Суд рассмотрит иск "дочки" Siemens к "Ростеху" по "крымским турбинам"

МОСКВА, 10 янв /ПРАЙМ/. Арбитражный суд Москвы в среду рассмотрит иск российской "дочки" немецкого концерна Siemens к двум структурам "Ростеха" об истребовании у ответчиков четырех турбин, поставленных для строящихся в Крыму электростанций.

Иск предъявлен к входящим в состав госкорпорации "Ростех" ООО "ВО "Технопромэкспорт" (ООО ТПЭ) и ОАО "ВО "Технопромэкспорт" (ОАО ТПЭ).

Истец, производитель спорных турбин ООО "Сименс технологии газовых турбин" (СТГТ, на 65% принадлежит немецкому концерну Siemens, на 35% - "Силовым машинам"), просит признать незаконным свой договор поставки турбин с ОАО ТПЭ от 10 марта 2015 года и истребовать четыре газотурбинные установки из чужого незаконного владения.

Арбитраж Москвы 14 декабря отклонил встречные иски самого концерна Siemens и структур госкорпорации "Ростех" по поставкам тех же турбин. Siemens в иске к ОАО ТПЭ и ООО ТПЭ требовал признать незаконной сделку по поставке турбин в Крым. Сделка состояла из двух частей: договора между СТГТ и ОАО ТПЭ от 10 марта 2015 года и договора между ОАО ТПЭ и ООО ТПЭ от 16 октября 2015 года. Истец также требовал обязать ООО ТПЭ вернуть четыре турбины производителю в качестве применения последствий недействительности сделки. СТГТ в том деле выступает соистцом.

Во встречном иске ООО ТПЭ и ОАО ТПЭ требовали признать недействительными три пункта контракта между СТГТ и ОАО ТПЭ. Оспариваемые пункты, как пояснял представитель Siemens, предусматривают право СТГТ отказаться от исполнения контракта, если это грозит нарушением санкций ЕС на поставку энергооборудования для Крыма, а также содержат обязательство покупателя не размещать турбины в Крыму и устанавливают конечным местом поставки Таманский полуостров.

Немецкий концерн считает, что в Крым незаконно были поставлены предназначенные для проекта в Тамани газовые турбины. ОАО ТПЭ, находящееся с 2016 года в процедуре банкротства, в свое время заключило контракт на покупку четырех турбин Siemens для проекта в Краснодарском крае, который в итоге не был реализован. Действующее ООО ТПЭ, строящее в Крыму две теплоэлектростанции, согласно его сообщению, купило турбины для ТЭС на вторичном рынке и провело их модернизацию силами российских заводов и инжиниринговых компаний.

Российские власти уверены, что турбины оказались в Крыму на законных основаниях, поскольку они прошли серьезную переделку с применением российских технологий, в том числе была увеличена их мощность. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, в частности, неоднократно указывал, что поставленные на полуостров турбины — российского происхождения. Вместе с тем Евросоюз в начале августа ввел санкции из-за поставки турбин Siemens в Крым, под которые, в частности, попали ОАО ТПЭ и ООО ТПЭ, а также их гендиректор.