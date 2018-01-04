FacebookTwitterVkontakteRSS
Продукты прайм
  • ПРАЙМ-Бизнес
    Главная новостная лента агентства ПРАЙМ. Все значимые экономические новости в режиме реального времени.
    Авторизация
  • Отраслевые ленты
    Специализированные ленты новостей по золотодобывающей отрасли, металлургии, транспорту и сельскому хозяйству.
    Авторизация
  • Бюллетени
    Периодические издания о страховом рынке, металлах, платежных картах и не только.
  • Издания Банка России
    Агентство ПРАЙМ является издателем и распространителем «Вестника Банка России» и «Статистического бюллетеня Банка России».
  • Ленты DowJones
    Круглосуточные переводные ленты новостей по международному валютному, фондовому и товарно-сырьевому рынкам.
    Авторизация
  • PRIME IN ENGLISH
    Новостные ленты, периодические издания и бюллетени для англоязычных пользователей.
    Авторизация
  • Подписка
    Подписка на информационные продукты и услуги агентства ПРАЙМ.
  • ПРАЙМ Золото
    Информационно-аналитический интернет-ресурс для профессионалов золотодобывающей отрасли.
    Авторизация
  • Размещение рекламы
    Широкие возможности по размещению рекламы на ресурсах агентства ПРАЙМ.
  • Доступ к PR Newswire
    Публикация пресс-релизов через крупнейшую международную сеть PR Newswire.
  • Интернет-магазин
    В интернет-магазине ПРАЙМ можно подписаться на новостные потоки и получить доступ к котировальной информации.
  • Справки Creditreform
    Проверка надежности зарубежных бизнес-партнеров.

Поиск по уникальному архиву агентства ПРАЙМ

ГлавноеВсе новости

Все главные новости

Мнения аналитиков

Все мнения

Нефтегазовая госкомпания Qatar Petroleum создала единственного экспортера СПГ из Катара


Энергосети / Рынки / Мировая экономика

МОСКВА, 4 янв /ПРАЙМ/. Завершилось слияние двух дочерних компаний катарской государственной нефтегазовой Qatar Petroleum - Qatargas и RasGas, образованная в результате интеграции компания получила название Qatargas, и она станет единственным экспортером сжиженного природного газа (СПГ) в Катаре, говорится в сообщении на сайте компании.

"Наша цель состояла в том, чтобы объединить ресурсы и возможности двух компаний для создания действительно уникального глобального энергетического оператора с точки зрения размера, обслуживания и надежности", - приводятся в сообщении слова главы Qatar Petroleum Саада Шерида аль-Кааби (Saad Sherida Al-Kaabi).

Он также подчеркнул, что эта интеграция в конечном счете поможет госкомпании сократить операционные затраты примерно на 2 миллиардов катарских риалов (около 550 миллионов долларов) ежегодно.

Версия для печати
ПРАВИЛА ЦИТИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ