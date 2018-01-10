Золото дорожает на фоне снижения курса доллара

МОСКВА, 10 янв /ПРАЙМ/. Золото растет в цене в среду вечером на фоне удешевления доллара из-за опасений инвесторов, что Китай может приостановить покупку казначейских облигаций США, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 20.54 мск цена февральского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex увеличивалась на 4,7 доллара, или на 0,37%, до 1318,5 доллара за тройскую унцию. Стоимость мартовского фьючерса на серебро росла на 0,12% - до 17,03 доллара за унцию. При этом индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) снижался на 0,28%, до 92,27 пункта.

Удешевление доллара связано с новостями из КНР. Ранее в среду агентство Блумберг со ссылкой на источник сообщило, что правительство Китая планирует замедлить или прекратить покупку казначейских облигаций США. По словам источников, рынок американского госдолга теряет привлекательность в сравнении с другими активами. Еще одной причиной сокращения или приостановки покупок является напряженность торговых отношений Китая и США.

Китай является одним из ключевых держателей долга США.

Ослабление доллара, как правило, положительно отражается на цене золота, делая его дешевле для инвесторов, владеющих другой валютой.