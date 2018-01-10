Нефть растет в цене на данных о снижении запасов в США

МОСКВА, 10 янв /ПРАЙМ/. Мировые цены на нефть в среду вечером продолжают расти после выхода данных Минэнерго США по запасам "черного золота" в стране за прошлую неделю, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 22.23 мск стоимость мартовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,49%, до 69,16 доллара за баррель, цена февральских фьючерсов на нефть марки WTI увеличивалась на 0,94%, до 63,56 доллара за баррель.

По данным Минэнерго, коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 5 января, снизились на 4,9 миллиона баррелей, или на 1,2%, до 419,5 миллиона баррелей.

Аналитики, опрошенные агентством Рейтер, ожидали снижения запасов лишь на 0,9%, или на 3,89 миллиона баррелей, до 420,61 миллиона баррелей.

Кроме того, добыча нефти в стране за неделю также снизилась на 2,9%, или на 290 тысяч баррелей в сутки, до 9,492 миллиона баррелей в сутки. Однако запасы бензина и дистиллятов увеличились сильнее прогнозов.