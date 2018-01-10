Плата за сжигание попутного газа на месторождениях Арктики на 2020-2030 снижена в 4 раза

МОСКВА, 10 янв - ПРАЙМ. Правительство России постановило на 2020-2030 годы снизить в четыре раза плату за выброс в атмосферу загрязняющих веществ, образующихся при сжигании или рассеивании попутного нефтяного газа на морских месторождениях в Арктике, соответствующее постановление опубликовано на сайте кабинета в среду.

"Подписанным постановлением установлен дополнительный коэффициент... к ставкам платы за выбросы в атмосферный воздух загрязняющих веществ, образующихся при сжигании на факельных установках или рассеивании ПНГ на новых морских месторождениях углеводородного сырья, расположенных полностью в пределах Баренцева, Карского, Печорского, Чукотского, Восточно-Сибирского, Белого морей и моря Лаптевых, степень выработанности которых по состоянию на 1 января 2017 года составляет более 0,01", - говорится в документе.

В 2018-2019 годах коэффициент будет равен 1, в 2020-2030 годах - 0,25 и начиная с 2031 года - снова 1.

Установленные коэффициенты носят стимулирующий характер и не будут применяться при соблюдении норм на выброс загрязняющих веществ в атмосферный воздух, уточняется в справке. Принятое решение должно стимулировать освоение месторождений углеводородного сырья в арктических морях, разработку и внедрение технологий, позволяющих утилизировать попутный нефтяной газ в условиях Арктики.