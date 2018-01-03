Бразильская Petrobras согласилась выплатить по иску почти $3 млрд

МЕХИКО, 3 янв /ПРАЙМ/. Бразильская государственная энергетическая компания Petrobras достигла соглашения об уплате 2,95 миллиарда долларов по коллективному иску ряда акционеров, обратившихся в суд в США.

В сообщении компании отмечается, что досудебное урегулирование конфликта достигнуто, чтобы исключить возможность "неблагоприятного решения" суда, которое могло бы негативно отразиться на финансовом положении компании. Речь идет о резком падении стоимости акций Petrobras, случившемся в 2014 году после коррупционного скандала вокруг компании под названием "Автомойка".

При этом Petrobras отказалась признавать свою вину в случившемся, отметив, что намерена и далее предпринимать все законные меры для поиска виновных как юридических, так и физических лиц.

Достигнутое соглашение теперь должно быть одобрено американским судом.

Компания Petrobras оказалась в центре коррупционного скандала в 2014 году, когда стало известно, что несколько функционеров подписывали договоры и получали за это комиссионные в размере 3% от суммы контракта. Эти средства в дальнейшем использовались для подкупа политиков и должностных лиц. По данным властей Бразилии, завышение цен и взятки принесли авторам схемы около 3,8 миллиарда долларов.