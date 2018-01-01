Компании РФ начали нести ответственность за нарушения в раскрытии данных в сфере тепла

МОСКВА, 1 янв /ПРАЙМ/. Закон об административной ответственности за нарушение порядка раскрытия информации в сфере теплоснабжения вступает в силу с 1 января 2018 года.

Закон, разработанный Федеральной антимонопольной службой (ФАС) РФ, направлен на формирование системы контроля и ответственности за несоблюдение стандартов раскрытия информации в сфере теплоснабжения.

Документ вводит административную ответственность для теплоснабжающих компаний, аналогичную той, что действует в электроэнергетике. Изменения вносятся в статьи 9.15 и 19.8.1 кодекса об административных правонарушениях (КоАП). Непредоставление сведений или предоставление заведомо ложных сведений о своей деятельности, в частности, может повлечь штраф в размере 5-20 тысяч рублей для должностных лиц, для юридических - 100-500 тысяч рублей.

Закон наделяет ФАС полномочиями привлекать к административной ответственности региональные органы регулирования за нарушение стандартов раскрытия информации. Документ также предусматривает ответственность для самой Федеральной антимонопольной службы.