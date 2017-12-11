"Роснефть" не будет участвовать в аукционе "Алросы" при нынешних условиях - Леонтьев

МОСКВА, 9 янв /ПРАЙМ/. "Роснефть" ROSN не будет участвовать в аукционе на приобретение газовых активов "Алросы" ALRS при нынешних условиях, компания сомневается в оценке запасов, сообщил РИА Новости пресс-секретарь "Роснефти" Михаил Леонтьев.

"По последней нами полученной информации от экспертов подтвердились наши опасения, что объявленные запасы некорректны, и что значительная часть запасов будет списана впоследствии. При этих обстоятельствах мы участвовать в аукционе на объявленных условиях не можем. Мы не можем рисковать интересами наших акционеров", - сообщил Леонтьев.

"Мы исходим из того, что должны быть пересмотрены все условия этого аукциона, тогда мы можем о чем-то думать, а в этих условиях мы участвовать не будем", - отметил пресс-секретарь "Роснефти".

Ранее во вторник он говорил, что структуры "Роснефти" подали в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) три заявки на право участия в аукционе на газовые активы "Алросы". Заявки от "РН-Холдинг" и "РН-Газ" были поданы 29 декабря, от "Башнефти" BANE - 9 января. В ФАС ранее сообщали, что служба получила ходатайства "Новатэка" NVTK и ООО "Статус", структуры Газпромбанка.

В конце декабря "Алроса" объявила аукцион по продаже газовых активов, предположительно, 19 февраля. Начальная цена определена в размере 30 миллиардов рублей, шаг аукциона — 10 миллиардов рублей. Единым лотом выставляются 100-процентные пакеты акций компаний Maretiom Investments Limited и Velarion Investments Limited, владеющих 100% акций АО "Геотрансгаз" и 100% долей в уставном капитале ООО "Уренгойская газовая компания".

ФАС во вторник также сообщила о получении жалобы "Роснефти" на условия аукциона. По мнению нефтекомпании, нынешние условия аукциона нарушают закон о конкуренции и создают преимущества отдельным потенциальным участникам. Как факторы риска отмечались отсутствие гарантий со стороны "Алросы", присутствие в сделке компаний с офшорной юрисдикцией и отсутствие истории их бенефициаров. "Роснефть" также отмечала, что может не успеть вовремя получить разрешение ФАС, которое является обязательным для участия в аукционе.