Экспорт СПГ США в 2018 г вырастет в 1,6 раза - EIA

МОСКВА, 9 янв /ПРАЙМ/. Объем экспорта сжиженного природного газа (СПГ) США составит в 2018 году в среднем 3 миллиарда кубических футов в день, в 2019 году - 4,8 миллиарда кубических футов в день, говорится в ежемесячном краткосрочном прогнозе управления энергетической информации Минэнерго США (EIA).

"EIA прогнозирует экспорт СПГ в среднем на уровне 3 миллиардов кубических футов в день в 2018 году, что выше показателя 2017 года в 1,9 миллиарда кубических футов в день", - сообщается в релизе.

В 2019 году ведомство прогнозирует в среднем экспорт СПГ в 4,8 миллиарда кубических футов в день, когда четыре очереди завода Elba Island возобновят работу, а две очереди завода СПГ Freeport будут введены в эксплуатацию. Как в 2018, так и в 2019 году новые установки по сжижению, по прогнозам, какое-то время будут работать не на полную установленную мощность, им потребуется определенный период для наращивания мощности, отмечено в сообщении.

В 2017 году США впервые стали чистыми экспортерами природного газа в пересчете на год - чистый экспорт составил в среднем 0,4 миллиарда кубических футов в день. EIA прогнозирует чистый экспорт природного газа в 2018 году в 2,3 миллиарда кубических футов в день, а в 2019 году - в 4,6 миллиарда кубических футов в день.

Добыча газа составила в среднем 73,6 миллиарда кубических футов в день в 2017 году, что на 1% выше, чем в 2016 году. Самый сильный рост добычи газа пришелся на конец года, поскольку улучшение экономики, связанное с ростом пропускной способности трубопровода, способствовало увеличению добычи на 3,8% в период между третьим и четвертым кварталом 2017 года.

Ожидается, что темпы роста производства сократятся в 2018 году. EIA прогнозирует, что добыча газа вырастет на 6,9 миллиарда кубических футов в день (9,3%) в 2018 году и на 2,6 миллиарда кубических футов в день (3,2%) в 2019 году.