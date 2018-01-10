Глава МВД США исключил Флориду из плана по расширению добычи энергоресурсов на шельфе

МОСКВА, 10 янв /ПРАЙМ/. Глава министерства внутренних дел США Райан Зинке принял решение исключить Флориду из плана по расширению добычи энергоресурсов на шельфе побережья страны.

Ранее СМИ сообщили, что администрация президента США Дональда Трампа планирует разрешить добычу энергоресурсов практически на всем внешнем континентальном шельфе побережья страны, в том числе на Аляске, во Флориде, Калифорнии и Мэне. Согласно предложенному плану, в предстоящие пять лет с 2019 по 2024 год нефте- и газодобыча будет разрешена на 90% внешнего континентального шельфа Америки, в том числе в закрытых для разведки и добычи ранее районах Арктики, Атлантики и Тихого океана.

Решение об исключении Флориды из данного плана Зинке принял после встречи с губернатором штата.

"Я поддерживаю позицию губернатора, который считает, что Флорида уникальна, и ее побережье очень сильно зависит от туризма, представляющего собой экономический двигатель. По результатам переговоров с губернатором Скоттом и его руководством я исключаю Флориду из обсуждений по строительству любых новых нефтяных и газовых платформ", - говорится в заявлении главы МВД, опубликованном в Twitter.