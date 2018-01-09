Выручка "Русгидро" за 2017 г выросла на 1,2%, до 396 млрд руб - глава компании

МОСКВА, 9 янв /ПРАЙМ/. Выручка "Русгидро" по итогам 2017 года выросла на 1,2%, до 396 миллиардов рублей по сравнению с предыдущим годом, сообщил председатель правления – генеральный директор ПАО "Русгидро" Николай Шульгинов на рабочей встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

"Выручка группы "Русгидро" (в 2017 году - ред.) составила где-то 396 миллиардов, рост примерно на 5 миллиардов рублей, это 1,2%", - приводятся слова Шульгинова на сайте Кремля.

По его словам, группа "Русгидро" обеспечила устойчивые финансовые показатели за счет снижения операционных издержек, а также оптимизации долговой нагрузки, после того как провела рефинансирование задолженности компаний Дальнего Востока по поручению президента.

Он также отметил, что показатель долг к EBITDA "Русгидро" составляет 1,2.

"Еще хотелось бы выполнить, уже намечаем планы снизить убыточность компаний, особенно генерирующих компаний Дальнего Востока. В прошедшем году где-то 5 миллиардов (рублей - ред.) минус, в этом, в 2018 году, мы планируем снизить убыток до 3,5 миллиарда. Но это связано с тем, что там тарифы, и топливо – например, уголь, – на него не регулируется цена, на уголь цена свободная, и он вырос на 22% в среднем, а тарифы – на 2%. То есть идет накопление этой задолженности", - отметил также Шульгинов.

Чистая прибыль "Русгидро" по МСФО по итогам 2016 года выросла почти в полтора раза по сравнению с предыдущим годом и составила 39,75 миллиарда рублей. Выручка "Русгидро" за этот период выросла на 7,6%, до 374 миллиардов рублей.

"Русгидро" - крупнейшая генерирующая компания в России. Установленная мощность электростанций, входящих в состав компании, включая Богучанскую ГЭС, составляет 38,9 ГВт.