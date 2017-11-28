Дайджест российских СМИ – 28 декабря

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КОММЕРСАНТ

www.kommersant.ru

- Даже не цикнули - Как Центризбирком принимал власть в свои руки - 27 декабря президент России Владимир Путин совершил сразу два поступка: сдал документы для регистрации кандидатом в президенты России и провел президиум Госсовета, посвященный инвестициям в регионы.

- Пленные дождались свободы - Стороны конфликта в Донбассе обменялись "заложниками" - На фоне новогоднего перемирия в Донбассе Киев и самопровозглашенные республики провели самый масштабный обмен пленными. Договоренность об освобождении большей части лиц, удерживаемых сторонами конфликта, была достигнута после более чем годичных переговоров.

- У Анголы не стало первого - Потеря связи со спутником может привести к потерям в кадрах управления отрасли - В среду стало известно, что запуск первого ангольского телекоммуникационного спутника Angosat-1 завершился неудачей. Космический аппарат был доставлен связкой из ракеты "Зенит-2SБ" и разгонного блока "Фрегат-СБ" на целевую орбиту, но, по данным "Ъ", из-за возможного сбоя в блоке распределения питания спутника установить связь с ним не удалось.

- Лучше деньгами - Высокие штрафы заменят банкам отзыв лицензии - ЦБ решил привязать размер штрафов для банков, не соблюдающих законодательство и не исполняющих предписания регулятора, к величине их собственного капитала.

- Следствие стало подследственным - Арест в СКР может дать старт реформе всего комитета - В среду по обвинению в коррупционных связях с вором в законе Захарием Калашовым (Шакро Молодой) был арестован Алексей Крамаренко — бывший начальник следственного управления СКР по Центральному округу Москвы, в последнее время работавший в "Роснефти" ROSN.

- Фонд доктора Лизы ищет справедливости - Людмила Алексеева направила в "Ъ" письмо в поддержку организации - Правозащитник Людмила Алексеева передала в газету "Ъ" открытое письмо, в котором выразила свое мнение о ситуации в фонде "Справедливая помощь", созданном Елизаветой Глинкой, погибшей год назад в авиакатастрофе над Черным морем.

- Правозащитника выпускают на экспертизу - Юрий Дмитриев будет освобожден из-под ареста и предстанет перед психиатрами - В Карелии суд отказался на три месяца продлевать арест краеведу, историку и правозащитнику, главе местного "Мемориала" Юрию Дмитриеву. Он обвиняется в изготовлении порнографии с использованием фотоматериалов с изображением приемной дочери.

- "Россия-2018" осталась без Виталия Мутко - Вместо него руководить подготовкой к чемпионату мира будет Алексей Сорокин - Виталий Мутко, который в начале недели, по крайней мере временно, покинул пост президента Российского футбольного союза (РФС), расстался еще с одной заметной должностью.

- Золотое кольцо поднялось в цене - Размещение в городах маршрута подорожало – Несмотря на общее падение интереса туристов к экскурсионным поездкам по России, на период новогодних праздников цена ночи размещения в городах Золотого кольца выросла более чем в полтора раза.

- Sistema_VC ускорит химическую реакцию - Стартап MEL Science получит $2,2 млн - Компания MEL Science, выпускающая интерактивные химические наборы по подписке для школьников, получит $2,2 млн на развитие бизнеса. Основным инвестором в этой сделке выступил российский венчурный фонд Sistema_VC, уже выделивший MEL Science в 2016 году $2,5 млн.

- Банки разобрали ипотеку - Крупнейшие игроки переделили рынок - За 2017 год на рынке ипотеки заметно изменился расклад сил. В пятерку лидеров по выдаче ипотечных кредитов вошел Райффайзенбанк (потеснив "Дельтакредит"), а в топ-15 — Совкомбанк и "Уралсиб".

ВЕДОМОСТИ

www.vedomosti.ru

- Политик года – оппозиционер Алексей Навальный - В предвыборном 2017 году он оказался фактически единственным политиком, который провел полноценную избирательную кампанию.

- Культурный герой – режиссер Кирилл Серебренников - Первый в новейшей российской истории режиссер с мировым именем, попавший в жернова судебной системы.

- Загадка года – председатель совета директоров CEFC Е Цзяньмин - Нефтетрейдер активно скупает активы по всему миру, пользуясь поддержкой китайских банков.

- Профессионал года – создатель криптовалюты Ethereum Виталик Бутерин - Его детище изменит не только рынок финансовых инструментов, но и оттачивавшийся столетиями деловой документооборот.

- Частное лицо года – бывший руководитель Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков - Доносчик Родченков своим поступком дал России шанс стать одной из самых чистых спортивных стран мира.

- Бизнесмен года – основной владелец "Новатэка" NVTK Леонид Михельсон - Если у него получится реализовать свои планы, "Новатэк" может стать крупнейшей компанией – производителем СПГ в мире.

- Как Владимир Путин готовился к своему четвертому сроку - Многое из того, что он делал в течение 2017 года, имело прямое отношение к избирательной кампании.

- Экономика справилась с шоками, но не справилась с собой - Она осталась в состоянии структурного кризиса.

- Конец года подарил людям налоговое всепрощение - Бедным Владимир Путин простил долги, богатым – налоговые прегрешения.

- Зачистка банковского сектора докатилась до крупнейших банков - Санации "ФК Открытие", Бинбанка и Промсвязьбанка PSBR– только начало.

- Крупнейшие российские ритейлеры приготовились к слияниям и поглощениям - Сделки вышли на уровень десятки крупнейших сетей.

- Сотовые операторы вновь научились зарабатывать - Но возможная ценовая война может вновь ударить по их кошельку.

- Россия оказалась в ловушке высоких цен на нефть - Сделка ОПЕК+ привела к росту нефтяных цен, но Россия теряет из-за этого долю рынка и пока не может ее восстановить.

- Как "Газпром" GAZP и "Новатэк" завоевывают мировые рынки газа - Первый увеличивает поставки газа по трубе, второй хочет стать крупным экспортером СПГ.

- В России зафиксирован рекордный спрос на авиаперевозки - За год авиакомпании перевезут более 100 млн пассажиров – такого в истории России еще не было.

- Вирусы-шифровальщики входят в моду - В прошлом году мир пережил три атаки, в будущем их количество будет расти.

- Российское кино вернуло зрителя - Впервые за 10 лет отечественные фильмы собрали более 25% национальной киноаудитории.

- Лицо зарубежного инвестора в российскую недвижимость меняется - На место западных фондов приходят азиатские и ближневосточные.

- Самые яркие отставки и назначения 2017 года - Корпус топ-менеджеров помолодел, к власти приходят управленцы со знанием технологий и новыми подходами к управлению.

РОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА

www.rg.ru

- Обмен не станет последним - В Донбассе состоялся обмен пленными - Первый за почти полтора года обмен военнопленных, а также "заложников и незаконно удерживаемых лиц" состоялся в нейтральной зоне неподалеку от Горловки, на контрольно-пропускном пункте "Майорское".

- ФАС слушает - Полная отмена роуминга произойдет к маю - К маю 2018 года сотовые компании перестанут брать с нас деньги за роуминг внутри страны. На это рассчитывает Федеральная антимонопольная служба (ФАС), которая считает, что нет никаких оснований - ни технологических, ни экономических - для взимания дополнительной платы за звонки из сети одного оператора в сеть другого и из одного региона в другой.

- По гамбургскому счету - 25 процентов институтов РАН признаны аутсайдерами - Около 25 процентов академических институтов признаны лидерами в своей научной области, 50 процентов - "середняками", остальные 25 процентов попали в число аутсайдеров. Эти выводы назвал на заседании РАН и ФАНО академик Валерий Рубаков, который возглавлял комиссию по оценке эффективности работы научных организаций.

- Ставка на инвестора - Владимир Путин предостерег регионы от "долговых ям" - Не набирать новые долги и выполнять свои обязательства призвал президент руководителей регионов.

- Зарплата министра - Минфин впервые раскрыл заработок своего руководства - Министерство финансов впервые опубликовало сведения о зарплатах министров в формате открытых данных.

- Дорога к дому - Порядок выдачи жилья сиротам хотят изменить - В России могут измениться правила обеспечения жильем детей-сирот, а также тех, кто остался без попечения родителей. Такой законопроект направлен в Госдуму кабинетом министров.

- Риск без благородства - ГАИ и страховщики выявили самый опасный транспорт - Самым опасным транспортом, который перевозит пассажиров, оказался вертолет. Именно с ним произошло наибольшее количество катастроф за этот год. Об этом говорит статистика Национального союза страховщиков ответственности.

- Афера в метрах - Вынесен приговор по делу о "пропаже" 1500 квартир - В Новосибирске участникам преступной группы, промышлявшей махинациями с муниципальными квартирами, вынесли обвинительные приговоры. Причем уже во второй раз.

- Карьерные ограничения - Штрафы за незаконную добычу янтаря для граждан выросли в сто раз - Государственная Дума ФС РФ поддержала внесение поправок в КоАП, инициированных Калининградской областью, где сосредоточено до 90 процентов мировых запасов янтаря.

- Повышение квалификации - Криптовалюту необходимо ввести в правовое поле - Бизнес может получить новый инструмент финансирования проектов - криптовалюты и механизм первичного размещения токенов - ICO. Однако для этого необходимо ввести эти понятия в правовое поле.

- Изучи икринку - Роспотребнадзор предупреждает: икра не растворяется - Если на банке с красной икрой значится добавка Е-239, такой продукт покупать ни в коем случае нельзя. Об этом предупреждает Роспотребнадзор и дает свои рекомендации, как выбрать настоящую красную икру к новогоднему столу.

- Квартиры нужным людям - В Саратовской области чиновник отправится в колонию на 2,5 года - В Саратовской области суд вынес приговор бывшему главе администрации Балашовского района Саратовской области Александру Москалеву. Чиновника признали виновным в превышении полномочий.

- Бабочка упорхнула - Утверждена новая редакция Красной книги - Минприроды утвердило новую редакцию Красной книги. В нее вошли полосатая гиена, тюлень-монах, русская выхухоль, сайгак, кавказский камышовый кот, амурский тигр, дальневосточный и переднеазиатский леопард, красный волк, снежный барс (ирбис), балтийская популяция серого тюленя, лошадь Пржевальского, калан, зубр и другие редкие виды животных.

- В Греции все есть - Греки ввели сбор с туристов - Греция со следующего года вводит обязательный туристический сбор, который будет взиматься со всех путешественников при заселении в гостиницу.

- Акцизы: иногда их возвращают - Нефтепереработку ждет реформа субсидий - К середине января Минфин и Минэнерго подготовят предложения по стимулированию модернизации нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ), а в марте в правительстве пройдет совещание на эту тему.

- Мусор с повтором - Более триллиона рублей понадобится для создания индустрии переработки отходов - Поправки в закон об отходах производства и потребления, дающие местным властям карт-бланш в обращении с мусором, одобрены Советом Федерации.

- Так полетим - Футбольным болельщикам обещают недорогие перелеты - Болельщики смогут приобрести авиабилеты на матчи чемпионата мира по футболу по доступным ценам, заверил журналистов вице-премьер Виталий Мутко, передает ТАСС.

- Выстрелил и ушел - На московской кондитерской фабрике случилось происшествие со стрельбой - Кондитерская фабрика "Меньшевик", что на юго-востоке Москвы, стала причиной громкого скандала со стрельбой и даже погибшими людьми.

- Новогодний рейс - Домой на каникулы школьники НАО полетят на вертолетах - Школьников из Нарьян-Мара начали развозить в родные поселки округа на новогодние каникулы. Способ доставки не обычный, но зимой единственно доступный - вертолет.

- Чудо в подарок - Дед Мороз из Ростова приходит к детям бесплатно - Студент Владислав Борзов из Ростова-на-Дону работает Дедом Морозом. Вернее, нет, это называется не так... Ведь за свою работу он не получает денег. Делать людей счастливыми его хобби.

- Безопасное небо - В аэропорту Петрозаводска установили новое навигационное оборудование - Теперь самолеты будут взлетать и садиться в любую погоду. Работы по установке нового оборудования проинспектировал заместитель секретаря Совета безопасности РФ Рашид Нургалиев, который возглавляет одну из рабочих групп государственной комиссии по подготовке к празднованию юбилея 100-летия Карелии.

- В поход - с "Калибрами" - На новом фрегате "Адмирал Макаров" подняли Андреевский флаг - Спустя два дня после передачи новейшего фрегата проекта 11356 "Адмирал Макаров" российскому Военно-Морскому флоту на корабле торжественно подняли Андреевский флаг.

- Дорогие децибелы - Законодатели хотят поправить статьи закона о наказании за ночной шум - Законодательное собрание Карелии внесло в Госдуму проект закона об изменениях в Кодекс об административных правонарушениях. Речь идет об ответственности за нарушение тишины и покоя граждан в ночное время.

- С обеда не вернулся - За сбежавшего полковника ФСБ Сенина придется отвечать его водителю - Мосгорсуд признал законным арест Виктора Клуженкова - водителя семьи сотрудника ФСБ Дмитрия Сенина, который проходит обвиняемым по делу полковника МВД Дмитрия Захарченко.

- Субсидия чебурашке - Минпромторг поддержит рублем выпуск игрушек по мотивам мультфильмов - Минпромторг предлагает давать субсидии отечественным производителям игрушек, выпускающим продукцию по мотивам популярных российских мультфильмов. За счет субсидий они смогут возместить затраты на приобретение лицензий у правообладателей анимационных персонажей.

- Свидетель на год - По делу Шакро Молодого новый арест - задержан Алексей Крамаренко - Алексея Крамаренко, год назад руководившего управлением СКР по ЦАО, задержали по делу о взятке от криминального авторитета Захария Калашова, больше известного как Шакро Молодой.

- Принял удар на себя - В Ангарске наградили таксиста, который врезался в автобус, чтобы спасти мальчика - В среду в Иркутской области полицейские наградили таксиста Азамжона Жалилова за спасение мальчика, которого маршрутный автобус почти два километра протащил волоком по дороге.

- Госдеп подал голос - Президентские выборы в России, по сути, еще не начались, а США уже спешат вмешаться - Почему у западных борцов за права российского народа не возникло желания опротестовать решение Центральной избирательной комиссии РФ в отношении других не прошедших регистрацию кандидатов?

- Феминизм и гафа - Что стало словом года в разных странах - Каждый декабрь лингвисты, журналисты и обычные люди выбирают слово года.

- Магнолия не вынесла перемен - Первая леди распорядилась срубить дерево - Сад Белого дома до конца недели лишится знаковой достопримечательности - магнолии XIX века, которая носит фамилию седьмого президента США Эндрю Джексона.

- Берлин вооружился историей - Глава МИД ФРГ назвал главного врага Германии - В среду глава МИД ФРГ Зигмар Габриэль объяснил читателям Bild, чего на самом деле больше всего надо бояться жителям его страны. Речь не шла о некоем коварном внешнем агрессоре и даже не о террористах, которые на гребне миграционных волн наводнили Евросоюз за несколько последних лет.

- Выше крыши - На Сахалин обрушились ураган и мощный снегопад - Обрушившийся на Сахалин циклон превратил центральную и северную части острова в большой сугроб, в котором вязнут люди и техника.

- Перестарались - Таксист, осужденный за то, что провез ребенка без детского кресла, добился возмещения вреда - Верховный суд РФ отменил приговор, вынесенный Центральным судом Кемерова в отношении 50-летнего Евгения Судакова, который угодил на два года за решетку после того, как подвез женщину с маленьким ребенком в такси без детского кресла.

- Заявление Путина - Президент России подал документы в ЦИК - Владимир Путин посетил здание Центризбиркома и представил документы для выдвижения на выборы президента в марте 2018 года.

- Новоселье все ближе - Переселение жителей пятиэтажек в новые квартиры начнется в январе 2018-го - Реновация, масштабная программа которой стартовала в столице минувшим летом, становится уже реальностью.

- Инвесторы идут - В Московской области за год открылось 53 крупных предприятия - Спрос инвесторов на Подмосковье остается высоким. В этом году в регионе открылось 53 крупных предприятия и создано 50 тысяч новых рабочих мест, сообщил губернатор области Андрей Воробьев, подводя итоги годовой работы региональных и муниципальных властей.

- Ваша честь, с прибавлением - Глава государства повысил оклады судьям - Глава государства подписал указ об увеличении должностных окладов судьям. Прибавка составляет 4 процента. На самом деле это хорошее увеличение.

- Родители в игре - За участие детей в азартных играх предложено штрафовать взрослых - Новый законопроект предлагает ввести штрафы за вовлечение несовершеннолетних в азартные игры.

- Электричка для города - Объявлен конкурс на покупку первых поездов Московских центральных диаметров - Центральная пригородная пассажирская компания объявила конкурс на поставку 23 составов для первого Московского центрального диаметра-1 Лобня - Одинцово.

- Без барьера - Сергей Собянин признался, что не верил в МФЦ - Мэр Москвы Сергей Собянин признался в своем блоге, что даже работая в Белом доме и Кремле он не верил, что заскорузлую бюрократическую систему, воспетую в произведениях классиков всех времен, можно сломать.

- Бомба в камере хранения - В петербургском магазине прогремел взрыв - Следствие рассматривает несколько версий взрыва в петербургском супермаркете. Уже очевидно: это не случайное стечение обстоятельств.

- Парфюм, смартфон, сертификат - Что москвичи предпочитают дарить в Новый год? - До Нового года остались считаные дни. Именно в этот праздник нам хочется порадовать близких особенным подарком. В эти дни традиционно вырастает количество выданных микрокредитов.

ИЗВЕСТИЯ

www.izvestia.ru

- Трудовые будни аграриев оказались самыми длинными - Росстат составил рейтинг профессий по продолжительности рабочего дня - Меньше всего времени на работе проводят представители сферы образования — в среднем их рабочий день не дотягивает до семи часов, подсчитал Росстат.

- Самая высокая поддержка — у президента - Россия входит в число стран "группы двадцати", граждане которых больше всего доверяют главе государства - Процедура выборов президента в России соответствует всем демократическим принципам. Глава государства приходит к власти путем прямого голосования, не может находиться на своем посту более двух сроков подряд, а чтобы избраться, должен получить не менее 50% голосов.

- Мошенники заработали на лжесайтах авиакомпаний - Стремление сэкономить может стоить всех средств на кредитной карте - Число интернет-краж с банковских карт из-за халатности их владельцев в этом году достигнет 300 тыс. случаев. Это почти на треть больше, чем в 2014 году. Таков прогноз компании "Информзащита", сделанный для "Известий".

- Чемпионат мира — это окно возможностей - Глава Ростуризма Олег Сафонов — об итогах года, подготовке к ЧМ-2018 и развитии паломнических маршрутов - Все города, где будут проводиться матчи чемпионата мира по футболу, практически готовы к приему болельщиков, рассказал глава Ростуризма Олег Сафонов.

- Алкоголь в сети не продадут за наличные - Требования к способу оплаты установил Минфин - Алкоголь в интернете нельзя будет купить за наличные. Минфин намерен это запретить. Покупка спиртного в сети станет доступной лишь для тех, у кого есть банковская карточка.

- "Проблески реализма в позиции ЕС заметны" - Постоянный представитель России при Европейском союзе Владимир Чижов — об отношениях Москвы и Брюсселя и вероятности отмены санкций в 2018 году - Европейский союз, возможно, пойдет на отмену антироссийских санкций в 2018 году. Об этом рассказал в интервью "Известиям" постоянный представитель России при ЕС Владимир Чижов, добавив при этом, что в европейском истеблишменте идет накопление критической массы недовольных рестрикциями.

- ЦБ не будет повышать ставку для снижения инфляции - Центробанк в 2018 году не планирует ужесточать денежно-кредитную политику для сдерживания роста цен - Центральному банку не придется в 2018 году ужесточать денежно-кредитную политику (ДКП) для снижения инфляции. В этом году ее дополнительно замедлили на один процентный пункт хороший урожай и крепкий курс рубля.

- Банки увеличили на 15% расходы на кибербезопасность - Затраты на защиту от хакеров выросли из-за их активизации и повышения требований ЦБ - Более трети банков оценивает свои потери от одного дня кибератаки в сумму до 2 млн рублей. Об этом говорится в исследовании Positive Technologies, специализирующейся на вопросах кибербезопасности.

- Войсковая ПВО даст отпор высокоточному оружию - Генерал-лейтенант Александр Леонов — о перспективах развития противовоздушной обороны Сухопутных сил - Войсковая ПВО менее известна широкой публике, чем ПВО Воздушно-космических сил, однако именно от этого рода войск зависит способность армии выполнять поставленные задачи в условиях современной войны. Командующий войсковой ПВО Вооруженных сил генерал-лейтенант Александр Леонов рассказал "Известиям" о новых системах зенитного вооружения, перспективных разработках и опыте боевой работы в Сирии.

- Продуктовая база в цифре - Глава Минпромторга Денис Мантуров — о создании в России единого каталога потребительских товаров - Несмотря на рост показателей фактически по всем отраслям промышленности, оценка достигнутых результатов — удовлетворительно. Такую строгую годовую отметку российскому производству поставил министр промышленности и торговли Денис Мантуров.

- "Мы должны перестроить нашу науку" - Помощник президента РФ Андрей Фурсенко — об условиях для занятия наукой в России, материальном положении молодых ученых и эффективности финансирования исследований - На полях VIII Съезда молодых ученых в Санкт-Петербурге помощник президента РФ Андрей Фурсенко дал интервью корреспонденту "Известий" Ивану Чеберко, в котором оценил условия для занятий наукой в России, материальное положение молодых ученых, а также эффективность финансирования исследований в рамках бюджетов целевых программ.

- Год тревожных ожиданий - Перепалки Трампа и Ким Чен Ына, триумф Макрона, фарс в Каталонии — чем еще запомнится уходящий год - От 2017-го много ждали, и ожидания эти были не очень радужными. Столетняя годовщина Октябрьской революции, изменившей судьбу не только России, но и всего мира, навевала мысли о потрясениях и катаклизмах.

- Дорога из России в Грузию станет легче - Замминистра иностранных дел России Григорий Карасин рассказал "Известиям" об успехах сотрудничества Москвы и Тбилиси, перестройке единственного КПП на границе и росте торгового оборота - Россия надеется, что в 2018 году удастся продолжить восстановление отношений с Грузией и закрепить успехи в экономическом и торговом сотрудничестве. Об этом "Известиям" рассказал заместитель министра иностранных дел РФ, статс-секретарь Григорий Карасин.

- Без планов на Олимпиаду - В графике Владимира Путина нет визита в Южную Корею в феврале - Президент РФ Владимир Путин пока не планирует посещать зимние Олимпийские игры в Республике Корея. Об этом "Известиям" сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

- Ангола не вышла в космос - Ангола пробыла космической державой ровно 42 минуты: спутник Angosat-1, построенный Россией для этой африканской страны, проработал на орбите менее часа, после чего перестал выходить на связь. Специалисты Ракетно-космической корпорации (РКК) "Энергия" — производителя космического аппарата (КА) — пытаются восстановить контакт, но пока безуспешно.

- Выстрел по долгам - Бывшему хозяину фабрики "Меньшевик" Илье Аверьянову, устроившему стрельбу на территории предприятия, может грозить пожизненное заключение. Такое предположение сделали эксперты, опрошенные "Известиями". Первый зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич отметил, что стрелку не удастся долго скрываться.