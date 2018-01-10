Суд 9 февраля начнет рассмотрение иска Prosperity к итальянской Enel на 8 млрд руб

МОСКВА, 10 янв /ПРАЙМ/. Арбитражный суд Свердловской области принял к производству иск четырех структур фонда Prosperity Capital Management к итальянской Enel, назначив предварительное заседание на 9 февраля, следует из картотеки арбитражных дел.

Иск миноритарных акционеров "Энел Россия" на 8 миллиардов рублей к мажоритариям - компании группы Enel - и ее менеджерам связан с покупкой оборудования для инвестпроекта в России, которое, как сообщили истцы, было переброшено с другого проекта Enel, чтобы минимизировать убытки из-за отказа от реализации проекта в Греции. Enel считает эти претензии необоснованными.

Структуры фонда - The Russian Prosperity Fund, The Prosperity Quest Fund, Prosperity Russia Domestic Fund Limited и Prosperity Capital Management Sicav - обратились в суд с требованием взыскать 8 миллиардов рублей с Enel Investment Holding, которой принадлежит 56,4% "Энел Россия", а также бывших и действующих топ-менеджеров итальянской Enel - Энрико Виале, Марко Арчелли, Карло Тамбури, Франчески Гостинелли и Луиджи Феррариса.

Согласно материалам "Энел Россия", совет директоров компании в 2011 году одобрил строительство нового энергоблока на Среднеуральской ГРЭС и заключение трехстороннего договора поставки оборудования силового блока с Ansaldo и Nooter/Eriksen, который был подписан в том же году. Предметом поставки по договору был тот же силовой блок, который был изначально заказан по договору, заключенному ранее и впоследствии расторгнутому, между производителями и Enelco – компанией, зарегистрированной в Греции под управлением Enel Investment.

Убытки, причиненные "Энел Россия" действиями Enel Investment и Enel, истцы оценивают в 115,552 миллиона евро. Эта сумма складывается из цены оборудования по договору (98 миллионов евро), стоимости таможенного оформления и хранения его на складе (около 500 тысяч евро) и упущенной выгоды от невозможности инвестировать 98 миллионов евро или разместить их на депозите в банке (около 17 миллионов евро), говорил в начале декабря представитель Prosperity.