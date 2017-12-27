Золото дорожает на снижении курса доллара и геополитических событиях

МОСКВА, 27 дек /ПРАЙМ/. Стоимость золота растет вечером в среду вслед за снижением курса доллара, а также на фоне сохранения напряженности в отношениях США и КНДР, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 21.03 мск цена февральского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex увеличивалась на 3,7 доллара, или на 0,29% - до 1291,2 доллара за тройскую унцию. Стоимость мартовского фьючерса на серебро росла на 0,94% - до 16,75 доллара за унцию.

Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) снижался при этом на 0,25%, до 93,03 пункта.

Росту цены золота способствует удешевление доллара после публикации данных статистики, не оправдавших ожидания экспертов. Ранее в среду аналитическая компания Conference Board сообщила о том, что индекс доверия потребителей в США в декабре снизился до 122,1 пункта с пересмотренного показателя ноября в 128,6 пункта. При этом ожидалось снижение индикатора только до 128,1 пункта с первоначального ноябрьского уровня в 129,5 пункта.

К тому же, поддерживает стоимость драгметалла и сохраняющаяся геополитическая напряженность. Как сообщило днем ранее министерство финансов США, власти страны ввели санкции против двух представителей Трудовой партии Кореи (ТПК) за причастность к баллистической программе КНДР. Так, санкциям подверглись два высокопоставленных представителя министерства военной промышленности Северной Кореи Ким Чон Сик и Ли Пен Чо. Данное корейское ведомство несет ответственность за программы баллистических ракет КНДР, оно подверглось санкциям США в 2010 году.

Геополитическая неопределенность способствует росту спроса на безопасные активы, к которым традиционно относится золото.