Компания Saudi Aramco намерена выбрать банк для консультаций по покупке газовых активов

МОСКВА, 3 янв /ПРАЙМ/. Государственная нефтяная копания Саудовской Аравии Saudi Aramco может в скором времени выбрать международный банк для консультаций по покупке газовых активов, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

В конце прошлого года, по данным источников, саудовский нефтяной гигант предложил международным банкам подать заявку для консультирования его при покупке активов и определения объектов приобретения. Официально компания отказалась комментировать эту информацию.

Кроме того, по данным агентства, Saudi Aramco также пригласила банки принять участие в роли координаторов и организаторов консорциума при размещении ценных бумаг, которое, как ожидается, состоится в этом году. Группу банков, которая поможет компании в решении этих вопросов, компания намерена выбрать в начале текущего года.

В декабре прошлого года министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих заявил, что Saudi Aramco и российские компании могут начать совместно инвестировать в нефтяные проекты за рубежом. При этом министр не исключил, что Саудовская Аравия может начать покупать сжиженный природный газ (СПГ) из российской Арктики. По словам аль-Фалиха, Saudi Aramco ищет газовые активы в Средиземноморье, Восточной Африке, США, в Каспийском регионе, России.

Saudi Aramco - национальная нефтяная компания Саудовской Аравии, основана в 1933 году. Штаб-квартира расположена в Дахране. Компания контролирует практически все нефтедобывающие мощности страны.