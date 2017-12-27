Нефть будет главным источником энергии в мире как минимум 30 лет – глава "Транснефти"

МОСКВА, 27 дек /ПРАЙМ/. Нефть останется самым востребованным источником в производстве топлива для автомобилей, а углеводороды в целом – для выработки электроэнергии в мире как минимум до конца 2040-ых годов, заявил президент компании Николай Токарев в интервью телеканалу "Россия 24".

"На горизонт планирования до 30 лет нефть продолжит оставаться самым востребованным источником энергии", - сказал Токарев, отвечая на вопрос, оправдано ли экономически строительство и расширение трубопроводов в Европу, где активно развивается электротранспорт.

По его словам, переход на автомобили с электроприводом - очень привлекательная идея с точки зрения экологии, однако начать интенсивное производство такого транспорта одномоментно, несмотря на все усилия производителей, невозможно. Кроме того, использование электромобилей связано с производством электроэнергии, для чего требуется углеводородный ресурс, так как пока альтернативные источники электроэнергии вносят в генерацию весьма небольшой вклад.

"В ветрогенерации экологи тоже усмотрели свои последствия - штанга, на которой установлен ветряк, вибрирует, и на десятки метров в радиусе от штанги нет ничего живого, даже червей. Сегодня ветряки пытаются на морских платформах ставить, но и там проблемы начнутся", - заключил Токарев.