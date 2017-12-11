Дайджест российских СМИ – 9 января

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КОММЕРСАНТ

www.kommersant.ru

- Газ GAZA Бостон - Первая партия газа с "Ямал СПГ" в итоге придет в США - Давняя мечта об экспорте российского сжиженного газа в США может стать явью уже в январе — хотя и совсем не в том виде, как планировал "Газпром" GAZP в 2005 году. Французская Engie доставит в Бостон из Великобритании груз СПГ, который был привезен туда с проекта "Ямал СПГ" НОВАТЭКа NVTK. Причина такой странной сделки — резкий рост цен на газ на восточном побережье США.

- Небо США затянуло бураном - Непогода привела к коллапсу в аэропортах страны - Снежная буря на несколько дней парализовала работу аэропортов северо-востока США. Ситуация в Нью-Йорке оказалась близка к коллапсу, только "Аэрофлот" AFLT вынужден был отменить три и задержать девять рейсов.

- Египет открылся с каирской стороны - Операторы повезут туристов на курорты через столицу - Не дожидаясь снятия моратория на полеты на египетские курорты, туроператоры начали активно готовиться к возвращению на это направление после того, как президент РФ Владимир Путин в начале года снял ограничения на полеты в Каир. Некоторые участники рынка уже открыли бронирование гостиниц в Египте.

- Боевики вышли в воздушное пространство - Военные отбили атаку беспилотников на российские объекты в Сирии - В понедельник Минобороны сообщило о нападении радикальных исламистов на российские военные объекты. По данным военных, для атаки на авиабазу Хмеймим и пункт обеспечения в Тартусе боевики использовали 13 ударных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) с установленными на них самодельными взрывными устройствами (СВУ). Ни один из них своей цели не достиг, а три беспилотника были захвачены.

- России выставили счет за свинину - Еврокомиссия требует от РФ покрытия убытков от введенного в 2014 году запрета на импорт - Евросоюз намерен продолжить рассмотрение в рамках ВТО спора об ограничениях на поставки свинины, введенных Россией в 2014 году, до начала действия продуктового эмбарго. Ранее ВТО уже признала эти ограничения неправомерными, теперь же в ЕС рассчитывают получить компенсацию за понесенные потери, введя ответные ограничения для российского импорта на сумму в €1,4 млрд.

- "Программу 6,5" обеспечили банками - Малый бизнес дождался льготных кредитов - Белый дом выпустил постановление, позволяющее понизить до 6,5% ставку по льготным кредитам малому и среднему бизнесу. До сих пор займы по "Программе 6,5" выдавались уполномоченными банками с одобрения Корпорации МСП под 9,6–10,6% годовых

- Розовые очки с последующей скидкой - В МВФ рассчитали цену необоснованного экономического воодушевления - В современных экономиках влияние "воодушевления" инвесторов может быть весьма значительным: по расчетам экономистов МВФ, повышение на 0,1 процентного пункта прогнозов потенциала роста ВВП в среднем сопровождается реальным дополнительным ростом ВВП на 0,09–0,16 п.п. в течение двух лет

- Глобальный долг не угнался за ВВП - Совокупный размер мирового долга за первые три квартала 2017 года увеличился на $16,5 трлн и достиг абсолютного максимума в $233 трлн, подсчитали эксперты Institute of International Finance (IIF).

- Кампания дошла до ручек - Штабы кандидатов начали собирать подписи в их поддержку - В регионах начался сбор подписей за выдвижение кандидатов в президенты. Из-за того что кампания проходит во время зимних морозов, единороссы предлагают собирать подписи в поддержку самовыдвиженца Владимира Путина в торгово-развлекательных комплексах. Телеведущая Ксения Собчак объявит о количестве собранных подписей сегодня. В ее региональных штабах используют неординарные шаги: к примеру, в Санкт-Петербурге собрали 100 подписей на новогодней ЛГБТ-вечеринке. Выдвинувшийся от "Яблока" Григорий Явлинский уже собрал почти половину от необходимого ему для регистрации количества подписей — они должны быть сданы в Центризбирком к концу месяца.

- Референдумы снимаются с президентских выборов - Регионы решили обойтись 18 марта без местных вопросов - Регионы отказываются от проведения одновременно с президентскими выборами местных референдумов. В Севастополе плебисцит о гербе города проводить будут, но, как пояснили "Ъ" в законодательном собрании, к 18 марта организовать его все равно не успевают.

- Виталий Мутко займется организацией туристического саммита - Вице-премьер Виталий Мутко возглавил оргкомитет по подготовке 23-й сессии Генеральной ассамблеи Всемирной туристской организации ООН (ЮНВТО). Распоряжение подписал премьер Дмитрий Медведев. Очередная сессия ЮНВТО пройдет в Санкт-Петербурге в 2019 году.

- Адвокат набросал банкиру явку с повинной - Экс-глава Эргобанка потребовал лишить статуса своего бывшего защитника - В Тверском суде столицы на сегодня назначено предварительное слушание по уголовному делу бывшего председателя правления Эргобанка Вячеслава Бармина, обвиняемого в хищении из собственного кредитного учреждения 780 млн руб. Между тем, как стало известно "Ъ", обвиняемый потребовал лишить адвокатского статуса своего бывшего защитника Леонида Шарыя.

- Сделку со зданиями оценили в сроках - Прокуратура предложила наказание обвиняемым в мошенничестве - Как стало известно "Ъ", от 7 до 4,5 года лишения свободы затребовали представители прокуратуры в ходе прошедших на днях прениях в Останкинском суде для фигурантов одного из самых скандальных "экономических" уголовных дел последних лет — о продаже по заведомо заниженной на 1 млрд руб. стоимости комплекса зданий ОАО "Квант-Н", ранее работавшего в интересах космической промышленности.

- Средства "Алмазювелирэкспорта" вернули в прокуратуру - Суд нашел нарушения в обвинительном заключении - Как стало известно "Ъ", Мосгорсуд посчитал законным и обоснованным решение Савеловского райсуда столицы о возвращении в прокуратуру материалов громкого расследования обстоятельств хищения в ранее подконтрольном бывшему депутату Госдумы Михаилу Слипенчуку Международном акционерном банке (МАБ) 530 млн руб. и $9,5 млн, принадлежавших ФГУП "Внешнеэкономическое объединение "Алмазювелирэкспорт"

- "Христос тоже был бездомным" - Патриарх Кирилл призвал церковь заняться социальной работой - 7 января патриарх Московский и всея Руси Кирилл и министр здравоохранения Вероника Скворцова пообедали с бездомными в Москве и поздравили их с праздником Рождества Христова. Такая трапеза главы РПЦ — первая в истории Русской православной церкви за последние сто лет.

- Генпрокуратуру и СК просят приглядеться к штрафному изолятору - Семья умершего в колонии бывшего омоновца хочет выяснить обстоятельства его гибели - Родственники скончавшегося в первый день Нового года заключенного просят Генпрокуратуру и Следственный комитет разобраться в обстоятельствах его гибели. Бывший омоновец, принявший ислам, был найден повешенным на простыне в штрафном изоляторе пермской колонии.

- Окуркам перекрывают дорогу - Правительство ужесточает правила пожарной безопасности - Правительство России запретит выбрасывать окурки из окон автомобилей и поездов, а также сжигать траву вблизи дорог. Нормы содержатся в новой редакции "Правил противопожарного режима", которая вступит в силу в ближайшее время. Документ также обяжет собственников и пользователей земельных участков косить траву и убирать мусор.

- Президент Молдавии продолжит борьбу с режимом - Пророссийские и прозападные силы в республике готовятся к очередному противостоянию - В Молдавии год начался с конфликта между президентом Игорем Додоном, позиционирующим себя в качестве пророссийского политика, и правительством, называющим себя прозападным. На отказ господина Додона подписать закон о запрете ретрансляции российских информационно-аналитических программ и утвердить ряд кадровых назначений его оппоненты ответили временным отстранением президента от власти — чтобы обойти его вето.

- Иран устал от исламской революции - Ведущее государство Ближнего Востока отходит от заветов аятоллы Хомейни - Власти Ирана принимают экстренные меры для восстановления контроля над ситуацией после массовых демонстраций, потрясших страну в преддверии 40-летия исламской революции. На фоне заявлений об аресте организаторов протестов и раскрытии заговора США, Израиля и Саудовской Аравии в стране проводятся акции в поддержку властей.

- Дональду Трампу показали книгу в кармане - Бестселлер о внутренней кухне Белого дома вызвал скандал в США - В США год начался с громкого политического скандала. В продажу поступила книга публициста Майкла Вулффа "Огонь и ярость: внутри Белого дома Трампа", выставляющая президента США и его окружение в весьма неприглядном свете. Так, в книге утверждается, что Дональд Трамп вовсе не собирался становиться президентом, а лишь хотел стать "самым знаменитым".

- Хозяин "Полюса" потренирует юниоров - Саид Керимов выходит на новое инвестиционное поле - Как стало известно "Ъ", владелец золотодобытчика "Полюс" Саид Керимов создал инвесткомпанию Nugget Capital для вложений в зарубежных профильных юниоров — компании, разведывающие месторождения под продажу.

- Кинопрокат ощутил "Движение вверх" - За праздники окупились сразу три российских фильма - В прошедшие новогодние праздники в кинопрокате окупили свои бюджеты сразу три отечественных фильма: спортивная драма "Движение вверх", а также продолжения франшиз "Елки новые" и "Три богатыря и принцесса Египта". "Движение вверх" при этом смогло обойти прошлогоднего лидера, историческую драму "Викинг", собрав более 1,2 млрд руб.

- Микрофинансы перебираются в "тень" - Ужесточение регулирования обернулось ростом нелегальных операций - Получить статус микрофинансовых компаний (МФК) из-за недостатка ресурсов в 2017 году смогли гораздо меньше организаций (МФО), чем ожидалось. Это стало одной из причин увеличения теневых операций на рынке, по экспертным оценкам, почти треть МФО по итогам года ушли в "тень". Грядущее усиление регуляторных требований в 2018 году только усугубит эту тенденцию.

- Замороженный взлет "Авиаполиса" - Отраслевому НПФ авиадиспетчеров не хватает средств - Негосударственному пенсионному фонду (НПФ) "Авиаполис" грозит отзыв лицензии. Крайне неудачные вложения прошлых лет привели к значительным убыткам, в результате чего капитал фонда стал отрицательным. Его основной учредитель — Госкорпорация по ОрВД — готов внести в фонд 300 млн руб., однако Росавиация пока не разморозила эти средства.

- Рынки празднуют мягкость - В начале года инвесторы засмотрелись на ФРС - Начало 2018 года стало для мирового рынка акций самым успешным за последние 12 лет. За пять дней наступившего года ведущие мировые индексы выросли на 2,3–5,7%. Вошедший в число лидеров российский индекс РТС поднялся до максимума с сентября 2014 года — 1220 пунктов. Оптимизм инвесторов связан с сильными данными по экономике США и Европы, а также надеждами на сохранение мягкой денежно-кредитной политики ФРС США.

- Банкам напомнили о пропорциях - ЦБ начал год с предупреждения о переменах в регулировании - До перехода к пропорциональному регулированию, в рамках которого банки разделятся на универсальные и с базовой лицензией, остался год. Но ЦБ уже сейчас пытается стимулировать кредитные организации с небольшим капиталом получать именно базовую лицензию, напоминая о регуляторных послаблениях.

- Проектным облигациям уточнили правила - На рынке появятся программы обеспеченных бондов - 1 февраля вступает в силу новый закон "О синдицированном кредите…", расширяющий правоспособность специализированных обществ проектного финансирования (СОПФ). Такие общества получают право становиться кредиторами в рамках синдикатов, а также выпускать программы обеспеченных денежными требованиями облигаций.

- Инфраструктурной ипотеке ищут применение - Минэкономики предлагает использовать ее в модернизации энергетики - Минэкономики предложило свой проект программы модернизации электростанций, которая предварительно оценивается в 1,5 трлн руб. Министерство хочет распространить на энергетику обсуждаемый сейчас механизм инфраструктурной ипотеки, в предложении оговаривается возможность перераспределять объемы вводимых объектов по годам, что, по оценке аналитиков, позволит не перегружать потребителей.

- Крым откроет недра для всех - Шельф полуострова разыграют на аукционах - Правительство предлагает разыгрывать на аукционах участки крымского шельфа, допустив к ним также и частных игроков, следует из законопроекта, который Белый дом направит в Госдуму.

- Зрители держат руку на пульте - "Первый канал" и "Россия 1" поделили новогодние рейтинги - Самым рейтинговым телесобытием новогодней ночи традиционно стало обращение президента на "Первом канале", которое посмотрели 15,1% россиян старше четырех лет. А вот новогодний огонек на "Первом" сразу после него, несмотря на смену формата, уступил по аудитории традиционному шоу на "России 1". Сменившая канал впервые за десять лет "Ирония судьбы", которую в этот раз показала "Россия 1", не попала даже в десятку самых популярных передач.

- "Эконива" долила молока - Компания приобрела холдинг "Окаагро" - Компания "Эконива" Штефана Дюрра купила холдинг "Окаагро" у Никиты Гордеева, сына экс-главы Минсельхоза и нынешнего полпреда президента в Центральном федеральном округе Алексея Гордеева. Другим претендентом на актив был крупнейший производитель сахара в стране "Продимекс".

- На Павелецкую площадь вышел застройщик - Завершить проект подземного ТЦ хочет "ТПС Недвижимость" - Как стало известно "Ъ", "ТПС Недвижимость" Игоря Ротенберга и его партнеров заинтересовалась строительством подземного торгового центра на площади возле Павелецкого вокзала. Это один из самых старых столичных долгостроев, который на протяжении почти десяти лет безуспешно пытаются реализовать структуры Мухтара Аблязова.

- В рунете пересчитали богатых и бедных - Mediascope сравнила достаток пользователей социальных сетей - В 2017 году число пользователей "Вконтакте" с уровнем достатка выше среднего на 60% превысило показатели конкурентов, следует из данных Mediascope. На втором месте по объему обеспеченной аудитории - Instagram. Рост такой аудитории помогает социальным сетям привлекать новые бренды рекламодателей, констатируют аналитики.

ВЕДОМОСТИ

www.vedomosti.ru

- "Газпром" установил абсолютный рекорд экспорта газа - Поставки в Европу выросли на 8%, крупнейшим рынком остается Германия - В начале января "Газпром" опубликовал оперативные данные по экспорту газа в Европу. "В 2017 г. компания поставила в дальнее зарубежье 193,9 млрд куб. м газа, – приводятся в сообщении слова предправления компании Алексея Миллера.

- Владимир Путин стал самым богатым кандидатом в президенты - Самый бедный пока – выдвиженец КПРФ Павел Грудинин - Центризбирком 7 января завершил прием документов от самовыдвиженцев на выборах президента – 2018. Всего в ЦИК от них поступило 46 уведомлений, но зарегистрировать инициативные группы удалось только троим: президенту Владимиру Путину, костромскому изобретателю и депутату облдумы Владимиру Михайлову и лидеру движения "Возрождение" Александру Чухлебову.

- Навальному окончательно отказано в участии в президентских выборах - Теперь оппозиционер планирует жаловаться в Конституционный суд - Апелляционная коллегия Верховного суда в субботу оставила в силе постановление Центризбиркома о недопуске Алексея Навального к президентским выборам – 2018.

- Правительство готовится к санкциям против оборонпрома - Борьбой с ними займется штаб при вице-премьере Рогозине - В коллегии военно-промышленной комиссии (ВПК) сформирован оперативный штаб для обеспечения устойчивого развития оборонно-промышленного комплекса (ОПК) и стабильного исполнения государственного оборонного заказа (ГОЗ) "в условиях прогнозируемого усиления незаконных санкций США против оборонных предприятий России", сообщил в понедельник вице-премьер Дмитрий Рогозин в своем Twitter.

- Сбербанк SBER заработает на школьниках - Банк предложит инвесторам строить школы по "коробочной" концессии - Число школ в России не поспевает за школьниками. В 2017–2018 гг. количество последних вырастет на 1 млн человек, оценивал премьер Дмитрий Медведев. А к 2025 г. все школьники должны учиться только в первую смену, занятия же из изношенных школ должны быть переведены в новые, следует из распоряжения правительства.

- Евросоюз оценил ущерб от запрета импорта свинины в Россию в 1,39 млрд евро - Он может ввести торговые контрмеры в отношении России - Установить 1,39 млрд евро ежегодной компенсации за невыполнение требований по отмене запрета на импорт европейской свинины ЕС попросил Орган ВТО по разрешению споров (ОРС) 3 января.

- Долги россиян перед банками растут быстрее сбережений - Сбережения есть лишь у каждой третьей семьи - За январь – ноябрь 2017 г. россияне заняли у банков больше, чем откладывали денег на депозитах. На 1 декабря кредиты населению выросли на 1,2 трлн руб., а средства населения на банковских счетах – лишь на 800 млрд руб., до 12 трлн и 25 трлн руб. соответственно, свидетельствуют данные ЦБ.

- "Надеемся, что российские инвесторы услышат сигналы из Франции" - Министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр обещает поддержку небольшим французским компаниям на российском рынке и рассуждает, как маневрировать в условиях санкций.

- "Движение вверх" стало самым кассовым фильмом новогодних каникул - История про советских баскетболистов вышла на пятое место по сборам среди отечественных фильмов за всю историю.

- "Гражданские самолеты Сухого" установили рекорд, но остались убыточными - Но убытки в 2017 году сократились в десятки раз благодаря близким к рекордным поставкам SSJ100 - Компания "Гражданские самолеты Сухого" (ГСС) сообщила, что в 2017 г. выпустила 34 самолета SSJ100 и 30 поставила авиакомпаниям. Поставки SSJ100, первого российского гражданского самолета, начались в 2011 г. Лучше производственные показатели ГСС были только в 2014 г., когда компания произвела 37 самолетов и поставила 31.

- Nokia вошла в топ-10 по продажам смартфонов в России - Возрожденному бренду хватило полугода, чтобы обогнать Asus - В ноябре 2017 г. Nokia заняла 2,6% российского рынка смартфонов в штуках – 8-е место, впереди тайваньской Asus (около 2,5%), но позади британской Fly (3,1%). Это следует из материалов партнера нескольких производителей электроники.

- "АвтоВАЗ" AVAZ поднял цены - Одновременно предложены скидки на новые и прошлогодние машины - В январе 2018 г. рекомендованные розничные цены на автомобили Lada выросли в среднем на 2–3%, рассказали "Ведомостям" топ-менеджеры двух дилерских компаний марки. Средневзвешенное повышение составило 2,5%, подтвердил представитель "АвтоВАЗа".

- Андрей Мельниченко готов купить энергокомпанию у Михаила Абызова - После сделки в России появится новый крупнейший потребитель угля - Мельниченко, занимающий 9-е место в рейтинге богатейших людей России по версии Forbes с состоянием в $13,2 млрд, может расширить свой энергобизнес. Структура принадлежащей ему Сибирской генерирующей компании (СГК) – "Кузбассэнерго" KZBE попросила разрешения у ФАС купить 100% долей ООО "Сибэко".

- Добыча на Ванкорском месторождении "Роснефти" ROSN упала на 15% - Снижение удалось компенсировать ростом производства на "Юганскнефтегазе" - Добыча на Ванкорском месторождении "Роснефти" в 2017 г. упала на 3,1 млн т (-15% к 2016 г.) до 17,6 млн, следует из данных ЦДУ ТЭК.

- В начале года криптовалюта Ripple обгоняла Ethereum - Причина ее популярности – в возможности межбанковских расчетов - В конце прошлого года криптовалюта Ripple вышла на второе место по капитализации, обогнав Ethereum. Как следует из данных Coinmarketcap, 30 декабря 2016 г. капитализация Ripple выросла на 54,5% до $85,1 млрд, тогда как Ethereum остался на уровне $72,8 млрд.

- Как сделать карьеру и не стать интриганом - Надо усвоить правила ведения офисной войны.

РОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА

www.rg.ru

- Считаем так - Татьяна Голикова - о народных облигациях, бюджете, детском отдыхе и долгах регионов.

- Стволы на сдачу - Росгвардия готова принять у населения незаконное оружие - Правовой портал опубликовал проект приказа директора Федеральной службы войск Национальной гвардии о новом порядке приема изъятого, добровольно сданного и найденного огнестрельного, газового, холодного и иного оружия, боеприпасов, патронов к оружию, взрывных устройств и взрывчатых веществ

- Олимпиада поможет - Сеул и Пхеньян во вторник проведут межкорейские переговоры.

- ...Где был крещен отец - Владимир Путин встретил Рождество в церкви на Моховой улице в Санкт-Петербурге.

- Любовь и воля - 7 января 2018 года, в праздник Рождества Христова, телеканал "Россия 1" показал традиционное Рождественское интервью Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. "РГ" предлагает своим читателям важные моменты этого интервью.

- Партия желающих - Разрешение вести сбор подписей и агитацию получили уже 13 кандидатов в президенты - Центризбирком РФ сообщил о завершении приема документов от самовыдвиженцев для участия в выборах президента России. Срок истек в полночь с 7 на 8 января. Кандидаты от партий могут принести документы в ЦИК до 12 января включительно. На данный момент уже 13 кандидатов в президенты открыли специальные избирательные счета и могут вести сбор подписей и агитацию, из них двое самовыдвиженцев и 11 кандидатов от партий.

- Летим в Каир - Сняты ограничения на регулярные полеты в столицу Египта - Прямые рейсы в Каир станут доступны уже в феврале.

- Вошли в график - Рейсы из Москвы в Нью-Йорк и Вашингтон выполняются по расписанию - Аэропорт Нью-Йорка снял ограничения на прием самолетов.

- Тушите окурки - Кабмин запретил выжигать траву и разводить костры близ дорог.

- На десять лет, не более - Бюджет поможет банкам - Правительство утвердило правила выдачи банкам субсидий для льготного кредитования малого и среднего бизнеса. Постановление опубликовано на сайте кабинета министров.

- Пока вы отдыхали - В новогодние каникулы вступили в силу законы, которые многое изменят в нашей жизни. Новшества коснутся пенсий, медицины, экологии, ЖКХ, налогов и многого другого.

- В России ввели "налоговую амнистию" для граждан - В России признали безнадежными к взысканию имущественные налоги физлиц и пени по ним, которые скопились к 1 января 2015 года. Кроме того, власти спишут недоимку по налогам, пени и штрафы у индивидуальных предпринимателей (ИП), скопившимся на ту же дату.

- Теперь не отмоются - Сведения о коррупционерах, уволенных с госслужбы, будут включать в специальный реестр. Такая норма начала действовать с 1 января 2018 года. Речь идет о чиновниках, которые были уволены в связи с утратой доверия. Причиной таких санкций является совершение коррупционного правонарушения, а увольнение является наказанием.

- Лечить начали по интернету - Теперь врачи смогут помогать на расстоянии - консультировать по телефону и Интернету. Вступил в силу закон о телемедицине. А выписка электронных рецептов в некоторых регионах будет доступна уже в этом году, сообщила глава минздрава Вероника Скворцова.

- Мусоропровод уже не нужен - Перейти на новую систему обращения с отходами и организовать их утилизацию регионам поможет новый закон, вступивший в силу с начала года. Он упрощает организацию раздельного сбора мусора. Появляется обязательная процедура согласования с жителями расположения свалок и мусоросжигательных заводов.

- Увольняют всем домом - Ужесточен контроль работы управляющих компаний (УК) в многоквартирных домах. Вступившие в силу изменения в Жилищный кодекс упрощают отказ жителей от услуг организации, которая занимается обслуживанием дома.

- Пересчитали без перерыва - Пенсии в этом году растут быстрее инфляции. Для неработающих пенсионеров они с 1 января стали больше на 3,7%. Социальные - на 4,1%.

- Ожидания-2018 - Что будет с работой, рублем, бензином, ипотекой, нефтью и золотом в наступившем году.

- Лист ожидания - Среди претендентов на Нобелевскую премию был Константин Паустовский. 2 января Шведская академия опубликовала список писателей, выдвигавшихся на Нобелевскую премию 50 лет назад, в 1967 году. Как следует из списка, среди кандидатов на "Нобеля" по литературе 1967 года, был Константин Георгиевич Паустовский. Среди 70 имен его коллег и соперников, которые мы узнали сегодня, можно увидеть блистательные имена.

- Подложили свинью - Россия оспорит во Всемирной торговой организации (ВТО) требования Евросоюза о компенсации на 1,39 миллиарда евро по делу о запрете на импорт свинины и свиней.

- "Россия" - первый - Телевизионные каналы подвели итоги 2017 года. По данным измерительного агентства "Медиаскоп", второй год подряд в целом лидером отечественного телевидения остается телеканал "Россия". Вторым заметным событием телесезона 2017 стала смена позиций нишевых каналов: Пятый канал обошел ТНТ.

- Отлетались - Российские ПВО успешно отбили атаку ударных беспилотных летательных аппаратов на авиабазу Хмеймим и пункт материально-технического обеспечения ВМФ России, расположенном в Тартусе.

- Документы на экране - Нотариусы перешли на новый документооборот. Теперь все нотариальные действия будут фиксироваться в электронном режиме. Об этом сообщили в министерстве юстиции России.

- Каникулы разума - Новогодние и рождественские каникулы на Украине почти не затронули местных националистов, продолживших в календарные выходные непримиримую борьбу с "русским миром" как с помощью акций прямого действия, так и скандальными инициативами в сфере публичной политики.

- Мэй обновила кабинет - Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй провела технические перестановки в правительстве. Как и ожидалось, ключевые министры сохранили свои посты. Канцлер и глава минфина Филип Хаммонд остался на прежнем месте. Также продолжат свою работу глава МВД Эмбер Радд, глава МИД Борис Джонсон, министр по вопросам выхода страны из Евросоюза Дэвид Дэвис, министр по делам регионов и местного самоуправления Саджид Джавид, глава минобороны Гэвин Уильямсон. Неожиданно остался на своем посту и министр здравоохранения Джереми Хант, хотя ему прочили должность главы аппарата правительства.

- Ангелу просят "вовремя уйти" - Не теряющая надежды переизбраться канцлером Германии на четвертый срок Ангела Меркель приступила ко второй попытке сформировать новое правительство, без которого страна живет с сентябрьских выборов в бундестаг. И вот 7 января консервативный блок ХДС/ХСС и социал-демократы начали долгожданные "зондирующие" переговоры, которые завершатся в четверг. Однако и при самом благоприятном исходе "большая коалиция" появится в ФРГ не раньше марта, а то и католической Пасхи, которая в этом году придется на 1 апреля.

- Яростный огонь - Американская пресса и истеблишмент всю последнюю неделю взахлеб обсуждают новую книгу о закулисье Белого дома при Дональде Трампе, которого автор изображает умственно неполноценным, и подводит читателя к мысли о необходимости немедленного импичмента президенту Соединенных Штатов.

- Нашлась замена соли - В Эстонии бесплатно раздают гранитную крошку для борьбы с гололедом.

- Дошло и до Вены - Мухаммед - в тройке популярных имен в столице Австрии.

- Когда авария дороже - Определены случаи, когда страховка перестает действовать - Не каждую аварию оплатит страховщик, даже если заключен договор КАСКО. Есть условия, при которых договор страхования становиться недействительным.

- Бесплатные сотки - не подарок - Земельный надел, который сельская власть бесплатно отдала гражданину, ни в коем случае нельзя считать подарком и при разводе его придется поделить между супругами, как совместно нажитое имущество.

- Шрам от шопинга - Пензенский областной суд обязал торговый центр выплатить крупную сумму женщине, на которую в магазине упал металлический рекламный лист.

- ГАИ не ждать - Практически каждая третья авария сегодня оформляется без вызова сотрудников полиции, сообщает Госавтоинспекция МВД России.

- Год электробуса - С нового года в Москве подорожал общественный транспорт. Но есть и хорошие новости - более чем на 70 автобусных маршрутах отключили турникеты, открыли новую станцию метро, а также объявили конкурс на поставку электробусов для города.

- Жертв нет - Ушедший год поставил своеобразный позитивный рекорд. Эксперты утверждают, что в 2017 году не погиб ни один авиапассажир коммерческих рейсов. Такие данные приводит голландская консалтинговая фирма To70 и Aviation Safety Network. Это значит, что прошедший год стал "самым безопасным в истории авиации", отметил представитель To70 Эдриан Янг.

- Простят на семь лет - С 1 января 2018 года запущена программа реструктуризации накопленных регионами бюджетных кредитов. Она рассчитана на 7-12 лет. За это время регионы - участники программы должны сократить коммерческую долговую нагрузку, дефицит своих бюджетов. Об этом в конце декабря на Госсовете сообщил Владимир Путин.

- Взятки пока берут - Генпрокуратура РФ на портале правовой статистики обнародовала данные по преступности в стране за одиннадцать месяцев прошлого года.

- ЕГЭ - без перемен - По словам министра образования и науки России Ольги Васильевой, система государственной итоговой аттестации, включая ЕГЭ, стала понятной, прозрачной и больше не нуждается в каких-либо кардинальных изменениях. Основная задача сейчас - избежать в школах натаскивания по конкретным предметам. Минусы такого подхода показали Всероссийские проверочные работы по тем предметам, где нет обязательного ЕГЭ. Что нового ждет школу? Сколько экзаменов будет в 9-м классе? Когда пройдет собеседование по русскому языку? На эти и другие вопросы "РГ" отвечает заместитель министра образования и науки, глава Рособрнадзора Сергей Кравцов.

- 1:0 в пользу профессора - В Минобрнауки разработали прозрачную систему расчета зарплаты ректоров вузов.

- Репутация на миллиард - 9 млрд 908 млн рублей будет выделено в 2018 году ведущим вузам России на повышение конкурентоспособности.

- Марьиванна сядет за парту - Педагогов научат работать с одаренными детьми и аутистами, ученики сдадут русский устно, а выпускников колледжей отправят на демонстрационный экзамен. "РГ" рассказывает об этих и других изменениях в образовании.

- В класс - через суд – В Крыму мать ребенка-инвалида подала в суд на школу, администрация которой не создала условий для обучения ее сына. Дело она выиграла, но остальные родители категорически против того, чтобы этот ребенок учился в их классе, и требуют перевести его на индивидуальное обучение. В противном случае обещают устроить забастовку - перестать водить детей в школу. В конфликт уже вовлечены прокуратура, минобразования Крыма и Роспотребнадзор, но как его разрешить, не знает ни одна из сторон.

- Крайние на Севере - Зимовать в этом году в Лямце остались 63 человека в 42 избах. Вообще-то изб здесь в два раза больше и летом население увеличивается раза в три-четыре. Как-никак - морское побережье (Онежский полуостров Белого моря), знатная рыбалка, грибы-ягоды, охота... Но зимой все другое. Всех и развлечений-то, что сходить в один из двух магазинов, где цены на треть выше городских, да на лыжах, успевая захватить светлое время (с одиннадцати до трех дня), с окрестных холмов покататься.

ИЗВЕСТИЯ

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- "Ангара" обретает крылья - Ракета станет многоразовой, получив возможность посадки на аэродроме.

- Разбираемся с бизнесом, который завозит "санкционку" - Федеральная таможенная служба в прошлом году обнаружила 40 тысяч тонн санкционных товаров. Из них около 10 тысяч тонн было уничтожено, а остальные возвращены импортерам. Об этом "Известиям" рассказал руководитель службы Владимир Булавин.

- Кокос вписали в ГОСТ - Для кокосов в середине 2018 года появится свой эталон. Он описан в российском ГОСТе, рассказали "Известиям" в Росстандарте. Действие документа будет распространяться на территории стран ЕАЭС.

- "Этот праздник дарит миллионам верующих радость и надежду" - Президент встретил Рождество в одном из старейших храмов Санкт-Петербурга.

- Откупиться от судимости поможет Минфин - Оплатить судебный штраф, который назначается за совершение нетяжких преступлений вместо уголовного наказания, теперь сможет не только правонарушитель. Минфин предлагает расширить круг лиц, которые смогут это сделать.

- По новым законам – С 1 января 2018 года в России вступили в силу законы, принятые Госдумой, одобренные Советом Федерации и подписанные президентом в прошлом году. "Известия" выбрали самые важные из них.

- ЕС подкладывает свинью - В затеянном Евросоюзом торговом споре победу прочат России.

- Спецназ атакует дроны – В подразделениях специального назначения на особо охраняемых объектах могут быть созданы группы для борьбы с беспилотниками. Вопрос сейчас прорабатывается совместно с Минобороны и ФСО, сообщили "Известиям" в Росгвардии.

- ГЛОНАСС проследит за рыбой - Российские рыболовецкие суда будут контролироваться из космоса. По заказу Министерства транспорта РФ их оснастят специальной аппаратурой "Трал". Система ГЛОНАСС обеспечит отслеживание местоположения судна.

- Госбанкам выдали кредит доверия - Все больше вкладчиков предпочитают государственные финансовые учреждения частным.

- Минобороны попрощалось с Windows - Минобороны приняло решение перевести все служебные компьютеры на операционную систему Astra Linux. Это полностью отечественная разработка, ее создатель — московская компания "РусБИТех". Сейчас на российских военных компьютерах установлены лицензионные продукты Microsoft MSFT.

- Биржу смажут маслом - Торги моторными маслами в 2018 году могут начаться на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже. Об этом "Известиям" рассказал замглавы ФАС Анатолий Голомолзин.

- Новостройки уйдут в тень - Роспотребнадзор предлагает уменьшить норму инсоляции столичных квартир.

- Через три года в аптеках не останется контрафакта – В Госдуме приняли законопроект о маркировке лекарств специальными метками Data Matrix, которая станет обязательной с 1 января 2020 года. Компании, решившие войти в систему раньше на добровольной основе, смогут сделать это в любое время, начиная с 1 января этого года. Руководитель Росздравнадзора Михаил Мурашко рассказал "Известиям" о мобильном приложении для контроля аптек, о том, как внедрение маркировки отразится на качестве лекарств и зачем служба планирует проводить контрольные закупки "уколов красоты".

- Здоровая старость - Женщины живут дольше мужчин, но последние годы их жизни чаще связаны с тяжелыми заболеваниями. К пенсионному порогу только 71,8% мужчин и 70,4% женщин остаются полностью независимыми от посторонней помощи. К таким выводам пришли демографы РАНХиГС.

РБК RBCM daily

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- Федеральные премиальные - Правительство снимает ограничения на стимулирование чиновников - В 2018 году федеральные органы сократят предельную численность своих работников и смогут тратить сэкономленные зарплаты на премии. В предыдущие три года действовали антикризисные ограничения на такие стимулирующие выплаты.

- Подложили свинью - Арбитраж при ВТО рассмотрит спор России с ЕС - Евросоюз попросил арбитров ВТО разрешить ему ввести торговые санкции против России на сумму €2,8 млрд в 2018 году. Это ответ Брюсселя на отказ Москвы импортировать европейскую свинину.

- Не падать пухом - Как пара из Краснодара создала успешный одежный бренд - После череды провальных бизнес-проектов супруги из Краснодара Валентина и Юрий Булатовы создали бренд пуховиков-одеял "Пух Мех". Выручка их компании, в которой работают всего два человека, за 2017 год составила 23 млн руб.

- Рынок тронулся в гору - Эксперты прогнозируют рост автопродаж в 2018 году - Продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей в России в 2018 году вырастут в среднем на 10–12%, хотя цены поднимутся, прогнозируют аналитики и автопроизводители. Драйверами роста станут господдержка и отложенный спрос.

- Бумаги, которые всё стерпят - Какие акции будут наиболее интересными в 2018 году - Аналитики полагают, что 2018 год окажется для российского фондового рынка лучше, чем прошлый год. В фаворитах могут оказаться акции нефтегазовых компаний, но и в других секторах есть интересные бумаги.

- Телеидущие на выборы - ЦИК завершила прием документов от самовыдвиженцев - По окончании приема документов от самовыдвиженцев 7 января ЦИК сообщила о 67 претендентах на участие в выборах президента-2018. Рекордное количество желающих стать кандидатами политологи объясняют "эффектом Собчак".

- Стражи эволюции - Чем завершились митинги в Иране - Тегеран объявил об отмене чрезвычайных мер, принятых в связи с массовыми уличными протестами. Хотя их причиной стали чрезмерные расходы на внешнюю политику и армию, иранские власти не изменят курс, говорят эксперты.

- "Пятый" стал четвертым - Mediascope подвела телевизионные итоги 2017 года - "Россия 1" второй год подряд превосходит по популярности у зрителей "Первый канал". В 2017 году флагманский канал ВГТРК увеличил свою аудиторию, "Первый", наоборот, терял зрителей.

- Не спавшие в Нью-Йорке - "Аэрофлот" оказался в центре скандала из-за снегопада в США - Из-за снегопада в США "Аэрофлот" был вынужден отменять и переносить рейсы из Нью-Йорка в Москву. Некоторым пассажирам пришлось ждать вылета почти три дня. Проблемы возникли на фоне рекламной кампании российского перевозчика в США.