Бумаги компаний РФ завершили торги в Лондоне преимущественно в минусе

МОСКВА, 9 янв /ПРАЙМ/. Бумаги российских компаний закрыли торги вторника на Лондонской фондовой бирже (LSE) преимущественно отрицательной динамикой, свидетельствуют данные биржи.

По итогам торгов стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" ROSN выросла на 0,55%, до 5,51 доллара, "Лукойла" LKOH - на 0,63%, до 63,5 доллара, "Новатэка" NVTK - уменьшилась на 0,55%, до 126,8 доллара. Бумаги "Газпрома" GAZP подорожали на 1,46% - до 4,88 доллара, "Газпром нефти" - на 2,98%, до 22,45 доллара.

Стоимость бумаг "Норникеля" уменьшилась на 1,64%, до 20,34 доллара, НЛМК - увеличилась на 0,66%, до 26,12 доллара, "Северстали" CHMF - на 0,62%, до 16,35 доллара.

Бумаги ВТБ подешевели на 1,6% - до 1,97 доллара, Сбербанка SBER - на 0,41%, до 18,26 доллара. Стоимость расписок TCS Group Holding Plc, в которую входит "Тинькофф банк", осталась на уровне закрытия предыдущих торгов в 19 долларов.

Стоимость бумаг "Магнита" MGNT снизилась на 2,28% - до 29,12 доллара, "Ленты" - на 2,98%, до 6,18 доллара. Цена расписок АФК "Система" AFKS опустилась на 0,49% - до 4,46 доллара.