВСМ, и появилось решение строить дорогу Москва – Казань частями, а начать с участка до Владимира.

- Штаб Путина возглавили педагог, медик и промышленник - Рулить избирательной кампанией президента будут чиновники, уверены эксперты - Предвыборный штаб кандидата в президенты Владимира Путина возглавили руководитель центра одаренных детей "Сириус" Елена Шмелева, гендиректор "Камаза" KMAZ Сергей Когогин и гендиректор Центра детской гематологии, онкологии и иммунологии Александр Румянцев. Пресс-секретарем штаба стал журналист ВГТРК, автор фильма "Крым. Путь на Родину" Андрей Кондрашов.

- С иностранным видом на жительство избираться нельзя пожизненно - Даже если документ аннулирован до начала кампании - В минувшую пятницу по инициативе ЦИК Верховный суд отменил регистрацию инициативной группы, созданной в поддержку самовыдвижения петербуржца Александра Чухлебова на выборах президента (текст решения есть у "Ведомостей"). Поводом для обращения в суд ЦИК, который перед этим зарегистрировал группу, стала информация МВД о наличии у Чухлебова вида на жительство в Финляндии. Отменить свое собственное решение ЦИК не уполномочен, поэтому комиссии пришлось обращаться в суд.

- Турция недовольна сирийским наступлением в Идлибе - Но готова договариваться с Россией о разделе зон влияния - Турция выразила недовольство быстрым наступлением сирийской правительственной армии в самой густонаселенной зоне деэскалации "Идлиб" на своей границе. "Силы режима продвигаются вперед в Идлибе, Россия и Иран должны исполнить свои обязательства и остановить их", – заявил в среду министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу (цитата по агентству Anadolu).

- Суд подтвердил легальность параллельного импорта - ФАС считает, что вырастет конкуренция, инвесторы – что снизятся инвестиции - Многолетние попытки Федеральной антимонопольной службы (ФАС) добиться легализации параллельного импорта увенчались успехом. Решение, подтверждающее его законность, вынес Арбитражный суд Москвы. Если оно устоит, дорога параллельному импорту будет фактически открыта, считают эксперты.

- Инвесторы готовятся к ускорению инфляции в США - "Короли облигаций" объявили о начале новой эпохи на долговом рынке - Доходность 10-летних казначейских облигаций США на закрытии во вторник превысила 2,5% впервые с марта 2017 г. В связи с этим известные инвесторы Билл Гросс и Джеффри Гундлах заявили об окончании "бычьего" тренда и начале новой эпохи на рынке облигаций.

- Центробанк перестарался - Рост цен по итогам 2017 г. замедлился до 2,5% – рекордного в новейшей истории России минимума, подтвердил свою предварительную оценку Росстат. Предыдущий минимум был достигнут в 2016 г., когда рост цен замедлился до 5,4% с 12,9% годом ранее.

- Российскому рынку пива поможет чемпионат мира по футболу - Он может вырасти впервые за 10 лет - Чемпионат мира по футболу, который пройдет в России летом, активизирует потребление пива, отмечается в обзоре Morgan Stanley. Вклад фанатов в потребление пива аналитики инвестбанка оценили в 2%. В итоге за весь 2018 год российский рынок пива вырастет – впервые за 10 лет.

- Издательство "Просвещение" хочет отсудить у конкурента 3,7 млрд руб. - Это крупнейший иск на рынке российской учебной литературы - Издательство "Просвещение" подало иск к издательству "Вентана-граф" (входит в "Эксмо-АСТ") в Арбитражный суд Москвы 27 декабря. Сумма требований составила почти 3,7 млрд руб., сказал "Ведомостям" представитель издательства. Также "Просвещение" требует признать учебники "Вентана-графа" контрафактными и уничтожить весь тираж.

- "Согаз" может объединиться с "ВТБ страхованием" - В декабре был завершен due dilligence "ВТБ страхования", если сделка состоится, на рынке появится страховщик-гигант - Страховая компания "Согаз" и "ВТБ страхование" могут объединиться, рассказали "Ведомостям" гендиректор крупного страховщика, а также четыре страховщика, знающие это от сотрудников обеих компаний. В декабре прошлого года "ВТБ капитал" завершил оценку бизнеса "ВТБ страхования" для "Согаза", знают два собеседника "Ведомостей".

- Компания, созданная Аркадием Ротенбергом, построит дом рядом с "Метрополисом" - Инвестиции в проект превысят 4 млрд рублей - "РГ-девелопмент" планирует построить жилой комплекс площадью более 60 000 кв. м рядом со ст. м. "Войковская" – в Старопетровском проезде на севере Москвы, рассказал один из брокеров, работавший с компанией. В конце 2017 г. она стала единственным владельцем фирмы "Граунд инвест", которой принадлежит участок в 2 га в Войковском районе, подтвердил представитель девелопера.

- Ford F Sollers увеличил рабочую неделю на заводе в Татарстане - Так компания реагирует на рост продаж в ключевых для себя сегментах – кроссоверов и легких коммерческих автомобилей - На автозаводе Ford Sollers в Елабуге (Татарстан) вводится шестидневный режим работы, для чего уже нанято 600 человек, сообщила компания в среду, 10 января. У Ford Sollers в России три автозавода, в Елабуге выпускаются кроссовер Ford Kuga, внедорожник Ford Explorer и легкие коммерческие автомобили (LCV) Ford Transit. До 2013 г. он производил машины в две смены, но после того, как рынок начал сокращаться, перешел на работу в одну смену.

- Cтраховой рынок в этом году почти не вырастет - Максимум, на что он способен, – 2–3%, прогнозирует "Эксперт РА" - Стагнация страхового рынка в 2018 г. продолжится, без учета страхования жизни за год премии вырастут максимум на 2–3%, а сборы не превысят 1 трлн руб., прогнозируют аналитики "Эксперт РА". С учетом страхования жизни премии вырастут на 9–10% – примерно до 1,4 трлн руб. Это лишь немногим больше ожидаемых результатов за 2017 г. (ЦБ опубликует итоги работы страховщиков за год в конце февраля): по прогнозам "Эксперт РА", сборы за прошлый год составят около 1,3 трлн руб., а без учета страхования жизни – 0,97 трлн.

- Ликвидирован организатор крупнейших забастовок в российском автопроме - Суд постановил распустить МПРА, известный организацией протестов на заводе Ford во Всеволожске - 10 января Санкт-Петербургский городской суд удовлетворил иск прокурора города о ликвидации профсоюза сотрудников автопредприятий в России – Межрегионального профсоюза "Рабочая ассоциация" (МПРА), сообщила объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга. До сих пор суды ни разу не принимали решений о ликвидации крупных профсоюзов, говорит руководитель международной правозащитной организации "Агора" Павел Чиков.

- Почему Алексей Хотин продолжает войну с ЦБ за банк "Югра" - Перед крахом банка на его балансе появились нефтяные активы и недвижимость - Отзыв лицензии у банка "Югра" в конце июля стал крупнейшим страховым случаем и одним из самых скандальных. Генпрокуратура пыталась запретить Агентству по страхованию вкладов (АСВ) начинать выплаты вкладчикам "Югры" (170 млрд руб.), а владелец банка Алексей Хотин (с ним связаться не удалось) после отзыва лицензии слал в ЦБ планы спасения. Сейчас суды рассматривают три дела "Югры": о введении в нее временной администрации, отзыве лицензии и банкротстве.

РОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА

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- Докатились - Местные власти получат полномочия по организации дорожного движения и будут отвечать за забытые ремонтниками знаки, недостающую "зебру" и неработающие светофоры. Новый закон вступит в силу через год.

- Банки выпустят пару - Российские банки будут активно снижать ставки и охотнее кредитовать граждан. Впрочем, эксперты прогнозируют в 2018 году некоторое снижение процентных ставок и по вкладам.

- Дачи вышли из леса - В 2018 году в полную силу заработает так называемый закон о "лесной амнистии". Проблему соседства своих домов и дач с границами лесного фонда смогут решить сотни тысяч россиян.

- Знаем, что есть - В продуктах из Бразилии, Китая, Индии и Марокко выявлено наибольшее количество нарушений, заявил глава Россельхознадзора Сергей Данкверт. И назвал отечественные продукты, которые вызывают опасения.

- Подарок к празднику - Владимир Путин пообещал, что МРОТ станет равен прожиточному минимуму уже в мае, а не с января 2019 года, как планировалось. "Есть возможность. И мы это сделаем", - заявил президент.

- Цифру оформят законом - Открылась весенняя сессия Госдумы. В своем выступлении спикер Вячеслав Володин рассказал, что именно ждут от народных избранников россияне. Их ожидания ГД выяснила, заказав у ВЦИОМ опросы населения.

- Прибыль в метрах - Владеть инвестиционной квартирой в России выгодно от первой до последней стадии строительства. Дальнейшее обладание ей большой выгоды не несет, но все равно доходнее, чем вклады.

- Дело на миллион - ЦФО выберет лучших "Лидеров России" - Полуфиналы федерального конкурса управленцев "Лидеры России" по Центральному федеральному округу (ЦФО) стартовали вчера в Подмосковье. Первый их них завершится 12 января, второй - 15 января.

- Шойгу обсудил с главами регионов военную "социалку" - В среду, 10 января, глава военного ведомства России Сергей Шойгу провел первое в этом году селекторное совещание, на котором, помимо чисто оборонных вопросов, детально обсуждались и социальные проблемы. Речь, в частности, шла о том, как в некоторых регионах РФ местные власти участвуют в трудоустройстве членов семей военнослужащих и предоставляют офицерским детишкам места в детсадах.

- Беспилотники без гражданства? - "Запуск дронов осуществлялся из района населенного пункта Муаззара, контролируемого вооруженными формированиями так называемой умеренной оппозиции", - говорится в комментарии Минобороны РФ.

- Картина, корзина, картонка - Правительство РФ расширило перечень товаров, подлежащих утилизации. В список попали одеяла, скатерти, репродукции картин, компьютеры, пластик, одежда, стеклотара и многое другое.

- "Право на забвение" станет нормой - В Евросоюзе готовятся работать в Интернете по новым правилам - В Евросоюзе готовятся к революции в области защиты персональных данных. Новые правила не позволят "вслепую" давать согласие на использование данных людей, совершающих покупки в Интернете или просто подписывающихся на сетевые ресурсы. Правила и условия должны стать понятными даже для детей.

- Киллер указал на заказчика - Арест молдавского бизнесмена признан правильны - Мосгорсуд признал законным заочный арест председателя Демократической партии Молдавии, бизнесмена Влада Плахотнюка, обвиняемого в России в покушении на убийство.

- Торг уместен - Оживление в еврозоне поддержит рост нашей экономики - Объемы розничной торговли в еврозоне, по данным Евростата, в ноябре увеличились на 1,5 процента к октябрю (пока это самые свежие данные). В годовом выражении рост составил 2,8 процента.

- Милосердие за стеклом - Чтобы помочь больным детям, крымчанин поселился в витрине магазина - Благодаря необычной благотворительной акции в Крыму за 21 день собрали один миллион рублей на лечение и реабилитацию десятерых детей-инвалидов. Инициатором проекта стал местный предприниматель Николай Лисник. С середины декабря по шестое января мужчина добровольно заточил себя в витрину своего магазина в Керчи. Здесь же он встретил и Новый год.

- Шашечки наголо - Таксисты все чаще отказываются везти пассажиров, если им не нравится маршрут - Невыдача чеков за услуги перевозки, грязь в машинах, навязывание дополнительных услуг, отказ ехать по длинному маршруту - это лишь несколько основных претензий россиян к работе таксистов. Выяснить, что не устраивает людей в услугах такси, взялись сотрудники Роспотребнадзора.

- Пьяного брали со стрельбой - Госавтоинспекция подвела итоги "новогодних каникул" - Каждая двенадцатая авария за время новогодних праздников произошла с участием нетрезвых водителей или тех, кто отказался от медосвидетельствования.

- Не пропустил генералов - Следователь получил выговор, зайдя в лифт перед начальством - В подмосковном главке МВД довольно необычный выговор получил местный следователь - капитан юстиции В.В. Савченко. Взыскание офицер получил за то, что зашел в лифт, не пропустив вперед также ожидавших подъемник руководителей подмосковной полиции.

- По ком звонит ФАС - ФАС продлила срок исполнения предупреждения по внутрисетевому роумингу для операторов большой четверки. С 15 декабря на срок до конца января для "Мегафон" MFON, МТС MTSS, "Вымпелком" и до мая для Tele2.

- Ремонт нынче дорог - Исследователи посчитали, сколько в этом году российские автолюбители будут тратить на услуги автосервиса и на уход за машинами. На это уйдет на 5-10 процентов больше средств, чем в 2017 году.

- Охрана не пьет - Тюремный персонал будут регулярно проверять на алкоголь - Минюст внес в правительство страны законопроект, детально прописывающий порядок прохождения службы в тюремном ведомстве.

- Звонки посчитают - Приставы начинают плановые проверки коллекторов - Директор Федеральной службы судебных приставов Дмитрий Аристов утвердил план проверок коллекторских агентств. Ведомство поочередно проверит десять крупных коллекторских агентств.

- "А я против!" - Две трети россиян выступили против электронных паспортов, выяснили социологи. "Все понимают, что "цифра" избавила людей от очередей, но и породила проблемы", - считает глава департамента исследований ВЦИОМ Степан Львов.

- Правило этикетки - Правительство закрепило три наивысших класса энергоэффективности - "А+", "А++" и "А+++". Техника с такой маркировкой потребляет электричества на 30-40 процентов меньше.

- Есть время для долгов - Выдача микрозаймов в новогодние праздники резко выросла - Выдача микрозаймов в новогодние праздники подскочила более чем на четверть, подсчитали участники рынка. В среднем граждане одалживали в микрофинансовых организациях (МФО) в длинные новогодние каникулы по 15 тысяч рублей, а основной целью займов стали "неотложные нужды".

- На все четыре стороны - У россиян появились новые возможности путешествий без виз - Российские путешественники в 2018 году могут без виз посещать 110 стран мира. Это лучший показатель силы российского паспорта за последние годы.

- Вслед за батюшкой - Автор международного проекта "Батюшка онлайн" объявила о старте "Матушки онлайн" - С помощью нового проекта все желающие могут обратиться к известным женам священников с "женскими" вопросами религиозного характера и не только.

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- Пан Жизнелюб - На 82-м году жизни умер Народный артист России Михаил Михайлович Державин. "Я никогда не видел его в плохом настроении", - вспоминает о своем великом коллеге актер Борис Щербаков.

- Студента поддержат - С 1 января 2018 года почти 16 тысяч малоимущих студентов из Башкирии начнут получать социальные стипендии. Ранее такого права они лишились в связи с изменениями законодательства.

- СК проверит, почему городские власти выселяют несколько семей на улицу вопреки решению Верховного суда - В Барнауле несколько семей почти 30 лет живут в полуподвальном помещении бывшего интерната, а ныне детского сада. Городские власти пытаются выселить их из подполья, хотя Верховный суд запретил это делать без предоставления другого жилья. Следственные органы начали проверку действий чиновников.

- Недоглядели - За нападение леопарда на ребенка ответят и зоопарк, и родители малыша - Нешуточные раны получил двухлетний малыш от леопарда в зоопарке "Чудесный", который находится в селе Борисовка Уссурийского района. Врачи прогнозируют, что в больнице ребенок пробудет еще несколько дней.

- Социологи выяснили, сколько в Москве старожилов, чего хочет Питер и зачем провинции деловая хватка - Во все века "чемоданное настроение" становилось мощным двигателем общественного прогресса. Люди переезжают в другие города и страны, когда дома им тесно. Свежая кровь, новые традиции - все это в конечном итоге идет во благо городу, государству или целому миру. Вот только притирка между коренными и новыми жителями редко обходится без трудностей.

ИЗВЕСТИЯ

www.izvestia.ru

- "У нас есть задел для создания многоразовых ракет" - Генеральный директор НПО "Энергомаш" Игорь Арбузов — о перспективах международного сотрудничества и новых типах двигателей - В подмосковных Химках расположено предприятие по производству лучших в мире ракетных двигателей. Они поставляются на большинство российских ракет, закупаются США. К продукции подмосковного предприятия проявляют интерес Китай и Южная Корея. О перспективах международного сотрудничества и современных разработках российских специалистов в интервью "Известиям" рассказал генеральный директор НПО "Энергомаш" Игорь Арбузов.

- Освидетельствование инвалидов запишут на видео - Замглавы Минтруда Григорий Лекарев — о том, как изменится процедура установления инвалидности, и о новой системе реабилитации - Министерство труда и социальной защиты намерено обязать медико-социальных экспертов сразу устанавливать бессрочную инвалидность по некоторым заболеваниям. А во всех бюро МСЭ установить камеры, чтобы не допустить нарушений. Об этом в интервью "Известиям" рассказал замглавы ведомства Григорий Лекарев. Он также сообщил, что в 2018 году инвалиды смогут пожаловаться онлайн на некачественные реабилитационные услуги.

- Защита бизнеса начнется с права - Возобновленная рабочая группа по защите предприимательской деятельности обсудит с президентом гуманизацию уголовного наказания для коммерсантов - Президент РФ Владимир Путин примет участие в заседании рабочей группы по мониторингу и анализу правоприменительной практики в сфере предпринимательства, которое намечено на конец января. Информацию о том, что это мероприятие есть в графике главы государства, "Известиям" подтвердил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

- Противоминную оборону флота поручили роботам - Тральщики нового поколения оснастят новейшими отечественными морскими дронами - Новейшие российские тральщики вооружат противоминными дронами отечественной разработки. Комплекс "Диамант" позволяет морякам обезвреживать заграждения с безопасной дистанции без использования привычных тралов. Поиском и уничтожением мин теперь займутся сделанные из углепластика легкие беспилотные катера — носители специальных подводных роботов. "Диамант" стал заменой для французской безэкипажной системы, которую изначально планировалось установить на тральщики проекта 12700.

- Винным напиткам "дольют" акциза - Поправки в Налоговый кодекс об увеличении сбора в два раза правительство обсудит этой весной - Акциз на винные напитки предлагают увеличить в два раза — до 36 рублей за литр. Соответствующие поправки в Налоговый кодекс подготовили в Минсельхозе, рассказали "Известиям" в ведомстве. Документ будет направлен в Минфин весной 2018 года. Повышение акциза для подобных напитков приведет к 20-процентному росту цен на них и позволит сократить их присутствие на полках магазинов, считают эксперты.

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- Ригу призвали отказаться от нацистского шествия - Правозащитники обратились в МИД Латвии с просьбой запретить мартовский марш ветеранов СС - Латвийские активисты направили письмо в МИД Латвии (есть в распоряжении "Известий") с требованием запретить марш бывших легионеров "Ваффен СС", который ежегодно проходит 16 марта. В случае отказа со стороны латвийских госорганов правозащитники готовы организовать собственные протесты, чтобы препятствовать мероприятию.

- Дольщиков защитят от недостроя - Госдума намерена модернизировать правила долевого строительства - Бенефициары компаний-застройщиков будут отвечать собственным имуществом за срыв сроков возведения домов, в которые вложены средства дольщиков. При этом финансовое состояние застройщиков и их деятельность будут контролировать не только надзорные органы, но и Фонд защиты прав граждан — участников долевого строительства (Фонд защиты прав дольщиков). В случае нарушений он сможет инициировать приостановление регистрации новых договоров долевого участия (ДДУ) по проблемным объектам.

- Рубль продолжит укрепляться до марта - Доллар будет слабеть до конца I квартала 2018 года — вплоть до 55 рублей, прогнозируют экономисты - Рубль в начале этого года продолжает укрепляться на фоне растущих цен на нефть — более $69 за баррель. Это максимум последних трех лет, и курс российской валюты вырос по отношению к доллару до 57 рублей. По прогнозам экспертов, черное золото будет дорожать как минимум до конца первого квартала, оказывая поддержку рублю.

- Щит для Калининграда - Россия наращивает воздушную мощь на Балтике - Россия приступила к наращиванию воздушной мощи на Балтике. Одним из основных элементов этой программы станет возрождение легендарного "покрышкинского" авиаполка и его вооружение модернизированными истребителями Су-27СМ (СМ3). В дальнейшем часть получит сверхманевренные Су-35. Она будет в первую очередь защищать Калининградскую область, а при необходимости сможет с помощью высокоточных боеприпасов наносить удары по наземным целям и кораблям противника.

- Штрафы за незаконную добычу драгметаллов могут вырасти в пять раз - Минфин ужесточает санкции за нарушение правил обращения и использования драгметаллов и камней - Санкции за нарушение правил добычи, использования и хранения драгоценных металлов и камней могут существенно ужесточиться в этом году. Максимальные штрафы для компаний и индивидуальных предпринимателей могут вырасти в пять раз — до 250 тыс. рублей. Такие поправки в КоАП подготовили в Минфине.

- Дипломатический вызов - Россия заинтересована в сохранении конструктивного сотрудничества с Анкарой на сирийском направлении, однако отказываться от борьбы с "Джебхат ан-Нусрой" (деятельность организации запрещена в РФ) и лояльными ей террористическими группировками Москва не намерена. Так прокомментировали "Известиям" ситуацию с вызовом послов России и Ирана в турецкий МИД три информированных собеседника в российских дипломатических кругах. В комитете Совета Федерации по обороне и безопасности считают, что отдельные страны НАТО оказывают поддержку "Нусре". В министерстве обороны Сирии "Известиям" заявили, что, по их сведениям, Турция оказывает помощь этой группировке.

РБК RBCM daily

www.rbcdaily.ru

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- Резервный фонд осушили до дна - Дефицит бюджета будет финансироваться за счет средств ФНБ - В декабре правительство потратило все средства Резервного фонда. Более 1 трлн руб. было направлено на покрытие дефицита бюджета. В 2018 году дефицит будет финансироваться за счет средств ФНБ.

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