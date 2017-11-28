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Совет директоров "Газпром нефти" одобрил покупку дополнительных акций "Арктикгаза"


Энергосети / Рынки

МОСКВА, 27 дек /ПРАЙМ/. Совет директоров "Газпром GAZP нефти" на заседании в среду одобрил покупку дополнительных акций в совместном предприятии с "Новатэком" - компании "Арктикгаз", сообщается в материалах "Газпром нефти".

Было принято решение "согласовать приобретение ПАО "Газпром нефть" дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций АО "Арктикгаз", говорится в сообщении. Объем покупки не указан.

"Арктикгаз" (совместное предприятие "Газпром нефти" и "Новатэка" NVTK) владеет лицензиями на разведку и добычу месторождений Самбургского лицензионного участка и на геологическое изучение и добычу углеводородов в пределах Ево-Яхинского, Яро-Яхинского и Северо-Часельского лицензионных участков. Согласно сайту "Новатэка", компании принадлежит 53,3% "Арктикгаза".

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