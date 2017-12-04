"Лукойл" подтвердил возгорание на АЗС на юго-востоке Москвы, работа заправки остановлена

МОСКВА, 2 янв /ПРАЙМ/. "Лукойл" LKOH подтвердил возгорание на АЗС в районе Марьино на юго-востоке Москвы, пожар ликвидирован, сообщили РИА Новости в пресс-службе нефтяной компании.

Ранее источник в экстренных службах столицы сообщил РИА Новости, что возгорание возникло на автозаправочной станции на юго-востоке Москвы, пожар удалось быстро ликвидировать.

"Второго января 2018 года в щитовом помещении автоматизированной АЗС, расположенной в районе Марьино (Юго-Восточный административный округ Москвы), произошел хлопок. Возгорание ликвидировано в течение семи минут",- сообщили в пресс-службе.

В компании добавили, что пострадавших нет, был поврежден проезжающий мимо автомобиль Skoda.

Причины инцидента устанавливаются, работа АЗС временно приостановлена.