Мадуро объявил об эмиссии первых 100 млн венесуэльской криптовалюты "петро"

МЕХИКО, 6 янв /ПРАЙМ/. Президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил в пятницу о начале эмиссии первых 100 миллионов новой национальной криптовалюты "петро".

"Я приказал провести эмиссию 100 миллионов "петро" (от испанского petroleo - "нефть"), поддержанных всем венесуэльским богатством. Каждый "петро" будет иметь стоимость барреля венесуэльской нефти", - приводит канал VTV заявление Мадуро, которое он сделал в ходе мероприятия в президентском дворце.

Впервые Мадуро объявил о намерении создать собственную криптовалюту в начале декабря. По его словам, использование новой технологии поможет преодолеть финансовую блокаду Венесуэлы. Тогда же он заявил, что поддержкой новой криптовалюте будут имеющиеся у страны запасы нефти, золота и бриллиантов. Министерство финансов Венесуэлы уточнило, что криптовалюта необходима, чтобы осуществлять финансовые транзакции и искать новые способы финансирования.

"Акт о рождении "петро" будет представлен 14 января", - сказал глава Венесуэлы. Ранее Мадуро сообщил, что Венесуэла выделила 5 миллиардов баррелей нефти для обеспечения стоимости создаваемой криптовалюты.